El obispo cree que Plasencia acogerá Las Edades del Hombre dentro de tres años El obispo de Plasencia, José Luis Retana, ayer. :: david palma José Luis Retana opina que esta vez puede ser la definitiva después de que no se haya conseguido en los intentos previos CLAUDIO MATEOS PLASENCIA. Sábado, 12 mayo 2018, 09:13

Primero fue 2016, luego 2020, y ahora se habla ya de 2022. El obispo de Plasencia, José Luis Retana, cree que los intentos frustrados de la ciudad por acoger la exposición de arte sacro Las Edades del Hombre pueden finalizar dentro de tres años. Así lo afirmó ayer durante un desayuno con los periodistas locales convocado para hablar de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que este año se dedican a las noticias falsas, y que aprovechó para ofrecer novedades sobre algunos de los principales asuntos de actualidad que tienen que ver con la Diócesis placentina.

El Obispado lleva intentando atraer a Plasencia Las Edades del Hombre desde el año 2011. Hace tiempo que cuenta con el beneplácito de la Junta de Extremadura, que aportaría la mayor parte de los cerca de dos millones de euros que se estima que costaría. En 2013 el Obispado, el Ayuntamiento y la Junta llegaron a anunciar que la exposición se organizaría en Plasencia en 2016, pero no fue así, lo cual provocó el enfado del alcalde de Béjar, la ciudad que actuaría como 'enganche' para que la muestra, limitada salvo excepciones a Castilla y León, pudiera recalar en Extremadura.

Las Edades del Hombre se convirtió en un gran acontecimiento cultural ya desde su primera edición, organizada en 1988 en la catedral de la Asunción de Valladolid. Desde entonces se ha ido desplazando por los principales enclaves religiosos de Castilla y León, la región cuyo arte sacro busca promocionar. Fuera de esa comunidad autónoma tan sólo se ha celebrado tres veces: la primera de ellas en 1995 en Amberes (Bélgica), y después en 2002 en Nueva York y en 2005 en la catedral de la Almudena de Madrid. El principal argumento que esgrime Plasencia para aspirar a convertirse en sede es que pertenecen a esta Diócesis 22 municipios de Castilla y León, una realidad que el alcalde de Béjar, que es que una de esas localidades, esgrimió para calificar de «incomprensible» que, en casi 30 años la Diócesis placentina no haya albergado ninguna edición de Las Edades del Hombre. De hecho, Plasencia no pertenece al patronato que dirige la fundación Las Edades del Hombre, el cual está formado por representantes de los dos arzobispados y nueve obispados de las diócesis de Burgos, Valladolid, Astorga, Ávila, Ciudad Rodrigo, León, Osma-Soria, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora.

Sobre la llegada de la UCAV admite que el proyecto es aún «pobre» para lograr el visto bueno de la Junta

El obispo también habló ayer del estado en el que se encuentran los trámites para implantar en Plasencia un centro adscrito de la Universidad Católica de Ávila (UCAV). Dijo que ya se ha constituido la fundación que va a actuar como intermediaria entre la UCAV y la Junta de Extremadura, que es la que tiene que dar el visto bueno. El proyecto aún no se ha presentado, y de hecho José Luis Retana admitió ayer que es un poco «pobre» en relación a las demandas de la Junta, que ha manifestado su oposición a que una universidad privada implante en Plasencia titulaciones que ya oferta la Universidad de Extremadura. «Yo sé lo que la Administración quiere, porque me han venido a ver, y lo que le gustaría es que se pusiera Medicina, Farmacia o Veterinaria, es decir, cosas que ellos no tienen o tienen menos; lo que la UCAV ofrece es bueno, pero no es lo que más le apetece o le gustaría a la Junta», dijo.

El próximo mes de junio se cumplirá un año de la ordenación de José Luis Retana como obispo de Plasencia. Dijo que se siente «aceptado y querido», y avanzó que de manera inminente habrá «nombramientos sonados» en cargos de la Diócesis.

Sobre la posibilidad ya apuntada por varios medios de que el extremeño José María Gil Tamayo se convierta en el nuevo obispo de Ávila, de donde él procede, Retana dijo que le parecería una buena opción, si bien recordó que, «pese a los rumores», es algo que aún no se sabe.