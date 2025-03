¿Me podré quitar la mascarilla en el trabajo?

REDACCIÓN Lunes, 18 de abril 2022, 08:28 | Actualizado 14:15h. Comenta Compartir

Este miércoles, día 20 de abril, está marcado como la fecha en la cual nos podremos quitar la mascarilla en interiores. Se especulaba con la posibilidad de que esta decisión, que supone un salto cualitativo para dejar atrás la pandemia, llegara antes, pero las autoridades sanitarias han decidido esperar a la Semana Santa para minimizar en la medida de lo posible el riesgo de contagio en unas vacaciones en las que suele haber una gran aglomeración de personas, por ejemplo en las procesiones.

Está previsto que el Consejo de Ministros que se celebrará mañana redacte la letra pequeña de la medida, que deberá ser luego publicada en el BOE para que entre en vigor el miércoles. Pero hay aspectos que ya se están conociendo.

Por ejemplo, este pasado sábado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirmó que las empresas serán las responsables de dictaminar el uso de las mascarillas en el entorno laboral. Detalló que los servicios de prevención de riesgos laborales serán los encargados de determinar los ámbitos obligatorios para la mascarilla, no obstante «la concreción será en el Real Decreto que se publicará el miércoles en el BOE».

En una entrevista en El País, Darias recordó que la mascarilla «seguirá siendo obligatoria en el interior de los centros, de los servicios y de los establecimientos sanitarios. Esto incluye las farmacias, los hospitales, los centros de salud y de transfusión de sangre», ha asegurado. En las residencias de mayores solo deberán llevarla los trabajadores, no los internos.

También seguirá siendo obligatoria en los transportes «por avión, por ferrocarril, por autobús, en metro y también en los transportes en barco, en interior. No hay ninguna excepción en los transportes públicos. Hay que llevarla en todos», subrayó la ministra.

Pero siguen quedando aún muchos interrogantes. Por ejemplo, hasta ahora no era obligatorio el cubrebocas no solo en el transporte público, sino en el privado siempre que en el vehículo viajaran personas no convivientes. El Gobierno todavía no ha desvelado si esta restricción también se elimina.

Incidencia

España se quitará la mascarilla con la incidencia en los 400 casos. Hace meses, el objetivo del Ministerio de Sanidad era llegar a esta situación con una incidencia acumulada por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, o como mucho, 100. La realidad es muy distinta: la incidencia acumulada en los mayores de 60 años, la única que se mide desde finales de marzo, cuando se inicio el proceso de 'gripalización' de la covid-19, estará este miércoles en el entorno de los 400 casos o por encima de ellos. El martes pasado, el último día en que se aportaron datos, se situó en los 435,42 casos.

