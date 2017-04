Ancelotti: «Tenemos que hacer un partido perfecto»

Carlo Ancelotti se mostró optimista de cara al partido de vuelta de Champions del Bayern frente al Real Madrid. «El partido de la ida nos da desventaja, está claro. Haymenos oportunidades que antes de jugar la ida, pero la tenemos. Durante 60 minutos allí fue un buen partido, controlamos el juego. Tenemos que hacerlo durante 90 minutos, sin errores, hacer un partido perfecto, con valentía, intensidad y calidad", afirmó.

El técnico italiano habló también sobre el recibimiento que espera del Santiago Bernabéu, estadio que fue su casa. "Fueron dos años aquí, guardo muy buenos e inolvidables recuerdos. Eso es lo que cuenta. No se cómo me van a recibir», añadió.

Ancelotti dio además pistas sobre la alineación que pondrá en liza al reconocer que Lewandowski ya puede ser de la partida. "Lewandowski está bien, entrenó ayer con el resto de los jugadores. Boateng y Hummels también entrenaron de manera individual, tenemos que probarlos en el campo. Tienen oportunidad de jugar todos.

Por último, habló de lo que le faltó al equipo para obtener un mejor resultado en el partido de ida. «Los pequeños detalles. Dejar libre a Cristiano es que marque gol. Si le dejas un metro de espacio, te marca. Son pequeños detalles que también van a ser importantes mañana», conluyó.

Xabi Alonso: «Estamos vivos»

Xabi Alonso reconoció que su regreso al Santiago Bernabéu es algo especial. "Estoy muy emocionado por volver. Sabía que iba a enfrentarme al Madrid en algún momento. Jugamos contra el mejor equipo del mundo, es un desafío para nosotros. Tenemos un gran objetivo contra gran equipo, y nos esforzaremos. Queremos luchar por ser los mejores. Será difícil pero lo vamos a intentar», afirmó.

El centrocampista del Bayern sabe de la dificultad de vencer en un estadio que no conoce la derrota en Champions desde hace más de dos temporadas. «Venimos con desventaja pero estamos vivos. Será complicado, necesitamos ganar marcar al menos dos goles, sabemos cómo hacerlo para parar al Madrid. Ojalá podamos corregir lo que no hicimos bien. Sabemos que es un equipo valiente. No podemos especular, porque el Madrid es letal y no perdona cuando. Puede pasar de todo, son 90 minutos», concluyó.