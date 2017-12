«No nos interesa que suba el porcentaje cedido de recaudación de impuestos» Elena Manzano es profesora en la Universidad de Extremadura. :: hoy La jurista cacereña ha sido la encargada de defender la postura de Extremadura en la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica Elena Manzano Silva Profesora de Derecho Tributario en la UEx ÁNGELA MURILLO Sábado, 9 diciembre 2017, 08:22

Elena Manzano Silva es la voz elegida por todo el espectro político extremeño, desde el PP a Podemos, para defender la postura de la región en el nuevo modelo de financiación autonómica. Esta jurista cacereña de 36 años ha formado parte de la comisión de expertos que hace unos meses abordó en Madrid una cuestión crucial para la región. Profesora y doctora en Derecho Tributario en la UEx asistió a numerosas reuniones para hacer valer, desde un punto de vista académico, las tesis de la región. Postura que se ha plasmado en varios votos particulares de un informe nacional emitido en julio y que se puede consultar en la web del Ministerio de Hacienda.

-¿Qué peso cree que jugará la negociación política en el nuevo modelo de financiación autonómica?

BIOGRAFÍA Personal Nació en Cáceres en 1981. Vivió en el barrio de Aldea Moret, donde reside parte de su familia. Es la primera de su familia en tener carrera universitaria. Su madre ha trabajado como limpiadora y su padre como comercial. Para ayudar económicamente en casa tuvo que compaginar estudios y trabajo desde los 17 años. Está casada y tiene dos hijos. Estudios Tras licenciarse en la UEx con el mejor expediente de su promoción, realizó su tesis sobre financiación autonómica con una beca del Ministerio. En 2008 la defendió con sobresaliente cum laude y logró el premio extraordinario de doctorado. Ganó una plaza como profesora de Derecho Financiero y Tributario de la UEx. Es autora de tres monografías, múltiples capítulos de libros y artículos especializados. Trayectoria Formó parte del Consejo Consultivo de Extremadura en el gobierno de Monago. Después la FEMP la nombró miembro del grupo de expertos sobre financiación local y fue requerida por la Junta para defender en Madrid la postura extremeña sobre financiación autonómica.

-En todos los modelos anteriores ha habido negociación política bilateral paralela. Pero creo que una cuestión tan relevante debe ser debatida en un órgano multilateral. En ausencia de un Senado fuerte debería decidirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera; y no venir marcada por exigencias de una comunidad concreta. Es esencial que la negociación sea clara, absolutamente sincera y que nadie oculte información.

-¿Se podrá evitar esta vez esa negociación paralela con el Estado?

-Es posible que ya se esté produciendo. Por eso es bueno que por primera vez se haya convocado una comisión de expertos. En el informe que emitimos queda clara la posición de cada región. Y en este punto hago hincapié en que todos los miembros eran economistas, salvo dos juristas: un catedrático andaluz y yo.

-Cataluña declinó estar ahí.

-No ha habido ningún representante y por tanto no ha despejado la incógnita de lo que quiere. Subyace que prefiere la negociación bilateral.

-¿Pedirán mucho más?

-Resulta probable que soliciten una mayor cesión de la recaudación tributaria. Suelen decantarse por un sistema similar al vasco o al navarro, es decir, por la atribución de la recaudación total de los tributos. Eso sería insostenible, la hacienda estatal desaparecería. Sería injusto. Anularía la redistribución de la riqueza. Desde un punto de vista jurídico, los impuestos son estatales y no se pueden territorializar. El titular de los impuestos es el Estado. Quienes pagan son los contribuyentes, de acuerdo a su capacidad económica, en virtud del principio de progresividad recogido en la Constitución. ¿Por qué recaudan más esas regiones? Porque tienen mayores niveles de renta y de riqueza, por eso contribuyen en mayor medida.

-¿Puede haber un pacto a favor de Cataluña por la tensión política?

-Analizo lo que pasó en 2009, cuando no había un contexto tan convulso, y ese modelo dio respuesta a muchas demandas catalanas. Plasmó los porcentajes de cesión de tributos que había fijado en su Estatuto de Autonomía. Ahora me temo que puede pasar lo mismo o algo peor.

-¿Qué puede pasar?

-Si se plasma el principio de ordinalidad y la nivelación parcial, quebrarían principios constitucionales.

-¿Cuáles han sido sus principales conclusiones en el informe?

-He firmado tres votos particulares. Defendemos la necesidad de un estudio de otras variables como superficie, niveles de renta y riqueza y densidad de población. Debe asegurarse la suficiencia financiera en la prestación de todos los servicios, no únicamente los fundamentales. Por ejemplo, nuestra región sostiene un importante coste por la protección medioambiental. Tenemos mucho territorio que no podemos explotar a nivel industrial. Cuidar el medio ambiente no es gratis. Es un coste de mantenimiento y de oportunidad para la región. No pedimos al Estado algo que no esté justificado.

-¿Cuál es la clave para que Extremadura no salga perjudicada?

-Es necesario que no se dé una variación excesiva de los porcentajes actuales de recaudación cedidos a las autonomías en tributos como el IRPF o el IVA. En la negociación futura una parte esencial consistirá en determinar la parte de recaudación de los impuestos cedidos. Es seguro que se van a modificar porque nunca se han mantenido iguales. En IRPF estamos ya en el 50 por ciento. Algunas regiones demandan un mayor porcentaje de cesión de la recaudación. Si aumenta el porcentaje en tributos como el IRPF, para ellas supondría un mayor nivel de ingresos. Pero ese incremento a la vez implica que el Estado pierda ingresos con los que desarrollar la solidaridad interterritorial.

-¿Entonces qué tendría que pasar para mejorar nuestra financiación?

-Que se introduzcan medidas de armonización normativa que pongan fin a la competencia fiscal existente en figuras como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Además, considero esencial defender un sistema de nivelación plena que garantice la prestación de todos los servicios públicos con un nivel equivalente, y no solo un nivel mínimo para los servicios públicos fundamentales. A lo anterior debe sumarse el incremento de las dotaciones del Fondo de Compensación Interterritorial y que la inversión estatal se canalice, en gran medida, a través de ahí.

-Utilizar el criterio de población nos perjudica.

-Ahora tiene el mayor peso posible y eso no puede ser. En Madrid la sanidad se puede concentrar en grandes núcleos, pero nosotros lo tenemos que hacer en varios centros hospitalarios. De ahí que las regiones más pobladas salgan mejor paradas. Nosotros, por el contrario, tenemos una baja densidad de población. Por eso defendí en el informe que se realice un estudio en profundidad de las variables de necesidad, y que tenga un mayor peso la superficie, o que se incluya la densidad de población y la menor renta media por habitante. En regiones de mayor poder recaudatorio la gente con más recursos recurre a la sanidad privada. Si tu nivel de renta es menor, está claro que haces más uso de los recursos públicos.

-¿Cumple su función redistributiva el Fondo de Compensación?

-A día de hoy su dotación es ridícula, tiene que ser reformado y dársele mayor dotación económica. Eso beneficiaría a regiones como Extremadura, Andalucía, Asturias y Galicia, entre otras.

-¿Podemos hacer frente común con algunas regiones?

-Habrá que buscar alianzas. Hay una voluntad firme de la consejera, al igual que en el gobierno anterior, de luchar. En el informe era muy difícil conseguir que otras regiones se sumaran porque lo que es bueno para nosotros no lo es para otras. Con Cantabria, Aragón, Castilla y León, La Rioja y una representante del Estado defendimos mantener la cláusula del 'statu quo'. No aceptamos sentarnos a negociar la nueva financiación para recibir menos que ahora.

-¿Rajoy aceptará el principio de ordinalidad defendido por regiones ricas para que la solidaridad interterritorial no corrija el ranking de financiación per cápita?

-Los dos juristas presentes en la comisión dijimos que el principio de ordinalidad no tiene cobertura constitucional. Exigiría una reforma legal de calado. Establece un ranking de financiación per cápita entre regiones que anularía la redistribución. Vulnera, quiebra e impide que se realice el principio constitucional.

-¿Percibe unión entre los partidos políticos extremeños?

-Sí. No hay ningún tema tan relevante como la financiación autonómica que haga que los partidos de una región confluyan en una misma posición. Incluso un partido minoritario en la Asamblea como Podemos coincide con el resto.

-Se dice que Valencia es la comunidad peor financiada. Allí los ciudadanos incluso se han manifestado. ¿Imagina una protesta parecida aquí?

-Ojalá viésemos la gravedad del momento y apoyásemos a nuestros dirigentes, que están unidos. Ojalá todos los extremeños fueran conscientes de lo que está en juego.