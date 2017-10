El informe de los técnicos de la Junta fue favorable a Latinos y a Barroco Uno de los técnicos que ayer declararon, realizando la medición en El Submarino en el año 2012. :: hoy Declaran que ellos comprobaban si los locales cumplían o no las medidas de insonorización SERGIO LORENZO Cáceres Miércoles, 25 octubre 2017, 07:29

Hace casi cinco años, en noviembre de 2012, tres técnicos de Contaminación Acústica de la Junta de Extremadura, estuvieron midiendo el ruido que generaban ocho locales que estaban acusados de originar molestias a los vecinos de La Madrila. Ayer estos mismos técnicos declararon en el Palacio de Justicia de Cáceres, en el juicio del ruido por el que están encausados doce hosteleros, la exalcaldesa Carmen Heras y el exedil Carlos Jurado.

Los tres recalcaron que su misión fue comprobar si los locales cumplían la normativa sobre el ruido, viendo si la insonorización de cada local era efectiva. Medían el ruido que había en cada establecimiento, con el aparato de música funcionando y sin funcionar, y también acudieron a las viviendas de algunos vecinos afectados, para confirmar si les llegaba el ruido procedente de los aparatos de música, midiendo siempre con las ventanas cerradas.

Ellos realizaron las mediciones sobre ocho locales. Los resultados de uno de ellos ya no es importante ya que ha quedado libre de ser condenado. Se trata de Pasadena Copas (ahora tiene otro nombre), que no molestaba a los vecinos si mantenía el límite de 95 decibelios; no obstante, tenía licencia de cafe-concierto, por lo que podía emitir hasta 105 decibelios. En estas circusntancias, sí causaba molestias.

Testificaron que no midieron vibraciones en las viviendas al necesitarse otro aparato

De los otros siete locales investigados, las mediciones libraron de toda culpa a Latinos y al Barroco. Señalaron en su declaración que midieron en un primer piso que estaba sobre Latinos, pero al no haber ruido molesto, ya no midieron en otros pisos superiores. Algunos vecinos de ese bloque, sin embargo, sí han declarado en el jucio que les llegaba mucho ruido.

En el caso de El Submarino el informe era favorable si emitía música a 85 decibelios, estando condicionado a poner un limitador si emitía a 95 decibelios. El abogado defensor, Ángel Luis Aparicio, señaló ayer que en la vivienda del portero que tanto se quejó de este local, los técnicos de la Junta indicaron que había poco ruido.

El informe era negativo en la discoteca Down y en el local que estaba a su izquierda, el cafe-bar Machiavello. Los dos molestaban, según los estudios de la Junta, a vecinos que vivían en el número 3 de la avenida de Hernán Cortés. Con el Machiavello a la escalera del edificio le llegaban 53 decibelios, y con la discoteca Down 42 decibelios a la misma escalera, cuando no deberían superar los 30 decibelios.

El dictamen también era negativo en los dos locales bajo sospecha de la Madrila Alta: La Belle y La Cuerda. Los técnicos de la Junta señalaron que ellos no midieron las posibles vibraciones que ocasionaban los locales, ya que son otros aparatos distintos a los sonómetros los que los controlan.

Las declaraciones de los técnicos de la Junta han tenido lugar después de las que hicieron los policías locales y los agentes del Seprona. Hoy declararan otros técnicos, los contratados por algunos locales.