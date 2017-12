El gran día de José Mari José María López Sanjuán , ordenanza de la Diputación, durante el homenaje El pleno de Diputación de Cáceres rinde homenaje al histórico ordenanza de la Diputación, que se jubila tras cuatro décadas de servicio MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Jueves, 28 diciembre 2017, 13:38

«Muchas gracias por tu trabajo, por tu lealtad y por estar siempre ahí». La presidenta de la Diputación abrió el último pleno del año con un reconocimiento tan inesperado como merecido. Sus palabras estaban dirigidas a una persona familiar para quienes viven su día a día en la institución provincial, sean funcionarios, políticos o periodistas. Junto a la puerta de acceso al salón de sesiones José María López Sanjuán no daba crédito. Se emocionaba y se secaba las lágrimas mientras la presidenta no dejaba de glosar su gran labor.

Todos los diputados despidieron el discurso de Rosario Cordero con aplausos y José María, ordenanza de la casa durante 4 décadas y que ahora se jubila, inclinaba su cabeza en señal de agradecimiento.

«José Mari, ahora a trabajar», le indicó la presidenta para tratar de contener la emoción que ya superaba a este trabajador histórico de la casa y sobre el que luego solo hubo palabras de agradecimiento por parte de los propios diputados. Víctor Peguero (Cs) y los populares Álvaro Merino, Juan Carlos Sendín... se sumaron con énfasis al improvisad o reconocimiento general. «Destaco ese gesto cercano y esa palabra agradable de José Mari. Le pido que eso que ha hecho en esta casa durante años lo haga ahora en la sociedad», resumió Juan Luis Rodríguez Campos.

José Mari, así le conoce todo el mundo, recibirá su homenaje oficial en una comida el próximo día 12 de enero. El 19 será su último día de trabajo. «Me siento abrumado. Solo puedo decir gracias por estar con ustedes». Tomó la palabra por primera vez en un salón de plenos en el que ha pasado más horas que los 25 diputados que componen la corporación. «No tengo palabras», admitía aún entre sollozos este voluntario ordenanza de Presidencia cuyo trabajo es apreciado por todos, a izquierda y derecha. «Ha sido el ordenanza de todos», aclaró Rosario Cordero, y le dio las gracias por su lealtad en nombre de todos loa presidentes con los que pudo trabajar. Este hombre de bigote permanente, enjuto, dicharachero y que pasea por las calles de Cáceres con su perrillo vivió hoy su gran día más merecido en su otra casa, la Diputación.

Foto de familia

El pleno duró menos de una hora y media y en el mismo se rechazó un recurso de reposición del Ayuntamiento de Membrío por el reparto de fondos de Diputación Emplea. PP y PSOE votaron a favor de la propuesta aclaratoria sobre las normas reguladoras de ese plan y del plan Integra. Ciudadanos se abstuvo. También se aprobaron las bases reguladoras del Plan Activa Cultura, que contará con 1,6 millones. PSOE y Cs votaron a favor y el PP se abstuvo.

Además se abordó el estado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre. «Es solo del 48 por ciento. Son menos de tres puntos de diferencia con respecto a 2016. Ha habido un maquillaje de cifras. El dato es que las inversiones tienen un nivel de ejecución del 26 por ciento», responde Alfredo Aguilera (PP) respecto al anuncio de la presidenta ayer de que la institución cerrará con un 77 por ciento de ejecución. El portavoz popular cree que la nueva oficina de atención al ciudadano puede utilizarse como «una herramienta de propaganda política» y critica que se ponga al frente de la misma a personal sin cualificación. Aguilera también desmintió ayer a la presidenta: «Las relaciones del PP con el Gobierno no son buenas, son inexistentes». Rosario Cordero pone como ejemplo de su voluntad de diálogo el acuerdo sobre la perrera provincial. «Estamos mucho mejor que antes. Ya me hubiera gustado a mí llegar a acuerdos cuando estaba en la oposición y gobernaba el PP. Nosotros hacíamos propuestas y no se nos tenía en cuenta», recordó la regidora socialista.