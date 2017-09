La Oex interpreta, dirigida por Roman Gottwald, el film 'Luces de Ciudad' en Badajoz y Cáceres Con este espectáculo abre el ciclo 'Nuevos públicos' EFE Lunes, 25 septiembre 2017, 17:45

La Orquesta de Extremadura (OEx), dirigida por el reconocido maestro Roman Gottwald, interpretará en Badajoz y Cáceres, este viernes y sábado, respectivamente, la música del filme 'Luces de Ciudad' de Charles Chaplin, mientras se proyecta la película.

Con este espectáculo, según un comunicado, la OEx abre su ciclo 'Nuevos Públicos', en el que se ofrece la posibilidad de conocer esta película, considerada como la mejor de Chaplin.

Su banda sonora fue compuesta por el mismo actor londinense, ayudado por grandes de la música de cine como Arthur Johnston y Alfred Newman, en lo que fue su primera composición.

El director de la música de este evento, Roman Gottwald, cursó sus estudios de violín y composición en la Hochschule de Viena (Austria), para trasladarse después a Barcelona, donde ganaría el premio de composición 'Frederic Mompou' en 2006.

Antes de obtener este reconocimiento en la ciudad española, el maestro de origen berlinés fue premiado con el 'Green Room Award' por la dirección musical de la obra 'Boulevard Delirium', que fue presentada en la Ópera de Sidney (Australia).

Ha dirigido a la Orquesta Sinfónica de Bilbao, del Gran Teatre del Liceu, a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en el Festival 'Seminci', o a la Orquesta Sinfónica de Euskadi en el 'Festival de Cine de San Sebastián', entre otros.

Este concierto abre el 'Ciclo de Nuevos Públicos', que en Badajoz está formado por este 'Cine de Chaplin', 'If i can dream', concierto de rock and roll homenaje a Elvis Presley, y 'Symphonic Jazz', enmarcado en el festival de jazz de la ciudad.

En el caso de Cáceres, incluirá 'Cine de Chaplin', un 'Mesías Participativo' en colaboración con la Obra Social 'la Caixa', y un 'Concierto de Año Nuevo'.