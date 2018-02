«Hacer de 'hooligan' es muy fácil»

A este rojo le ha aplaudido con fervor la derecha. Solo por haber sido un político capaz de ir más allá de sus siglas, el ecosocialista Joan Coscubiela ya merece un monumento. El 7 de septiembre dijo en el Parlament de Cataluña que el 'procés' estaba pisoteando la democracia. Ahora, a sus 63 años, recién jubilado de la política, lo explica en un libro titulado 'Empantanados'.

-Los pantanos eran muy de Franco. ¿Hoy vive bajo otro régimen?

-No, no. Uno de los problemas de este conflicto es que se está deteriorando el lenguaje. Se dice que el 7 de septiembre hubo un golpe de estado, una dictadura... Y no es eso.

-Pues usted habla del «sóviet carlista».

-Es que hay elementos en los independentistas que recuerdan al célebre: ¡Todo el poder para los sóviets! Y esa concepción de los Països Catalans que nunca existieron me recuerda a la cultura del carlismo.

-En la portada del libro está levantando el dedo.

-Pidiendo la palabra a la presidenta, casi suplicando y con cara de no querer molestar porque costaba que me la diera.

-Yo le veo más en plan 'follonero'...

-Eso no va conmigo. Pero en un conflicto como este si eres portavoz de un grupo no puedes pasar desapercibido.

-¿En el colegio ya era muy de levantar la mano?

-La primera vez que fui rebelde fue con 12 años. Nos sublevamos ante el cura de religión. Ya habían detenido a mi padre. Antes de aquello yo era más bien tímido, y según mis padres, durante mucho tiempo fui tartamudo.

-De tartamudo a portavoz, tiene mérito.

-Pues a lo mejor lo que quiero es resarcirme de aquellos tiempos, je, je... De levantar el dedo en clase pasé a levantar el puño en la universidad y con 18 años me detuvieron.

-Le han llamado «héroe inesperado».

-No me gusta ese lenguaje. Yo aquello lo viví con normalidad.

-¿Normal que le aplauda la derecha?

-No. Eso luego me lo echaron en cara...

-¡Cuerpo a tierra que vienen los nuestros!

-Esa es una práctica que tengo muy asumida. Pero también ver aplaudir al PP cuando yo decía que era intolerable que la mayoría aplastara a la minoría me parece un poco cínico porque yo a ellos en el Congreso les había visto hacer lo mismo.

-¿Se puede ser equidistante?

-Ese día yo no lo fui. Solo soy equidistante en cuanto a que no estoy dispuesto a alinearme con ninguno de los dos frentes. Hacer de 'hooligan' es muy fácil.

-Y está de moda.

-Es un conflicto tan maniqueo que no veo una solución en mayúsculas, solo microsoluciones. Hay que pactar el desacuerdo.

-¿Cuánto corrió las horas previas a su discurso?

-Unos 45 minutos por el monte. Necesitaba expulsar adrenalina y generar endorfinas.

-Un político autocrítico es un milagro. ¿Coscubiela for president?

-Presidente de mi casa, con el permiso de mi compañera. Yo ahora soy un pensionista que escribe libros.

-¿Se ha jubilado o le han jubilado después de aquello?

-Me he jubilado. Yo iba solo para esa legislatura. La mía era una obsolescencia programada.

-¿Por eso habló con tanta libertad?

-Yo siempre he sido así. También denuncié la corrupción de Pujol cuando era secretario de CC OO y entonces aquello tenía su coste. Todo el mundo sabe que yo no me callo.