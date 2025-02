«Estoy feliz, he repartido 350.000 euros entre clientes habituales» El vendedor de la ONCE Domingo García ha vendido 10 cupones del número 89437, premiados cada uno con 35.000 euros

«Es la primera vez que doy un premio de esta categoría, así que estoy muy contento», ha señalado esta mañana el vendedor de la ONCE Domingo García Rodríguez, tras conocer que los 10 cupones que ha vendido del número 89437 han sido agraciados cada uno de ellos con el premio mayor de 35.000 euros. «Por eso feliz por haber repartido 350.000 euros y hacerlo, además, entre clientes habituales».

Clientes que cada día le compran los cupones tanto en la calle Talavera como en el barrio de Rosal de Ayala. «Empiezo por la mañana en la calle Talavera y estoy hasta las 10.45 horas aproximadamente; después recorro Rosal de Ayala porque allí tengo también clientes habituales y más tarde, en torno a las 12.15 horas, regreso de nuevo a Talavera».

Esta mañana ha repetido de nuevo su jornada laboral en Plasencia, «pero con la alegría de saber que he repartido el premio; de hecho hay clientes a los que yo se lo he dicho y que han llorado de felicidad al saberlo». Porque, añade Domingo, «este dinero viene muy bien para estas fechas». Tiene 57 años, lleva desde febrero de 2016 como vendedor de la ONCE debido a su discapacidad física y está convencido de que volverá a repartir suerte.

