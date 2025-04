Sucesos de Extremadura: Asaltan la vivienda de un vendedor de la ONCE de Castuera y le roban cupones y dinero

Manuel Sánchez. Vendedor de la ONCE en Castuera .

F. VÁZQUEZ / M. T. Miércoles, 26 de enero 2022, 13:53 Comenta Compartir

Manuel Sánchez Fernández tiene 40 años y ceguera total desde hace 2 año. Desde 1988 es afiliado a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y para ganarse la vida vende cupones en Castuera desde hace más de 15 años.

En la madrugada del viernes al sábado del 22 de enero, mientras dormía, sufrió un robo su propio domicilio, en la calle Benquerencia de la localidad. El asaltante o asaltantes, que accedieron a la vivienda tras forzar dos cerraduras, se llevaron la recaudación del día, 1.000 euros, además de 80 cupones, productos de lotería instantánea como el Rasca de la ONCE, y el dinero y la documentación que guardaba en el bolso de su esposa.

«No suelo llevar el dinero de la recaudación a casa, pero ese día era viernes y no tuve tiempo de ingresarlo en el banco como hago siempre», relata Manuel.

«Es la primera vez que me pasa algo así. Nunca me habían robado ni tuve ningún problema con nadie, pero lo cierto es que ahora tengo una sensación de inseguridad que antes no tenía, más que por lo que se han llevado, es por sentirme ultrajado en mi propia casa«, apunta.

Tras interponer denuncia por robo la Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de dar con el autor o autores del robo.