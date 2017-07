García Lobato: «Si el juez hubiera visto algo raro, ya me habrían ido a buscar» José García Lobato, alcalde de Almendralejo. :: hoy El alcalde de Almendralejo, que declaró ante la Guardia Civil en enero por el caso Púnica, cree que el asunto acabará archivado MANUELA MARTÍN Badajoz Sábado, 15 julio 2017, 08:51

El alcalde de Almendralejo José García Lobato declaró el pasado 31 de enero ante la Guardia Civil como investigado por el caso Púnica. Esta citación, que fue revelada ayer por El País, forma parte de las diligencias previas de la instrucción del caso por la Audiencia Nacional. García Lobato relató a HOY cómo fue la declaración. «Me llamó un teniente de la UCO (Unidad Central Operativa) y me informó de que estaban haciendo los informes sobre la empresa Cofely y que el último era el de Almendralejo. Me pidió que fuera a Mérida, a la Academia de la Guardia Civil, y me dijo que acudiera con abogado, porque se me citaba como investigado».

La UCO quería averiguar cómo había llegado Cofely a Almendralejo y si le había ofrecido al alcalde algún tipo de compensación a cambio de adjudicarle el contrato de eficiencia energética que el Ayuntamiento iba a sacar a concurso. «Yo dejé claro que nunca me hablaron de compensaciones económicas», insiste García Lobato.

El alcalde recuerda que la UCO ya estuvo en Almendralejo cuando saltó el caso Púnica, en octubre de 2014, para recoger el expediente del concurso de eficiencia energética al que optaba Cofely.

La declaración de Lobato ante la UCO fue enviada al juez e incorporada al caso. «Desde enero no he tenido más noticias», afirma el alcalde, que asegura estar tranquilo tras la conversación con el instructor de la UCO. «Después de la cantidad de alcaldes que han ido a la cárcel, yo estoy seguro de que si el juez hubiera visto algo raro ya me habrían ido a buscar con un coche delante y otro detrás», explica.

García Lobato añade que su relación con Cofely se debió a que conocía a un directivo y entiende que todos los datos del caso que tienen relación con él se han publicado y son sobradamente conocidos, como la invitación a una convención en París, junto a otros alcaldes (algunos de los cuales han sido imputados), para conocer sistemas de eficiencia energética. «A mí me interesaba todo lo relacionado con las «smart city».

Una especie de limbo

En su opinión, la fase de instrucción de la UCO ya ha terminado y ahora debe ser el juez García Castellón (que sustituyó a Eloy Velasco) el que concluya la investigación judicial. El alcalde almendralejense estima que si el juez no le ha llamado a declarar es porque los informes de la UCO no han revelado que exista ningún dato incriminatorio en su actuación. «Yo traté con Cofely como podía haber tratado con Endesa, y no hay que olvidar que Cofely está trabajando con otros ayuntamientos de España sin que se haya visto ninguna irregularidad».

García Lobato está convencido de que la investigación, en lo que le afecta a él, se archivará, aunque es posible que ni siquiera se haga de manera expresa. «Yo estoy en una especie de limbo, para la investigación judicial no existo, y es posible que ni siquiera llegue a aparecer si el juez descarta los informes sobre Almendralejo». Según El País, además de García Lobato y en relación con Almendralejo, en enero declaró ante la UCO el propietario de una empresa, Electrificaciones Parra.