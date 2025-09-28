La Audiencia Provincial confirma la prisión al agresor del vendedor de la ONCE en Plasencia

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la prisión provisional para un hombre de 30 años que el pasado 30 de abril empujó por las ... escaleras que unen la avenida de Salamanca con Sor Valentina Mirón de Plasencia a un vendedor de la ONCE para robarle la recaudación y varios cupones. El tribunal rechaza así el recurso de apelación presentado por la defensa, que pedía su puesta en libertad alegando falta de pruebas, arraigo familiar y social y que se encontraba en proceso de desintoxicación en una comunidad terapéutica.

El auto considera que existen indicios sólidos de su participación en el delito de robo con violencia. Señala como pruebas clave la identificación realizada por la víctima y por testigos, así como las imágenes de las cámaras de seguridad que apuntan a su autoría.

La Sala destaca además la peligrosidad criminal del investigado, que cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio -entre ellos robo con fuerza, hurto y violencia-, así como quebrantamientos de condena y violencia de género. Estos antecedentes, sumados a su «contrastada movilidad geográfica» y a su problema de toxicomanía, refuerzan el riesgo tanto de reincidencia como de fuga, lo que justifica mantener la medida cautelar de prisión.

El tribunal concluye que, pese al carácter excepcional de esta medida, la libertad del acusado supondría un riesgo elevado de comisión de nuevos delitos y de elusión de la acción de la justicia. Por ello, confirma íntegramente la resolución dictada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Plasencia, que ya había ordenado su ingreso en prisión provisional sin fianza el pasado 27 de mayo

La víctima, que resultó con múltiples traumatismos aunque sin fracturas, relató que rodó por 15 a 20 escalones tras recibir un fuerte empujón, mientras intentaba proteger la máquina de cupones que llevaba consigo. El agresor le sustrajo 650 euros y varios cupones de lotería.

El afectado asegura que pudo haber perdido la vida por la violencia del ataque y sufrió durante semanas dolores como consecuencia de la caída, lo que le impidió trabajar con normalidad y afecta directamente a sus ingresos diarios. Además, manifestó sentirse inseguro al desempeñar su labor en la calle y temía que episodios similares pudieran repetirse en el futuro.