Las millenials llegan a la política

Paula Rodríguez y Rocío Mendo ya están charlando cuando la periodista llega al lugar elegido, una cafetería en el centro de la ciudad que bulle de reuniones familiares y de amigos. Se sonríen y se interesan por sus respectivas vidas y su actividad. Conocen a gente en común, porque los círculos, en una ciudad como Cáceres, siempre confluyen. Parecen conectar, a pesar de pertenecer a las dos formaciones jóvenes de dos partidos opuestos. Paula Rodríguez, fisioterapeuta de 26 años, es la secretaria provincial de Juventudes Socialistas en la provincia y Rocío Mendo, estudiante de Enfermería de 21, ocupa la presidencia de Nuevas Generaciones en el mismo territorio. Ambas acaban de ser elegidas para este puesto, en el caso de Paula renueva su cargo después de dos años en el mismo. Conscientes de que su generación, la de los millenials, sufre un déficit de participación, ellas están convencidas de que la política sigue siendo una vía válida para resolver problemas.

-¿Cómo ha sido su inicio en el mundo de la política?

-Paula Rodríguez: Con mucho miedo, porque ahora hay como una crisis de participación. La gente está muy metida en su vida personal y les cuesta. Cuando me eligieron hace dos años mucha de la gente con la que yo entré ya se «jubilaba», así que tuve que encontrar un nuevo grupo con el que tirar de todo esto, pero está siendo una experiencia muy buena, porque hay mucha gente de la provincia implicada.

-Rocío Mendo: Me afilié al PP con 15 años, y empecé con Nuevas Generaciones en Ávila, donde empecé mis estudios Enfermería, y al volver tenía ganas de seguir haciendo cosas. Me presenté con la ilusión de hacer algo para la sociedad, para mejorar la calidad de vida de los jóvenes.

"Hay una crisis de participación, la gente está a su vida" paula rodríguez, juventudes socialistas

"Quiero hacer algo por la sociedad y por los jóvenes" rocío mendo, nuevas generaciones

-En 2011 aún eran muy jóvenes, pero ¿cómo percibieron el movimiento del 15-M? ¿Qué les ha hecho seguir en los dos partidos más cuestionados por todo ese movimiento social?

-P. R.: Yo empecé a militar en Juventudes con 14 años, cuando nació el famoso 15-M ya formaba parte de la organización, y veía que muchas de las demandas que se hacían en la calle nosotros en Juventudes las vivíamos. Yo no soy militante del PSOE, aunque simpatizo con sus ideas y a través de la organización intento canalizarlo. Pero nosotros creemos que hay que responder a lo que nos dice la sociedad y la sociedad nos ha dicho que el bipartidismo no gusta, por eso han surgido nuevos partidos, pero eso tenemos que vivirlo como un enriquecimiento de la política.

-R.M.: A día de hoy se tiene que dejar atrás el bipartidismo. El descontento de la gente se ha canalizado en nuevos partidos, y también pienso que nos enriquece. Desde mi poca experiencia, a pesar de las críticas, creo que para estar en un partido hay que tener ganas, ilusión y todos los errores que se hayan cometido no repetirlos y hacer las cosas bien.

-Como mujeres, ¿consideran que su generación lo tiene más fácil que las que les precedieron?

-R.M.: Hay que erradicar totalmente la violencia contra la mujer. Durante unos años la mujer no ha estado igualada al hombre. En Nuevas Generaciones tanto en la presidencia regional como en la provincial de Cáceres y la de Badajoz somos mujeres.

- P.R.: Realmente, las nuevas generaciones lo seguimos teniendo aún más difícil. Aunque hemos conseguido logros, como el voto, ahora nos enfrentamos a problemas que no se detectaban entonces, como el machismo.

-Entonces son feministas plenas, sin miedo al término.

-R.M.: Por supuesto, sin ninguna duda soy feminista. Creo en la igualdad entre el hombre y la mujer.

-P. R.: Claro, yo también. Y no me gusta el término de feminazi. No es nazi una mujer que lucha por defender sus derechos.

-¿Por qué han elegido Juventudes Socialistas o Nuevas Generaciones del PP, qué diferencias encuentran?

-R.M.: Mi padre es del PSOE y mi madre es del PP. Yo, desde pequeña siempre he ido con las ideas del PP. Yo soy católica, pero en mi partido hay gente que no lo es. Con el PSOE no me identifico porque he visto cómo ha trabajado este partido y me quedo con el trabajo de Rajoy, de Monago y las medidas que se han tomado sobre empleo, emprendimiento, culturales...soy más afín.

-P.R.: Mis padres son simpatizantes del PSOE, pero no miembros activos. Y yo estoy en Juventudes Socialistas por un tema de justicia social. El PSOE lucha por políticas sociales que muchas veces se han visto mermadas por políticas del PP. Creo que una educación igualitaria y que la Iglesia debe salir de la escuela. Creo en la solidaridad interterritorial y definir el estado en función de la singularidad de cada una de las comunidades autónomas. También creo que se debe garantizar que el jefe del Estado sea ajeno a una monarquía. Juventudes Socialistas se considera republicana y es una reivindicación histórica al PSOE.

En breve Rocío Mendo. Milita en el PP desde los 15 años. Estudiante de Enfermería, actualmente realiza sus prácticas en el hospital. Es voluntaria en la Casa de la Misericordia de Alcuéscar y ‘scout’. «Mejorar la sociedad y la vida de los jóvenes» es lo que le impulsa en su labor política. Paula Rodríguez. Diplomada en Fisioterapia, a sus 26 años trabaja Aspace Trujillo y cursa un máster de neurofisiterapia en Granada. Militante de Juventudes Socialistas desde los 14 años, quiere luchar contra la «crisis de participación» del momento.

-¿A qué político o política admiran?

-R. M.: Yo a Pilar Ayuso, que es una eurodiputada de unos 65 años. Estoy un proyecto que se llama Escuela Europa, financiado por el Partido Popular Europeo. Allí he conocido a esta eurodiputada, que me gusta por su humildad, por su trayectoria y porque es más de trabajar que de hacerse fotos. No me gusta ese postureo que se lleva ahora.

-P. R.: Yo me declaro fan de Patxi López. Es uno de los grandes defensores de la socialdemocracia con valores muy motivantes. Pero sin duda, en el ámbito local, para mí una persona referente es Iñaki Rodríguez, teniente de alcalde de Navalmoral de la Mata, una persona que define muy bien por qué un día empecé a militar en Juventudes, por su capacidad de servicio.

-Da ya hasta reparo hablar de Cataluña, pero ¿cómo lo ven?

-R.M.: Te hablo desde el punto de vista personal. Yo tengo familia allí, allí los mayores no quieren la independencia, pero los jóvenes sí. Los mayores están dolidos por el ambiente. Me da pena eso.

-P. R.: La sociedad catalana no es un pueblo de blancos o negros, no es independencia sí o no, hay un amplio abanico de grises. El pueblo catalán siempre ha tenido muchas singularidades y yo creo que eso se tiene que recoger de alguna forma.

-¿Se comprometen a que el buen clima de esta entrevista continúe si llegan a tener otros cargos y se enfrentan en política?

-R. M.: ¡Claro!

-P.R.: Yo tengo amigos de distintos partidos y creo que siempre podemos ponernos de acuerdo.