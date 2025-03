China se rinde ante los superhéroes

Ni el Capitán América con su indestructible escudo de barras y estrellas, ni Hulk con su fuerza descomunal, ni Spiderman saltando sobre sus telas de ... araña, ni Ironman con su traje blindado, ni Thor con sus rayos y su potente martillo. Durante los tres últimos años, ninguno de sus poderes había permitido a los superhéroes de la editorial Marvel penetrar tras la Gran Muralla de China, que llevaba vetando todos los estrenos de sus películas sin dar ninguna explicación.

Desde que 'Spiderman: lejos de casa' se proyectara en los cines chinos en el verano de 2019, ningún otro personaje de Marvel había saltado a las salas de ese país, cuyas fronteras estuvieron cerradas desde marzo de 2020 hasta el pasado 8 de enero para protegerse del coronavirus. Sin las entradas vendidas en China, que en 2020 superó a Estados Unidos como primer mercado cinematográfico, tal ausencia ha supuesto un serio perjuicio para Disney, la productora propietaria de dichos cómics.

Después de tan larga espera, los superhéroes de Marvel vuelven a China y, además, por partida doble. El 7 de febrero se estrenará la secuela de 'Black Panther ' (Wakanda Forever) y el 17 la de 'Ant-man y la avispa' (Quantumania), acabando así con la prohibición que pesaba sobre dichos títulos. Aunque su regreso coincide con la reapertura de China tras el fin de la política de Covid 0, su ausencia no se ha debido a sus restricciones, sino al cupo de películas extranjeras que permite cada año el autoritario régimen del Partido Comunista. Durante estos dos últimos años, en China se han estrenado otros títulos de fantasía y acción. Entre ellos destacan 'Mulán', que también es de la productora Disney; 'Dune' y la última entrega de la saga Bond, 'Sin tiempo para morir', pero las autoridades no han explicado por qué no autorizaban las de Marvel.

Mentiras por todas partes

Todo apunta a que era en represalia por las tensiones comerciales y políticas con EE UU, pero también han influido las relaciones del mismo sexo que aparecen en algunos de sus títulos y los viejos comentarios críticos de Chloé Zhao, directora de la oscarizada 'Nomadland' y de 'Eternals', quien dijo en 2013 que China «es un lugar donde hay mentiras por todas partes». Por el motivo que sea, los aficionados chinos se han quedado sin las aventuras más recientes de Spiderman, Eternals, Doctor Strange y hasta de Shang-Chi, el primer superhéroe asiático de Marvel y cuya película estaba especialmente pensada para este gigantesco mercado, como 'Mulán'.

Solventados en principio los problemas que hubiera, los aficionados chinos ya se congratulan por la vuelta de sus superhéroes favoritos y los cines se preparan para nuevos taquillazos. Tanto las primeras películas de 'Black Panther' como 'Ant-man' ganaron más de 100 millones de dólares en China y otro famoso título de Marvel, 'Vengadores: Endgame', es con 632 millones de dólares la película extranjera más exitosa en este país.

Además de para mejorar las relaciones con EE UU, está claro que las autoridades de Pekín quieren impulsar la economía nacional después de estos años tan duros del Covid 0. Pero, para ver las nuevas peripecias de sus superhéroes, el público chino tendrá que esperar a que acaben las vacaciones del año nuevo lunar, una fecha reservada para películas bélicas y propagandísticas con las que el régimen exalta el orgullo patrio. Como ya se ha visto en estos tres últimos años, ni los superhéroes más poderosos de Marvel pueden con el Partido Comunista chino.