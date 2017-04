La obra de la margen izquierda del río lleva año y medio de retraso

Al cruzar el puente de San Roque o el de la Autonomía muchos pacenses miran las obras de la margen izquierda. Hace cuatro años que el río, desde Circunvalación hasta el Puente Real, está cerrado en esta orilla. Se debe a las obras de instalación del nuevo colector de la ciudad que, una vez terminadas, convertirán todo este tramo en un paseo ajardinado con carril bici. El problema es que los trabajos no terminan. Acumulan un año y medio de retraso y sigue sin haber fecha para que los vecinos puedan pasear o dar pedales por este lado del río.

La obra comenzó en noviembre de 2013 y tenía un plazo de ejecución fijado en dos años. Debía estar terminada y abierta a finales de 2015. Sin embargo han pasado 18 meses y el colector aún no funciona al 100%, los paseos peatonales y el carril bici están prácticamente finalizados pero cerrados al público y no hay fecha para finalizar los jardines y abrir la margen izquierda.

La Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) es la responsable de esta intervención. Se trata del nuevo colector, ya que el sistema de tuberías de la ciudad se quedaba pequeño. Con un presupuesto de más de 60 millones de euros se está instalando una tubería de casi 4 kilómetros en la margen izquierda y otros 800 metros en la margen derecha. Además, el presupuesto ha incluido la renovación de la EDAR (estación depuradora de aguas residuales) y la construcción de dos tanques de tormenta para recoger agua de la lluvia y evitar inundaciones.

En cuanto al colector, desde Acuaes indican que está previsto que la obra hidráulica finalice a principios de verano. «El colector está ya parcialmente en funcionamiento, recogiendo agua residual en el tramo del río Rivillas y desde el Puente de la Autonomía hasta el final. En breve circulará el agua ya en toda su longitud», indican desde la sociedad responsable.

En cuanto a los tanques de tormenta, añaden que el de la derecha está preparado para realizar su función mientras que en el segundo solo falta anclar los sistemas de bombeo. «Por lo demás se trabaja en ultimar las conexiones eléctricas y los sistemas de telecomunicación».

La mayor incertidumbre es en torno al parque. La superficie del colector, según el proyecto, estará cubierta por un carril bici, un paseo de tierra y una zona ajardinada. La intervención será completamente nueva salvo en el tramo entre el Puente de la Universidad y el Puente de Palmas. La obra que la Confederación Hidrográfica del Guadiana llevó a cabo en el río ya ajardinó este tramo. Sin embargo, debido al nuevo colector, tuvieron que levantar el ajardinamiento recién estrenado y volver a ejecutarlo después.

Esperando el carril bici

El carril bici está terminado, aunque los usuarios no pueden acceder a él. Las vallas cierran por completo el recorrido. Los ciclistas que circulan por la margen izquierda deben salirse en el Puente Real y circular por la calle hasta Circunvalación. En esta zona sí hay un recorrido reservado para bicicletas, pero es muy deficiente, ya que hay papeleras y farolas, y es estrecho. Los usuarios han expresado en numerosas ocasiones su deseo de poder utilizar el carril que va sobre el colector para mayor seguridad.

En cuanto a los jardines, en estos momentos los trabajadores están rematando los paseos, según asegura Acuaes, aunque aún no hay fecha para que se lleve a cabo la plantación y finalmente se inauguren. Antes tendrían que pasar a manos del Ayuntamiento, que debe recepcionar el nuevo parque. «A la fecha la empresa constructora continúa con los trabajos relacionados con el acabado del nuevo parque y entorno que se crea con motivo de la instalación del gran colector. Se colocan bordillos, se ejecuta el carril bici, los miradores y en breve se iniciarán los trabajos de ajardinamiento».

En Acuaes explican que no pueden dar fecha de finalización porque deben esperar a que sea una época propicia para llevar a cabo el ajardinamiento. Además, añaden, el trabajo está restringido. No pueden acercarse a las orillas porque está establecida una parada biológica. Es una medida de seguridad para que las obras no molesten a las aves que habitan en el Guadiana.

Las repetidas paradas biológicas han sido uno de los contratiempos con los que se ha encontrado. A esto se unen varios parones no programados. Los trabajos se vieron interrumpidos por el hallazgo de los restos del antiguo Puente de San Roque. Meses después ocurrió lo mismo al toparse con el desagüe del Caño de la Cambota.

El mayor problema fue el Puente de Palmas. Acuaes tuvo que cambiar el trazado del colector por una denuncia ciudadana. Estaba previsto que la tubería tapase uno de los ojos de este monumento, pero tuvieron que replantear el paso por el puente para reducir el impacto visual del desagüe.