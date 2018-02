Una denuncia en el juzgado de Zafra, origen de la macroperación contra el amaño de partidos de fútbol Imagen del partido de Copa Federación disputado en Jerez en 21 de agosto de 2016 / Badajozdeportes.com Se han producido 28 detenciones y varios registros en las provincias de Badajoz, Barcelona, Madrid, Murcia y Albacete HOY.ES | AGENCIAS Lunes, 19 febrero 2018, 20:49

La operación sobre el amaño masivo de partidos de fútbol, que la Policía realiza esta mañana, se originó gracias a la denuncia en un juzgado de Zafra de supuestos amaños en la Tercera extremeña

En marzo de 2017, la Fiscalía de Badajoz denunciaba ante el juzgado de instrucción de Zafra un presunto delito de estafa y corrupción en los negocios. Había encontrado indicios de que jugadores de fútbol pertenecientes a varios equipos de fútbol de la Tercera División extremeña han realizado apuestas en varios partidos para obtener beneficios que, en uno de los casos investigados, ascendieron a 5.000 euros.

Los investigadores aseguran tener constatado que varios de los 28 detenidos participaron en el amaño de partidos, al menos, en la temporada 2016-2017 y la actual de 2017-2018, aunque están convencidos que la red comenzó a operar mucho antes.

Más de 200 agentes efectúan hoy decenas de registros, entre ellos en Badajoz y en Jerez, así como en Madrid, Murcia, Albacete y Barcelona, de oficinas, despachos de abogados, domicilios y clubes. Se han producido 28 detenciones en las provincias de Barcelona, Albacete y Badajoz al menos, si bien la operación continúa abierta coordinada por el juzgado de instrucción número uno de Zafra.

Jonan García en un partido con el Athletic. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ (EL CORREO)

El presunto entramado estaba liderado por dos exjugadores de fútbol, uno de Primera y otro de Segunda con conexiones con las casas de apuestas en China y un árbitro, que se aprovechaban de su experiencia para comprar voluntades de otros futbolistas en activo que forzaban jugadas en los partidos, como penaltis o córneres. Uno de ellos, según las informaciones preliminares, sería el exjugador Jonan García, que llegó a jugar en primera división con el Athletic de Bilbao. García fue arrestado en su domicilio de Argentona, en Barcelona. El bilbaíno sería presuntamente uno de los cabecillas de la red. Jonan debutó en Primera División con el Athletic un 30 de agosto de 2003 en San Mamés ante el Barcelona en la primera etapa de Ernesto Valverde en el banquillo. Dos años más tarde abandonaba la disciplina rojiblanca con destino al Castellón. Ciudad de Murcia, Aris Salónica, Ibiza, Huesca, Lleida, Écija, Guadalajara y Alavés fueron sus otros equipos.

Según fuentes de la investigación, la red bajo sospecha hunde sus raíces en China, donde se realizarían las apuestas sobre los partidos en España. Los agentes sospechas que la red logró infiltrar a varios jugadores para que en momentos claves de los partidos fallaran penalties, rompieran los fuera de juegos o provocaran faltas peligrosas, entre otras muchas ‘pifias’ inexplicables.

La UDEV, que lleva meses investigando esta trama tras conocer el enorme e inexplicable interés de los apostadores chinos por la tercera división española, ha contado con la colaboración de la Liga Profesional de Fútbol, que ha facilitado todo tipo de información y estadísticas a los funcionarios de la Policía.

Denuncia en el juzgado de Zafra

Los indicios aportados en 2017 apuntaban a tres partidos de la Copa Federación. Los encuentros que estaban bajo la lupa eran el Unión Deportiva Fuente de Cantos contra Jerez Club de Fútbol, el Club Deportivo Don Benito contra Club Deportivo Badajoz y el Jerez Club de Futbol contra Club Deportivo Badajoz. Esos encuentros se disputaron los días 7, 14 y 21 de agosto de 2016 dentro de la Copa Federación.

La Fiscalía acreditaba, en el Fuente de Cantos-Jerez, uno de los jugadores de la plantilla del Jerez Club Deportivo obtuvo ganancias próximas a 5.000 euros a través de apuestas realizadas en dos casas deportivas en la modalidad de superar un número determinado de córners.

Se aportaban otros indicios racionales de que en fecha no exactamente concretada pero, en todo caso, en los días inmediatamente anteriores al 21 de agosto de 2016, fecha en la que se iba a celebrar la semifinal de la Copa Federación entre el Jerez y el Badajoz, D. A. H. C. (que no es jugador y es una persona ajena a los estamentos futbolístictos) llamó por teléfono a uno de los jugadores del Jerez para saber si era posible «hacer córners» en ese partido y, tras insistirle por mensajes de Whatsapp para que se vieran en la ciudad de Zafra, en el Bar ‘El Metro’ de dicha localidad, donde radica la casa de apuestas ‘Sportium’, se reunió con el citado jugador del Jerez y le pidió que hablara con sus compañeros para «amañar» los córners en dicho partido, ofreciéndole 3.000 euros a cambio de ello sin que se enterase el capitán.

El Ministerio Público considera acreditado que «personas directamente relacionadas» con los encuentros, a pesar de tenerlo prohibido, realizaron apuestas. Uno de los detenidos fue el que superó los 5.000 de ganancias al apostar por un inusualmente alto número de saques de esquina. Las ‘mordidas’ a los jugadores, en su conjunto, no superaban los 3.000 euros. En el punto de mira de los investigadores están, entre otros, el Jerez Club de Fútbol (Extremadura) o el Jumilla y el Águilas (Murcia).

Los clubes señalados mostraban su sorpresa días después de hacerse público el decreto