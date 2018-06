«Fatex es una entidad que tiene mucho peso en Extremadura»

Reconoce que el tema de las entrevistas no es la faceta que más le gusta. «Se me da mejor trabajar», asevera con una taza de café en la mano. A pesar de ello, no se maneja mal en las distancias cortas. A lo largo de la conversación muestra su entusiasmo, su ilusión y su compromiso con su nuevo cargo de responsabilidad. Así es Marian Bejarano, la nueva presidenta de la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura (Fatex), que aglutina a 52 grupos repartidos por la geografía extremeña. Todos ellos están constituidos formalmente en asociaciones.

Esta aficionada al teatro desde pequeña vive en la población cacereña de Plasenzuela (480 habitantes). Desde este lugar se desplaza a Trujillo para ensayar con su formación, 'Vergüenza Ajena' o a Mérida y Cáceres para reuniones o trámites de Fatex. Recuerda que, en 2009, comenzó a participar en las actividades que se realizaban desde esta organización. Hace dos años mostró su interés de formar parte de su junta directiva. Cuando entró en este órgano de dirección, comenzó a comprobar y saber realmente la labor intensa que se estaba haciendo con la puesta en marcha de diferentes iniciativas.

Con la salida de los anteriores dirigentes y a propuesta de sus compañeros, el 25 de marzo, en una asamblea, fue nombrada presidenta. «Antes de aceptar, me lo tuve que pensar porque es una gran responsabilidad, ya que esta federación es una entidad con mucho peso en Extremadura y a nivel nacional», explica. Entre otros miembros de la junta directiva, le acompaña como vicepresidente, Pepe Martínez, anterior presidente y «uno de los responsables de que Fatex haya crecido tanto en los últimos años», añade la responsable.

Mantener

En estos primeros meses como presidenta, se está poniendo al día de todas las actividades. La líder del teatro amateur extremeño sostiene que, ahora, se trabaja para mantener las propuestas ya existentes. Detalla una y otra vez que se cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura y de las diputaciones de Cáceres y Badajoz. Para el año que viene, ya asentada en este puesto, confía en aportar nuevos proyectos junto a labor de sus compañeros. Por ahora prefiere no adelantar nada para evitar las supersticiones.

Bejarano no tiene dudas de que a través de esta organización «se da visibilidad a las formaciones que trabajan en sus respectivas poblaciones y que tendrían dificultad de actuar en otros lugares de la región». Con Fatex, ese 'sueño' es posible a través de diversas propuestas. Una de ellas es la red del teatro amateur, que cuenta con el apoyo de la Asociación Regional de Universidades Populares de Extremadura (Aupex) y la Consejería de Educación y Cultura.

Con esta iniciativa, en esta edición, 37 agrupaciones llevarán sus montajes teatrales hasta 35 municipios, tanto de Cáceres, como de Badajoz, a través de sus universidades populares. Darán a conocer obras muy variopintas, desde grandes clásicos hasta obras más contemporáneas. Esta campaña comenzará próximamente y se alargará hasta final de año. Gracias a este programa, algunas poblaciones de la región pueden contar de una manera sencilla con obras teatrales y de calidad.

Marian Bejarano también recuerda que está 'La muestra de teatro'. Con esta propuesta grupos amateur pueden actuar en algunas de las 'grandes plazas' de la región, que suelen ser ocupadas por compañías profesionales. Se tratan del Gran Teatro de Cáceres, el Alcázar de Plasencia, la Sala Trajano de Mérida y El López de Ayala de Badajoz. De otra forma, sería complicado actuar en este tipo de escenarios.

Esta nueva dirigente igualmente pone de manifiesto que su organización pertenece a la Confederación de Teatro Amateur 'Escenamateur', que aglutina a diversas entidades de toda España. Entre otras ventajas, avanza que se pueden conseguir que los grupos extremeños hagan intercambios con otras formaciones de ámbito nacional. Además, se puede participar en certámenes internacionales.

Asimismo, apunta que gracias a 'Escenamateur, junto con Fatex, pueden participar compañías no profesionales en el Festival Noches de Regina, en Casas de Reina. En esta relación de propuestas no se olvida del Festival Ibérico, donde también participa su organización y que se celebra un año en Portugal y otro en España. Este año se llevará a cabo en Extremadura en octubre.

Cursos

Junto a estos festivales, Bejarano incide en que otra de las apuestas importantes de Fatex son los cursos de formación dirigidos por profesionales. Se suelen tocar distintas materias relacionadas con las artes escénicas. Pueden ser desde iluminación hasta interpretación, pasando por dirección y se celebran en diferentes poblaciones. Tampoco se olvida de los encuentros anuales, en donde participan representantes de todas las agrupaciones. Entre otros objetivos se busca que se conozcan los actores y las actrices de diversas poblaciones y que se intercambien experiencias. En estas jornadas no faltan acciones formativas y pequeñas muestras interpretativas de los trabajos que llevan a escena los diferentes grupos. Todo ello está aderezado con un buen ambiente entre los asistentes.

Esta representante igualmente destaca que, a través de Fatex, se tocan otras artes, en fórmulas de concurso, como pueden ser un certamen de textos teatrales dirigido a escritores noveles, que está teniendo una gran repercusión. En la última edición se contó con 90 obras, algunas de ellas del extranjero. También lleva a cabo uno de fotografías teatrales, en las que tiene que ser protagonista los grupos vinculados con Fatex. Asimismo, Bejarano resalta algunas colaboraciones que se llevan a cabo, como con las jornadas de teatro científico divulgativo, que se celebran en Medellín.

Con estos y otros proyectos, insiste en que el primer objetivo como presidenta es mantener lo que hay hasta ahora y que siga funcionando «igual de bien», que lo hizo el anterior presidente y ahora vicepresidente. Con ese objetivo, Marian Bejarano incide en que trabajo y esfuerzo no le va a faltar.

Además, considera que se ha rodeado de un buen equipo para conseguir esos propósitos.