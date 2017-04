Las previsiones auguran una Semana Santa con sol y muy pocas opciones de lluvia

Si los pronósticos no fallan, la Semana Santa de este año puede ser recordada como una de las más tranquilas climatológicamente hablando de los últimos años. La predicción con más fiabilidad, hasta el Jueves Santo, habla de mucho sol, temperaturas que pueden ser algo más altas de lo habitual y casi nulas opciones de lluvias.

Más información La Junta prevé casi un 100% de ocupación en las principales ciudades en Semana Santa

No se descartan cien por cien pero son muy escasas, resalta Marcelino Núñez, delegado territorial de la Aemet en Extremadura. Para el periodo comprendido entre el Jueves Santo al Lunes de Pascua hay algo más de incertidumbre por no estar tan cerca en el tiempo pero a día de hoy se mantiene el guión aventurado para los primeros días de Semana Santa.

La estabilidad se extiende también a las playas de Cádiz y de Huelva, destino también de extremeños

«Es complicado acertar en primavera. Y más en abril, pero tenemos bastante definido lo que puede ocurrir en los primeros días», avanza Núñez al diario HOY. De esta manera se puede asegurar de forma rotunda que llega un Domingo de Ramos espléndido en toda la región por la influencia de un anticiclón situado entre Francia y Gran Bretaña. Las temperaturas serán muy agradables debido a la combinación de viento del norte y cielos despejados.

Entre el lunes y el miércoles, explica el responsable de la Aemet en Extremadura, cambia el panorama porque se aventura un aumento del termómetro y por la evolución de una pequeña borrasca que se forma en el Golfo de Cádiz.

Los modelos meteorológicos hablan de que, «en un 95% de posibilidades», esa borrasca se irá hacia las islas portuguesas de las Azores y no entrará de lleno en la Península Ibérica. «Una pequeña posibilidad, no más del 5%, de que pudiera dejar algo de agua pero no afectaría en gran medida a la región. Si acaso y, de forma muy poco significativa, al norte de la provincia de Cáceres», relata.

Lo más noticioso entre el lunes y el miércoles próximos serán las temperaturas, que serán más altas de lo habitual. Las máximas rondarán los 29 grados y las mínimas no serán excesivamente frescas, 12 grados en la parte central de Extremadura.

Abril ha arrancado seco y caluroso; la estadística dice que es el mes de la primavera más lluvioso

Los extremeños que en esos días decidan ir a las playas de Cádiz y Huelva también gozarán de un tiempo tranquilo aunque las rachas de viento en la costa serán importantes.

Algo más de dudas

Marcelino Núñez habla de «algo más de incertidumbre» para los días festivos del Jueves y Viernes Santos y el fin de semana de Resurrección. El delegado territorial de la Aemet se agarra a que «aún quedan días para afinar el pronóstico y tener mucho más claro lo que puede pasar».

Con todo, Núñez avanza que la impresión es que aunque aumente quizás la posibilidad de que llueva en la región, «sigue siendo muy baja, sigue siendo pequeña y nunca con cantidades importantes». En este periodo las temperaturas experimentarán un ligero descenso para quedar en los 24 grados en los sitios de Extremadura en los que el termómetro suba más. Ese mismo pronóstico de estabilidad se extiende también a las playas andaluzas.

Este abril ha arrancado con temperaturas altas y con ausencia absoluta de precipitaciones. La estadística dice que es el mes de la primavera en el que más agua se recoge.