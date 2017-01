Piden la retirada de placas de calles con símbolos franquistas en Cáceres

Que hace ¡ochenta años ya! Hasta cuando la misma cantinela. Irán con lupa buscandolo. He trabajado 20 años en el multiple y si no me dicen del simbolo franquista de Trabajo que está enfrente ni me entero. Y estaba en la novena planta, que me caía más cerquita

Qué valiente es esto de pelearse contra estatuas y placas, qué valiente es hablar de compensar el daño que se hizo hace tantos años cuando quienes los hicieron ya no pueden hacerlo más. Pero los mismos que son tan valientes no lo son contra los problemas de verdad, contra las injusticias presentes y los auténticos dictadores actuales, no serían tan valientes de no contar con el protagonismo que se les da en los medios que se dedican a hacer propaganda de esta cobardía. Y lo de aliviar a la gente que sufrió bajo la dictadura quitando estatuas y placas es pura hipocresía, nadie se alivia así, mejor sería no haberla pasado y para eso ya no hay solución.