La Guardia Civil no encuentra en las imágenes el «golpe» a Sánchez Los agentes, que no niegan que esa agresión se produjese como asegura Marlaska, sí que descartan que el presidente fuera alcanzado por los palos lanzados a la comitiva durante la tensa evacuación

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Miércoles, 6 de noviembre 2024, 14:25 | Actualizado 16:15h. Comenta Compartir

Los servicios de Información y las unidades de delitos telemáticos de la Guardia Civil no han encontrado en las numerosas imágenes y vídeos de los incidentes del domingo en Paiporta rastro del supuesto «golpe» que Pedro Sánchez recibió durante esos altercados, según sostiene Fernando Grande-Marlaska. El ministro del Interior afirmó que el jefe del Ejecutivo central fue evacuado de la zona por decisión de su equipo de seguridad «porque había un riesgo real y evidente para el presidente, que ya había recibido un golpe».

«Sánchez es el presidente del Gobierno de todos los españoles, y debemos entender que poner la mano encima de una figura como el presidente, los Reyes, o cualquier autoridad de alto rango es una agresión a la dignidad no solo personal, sino de la institución«, llegó a apuntar el titular de Interior.

Los investigadores -que recalcan que no haber encontrado imágenes de ese instante no significa que esa agresión de la que habla el ministro no se produjera- han descartado totalmente que ninguno de los dos palos (presumiblemente de escobas o fregonas) que fueron lanzados a la comitiva de Sánchez durante la evacuación alcanzara al presidente, tal y como se apuntó desde un principio en diversas redes sociales. Uno de ellos, sí que golpeó a un fotógrafo. Tampoco hay imágenes que muestren que alguien «puso la mano encima» al presidente, según recalcan los operativos.

Sin autor material

Los funcionarios han visionado «decenas» de vídeos de redes sociales y medios de comunicación para tratar de averiguar quién pudo haber agredido presuntamente al presidente, pero al no poder localizar ese momento no han podido apuntar contra nadie en concreto. O sea, no hay presunto autor material de ese supuesto golpe. Al menos, por el momento.

Eso sí, los funcionarios tienen identificados a la práctica totalidad de integrantes del grupo que acosó a Sánchez, sobre todo una vez que éste se separó de los Reyes y del presidente de la Generalitat. Para ese momento álgido, sin embargo -siempre según la versión de Marlaska- el jefe de Gobierno ya había recibido un «golpe» porque, de hecho, fue precisamente esa agresión previa la que motivó su evacuación precipitada de la zona.