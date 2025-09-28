HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lugar de la agresión, en las escaleras que bajan de la avenida de Salamanca. HOY

La Audiencia Provincial confirma la prisión al agresor del vendedor de la ONCE en Plasencia

Rechaza su puesta en libertad por riesgo de fuga y reiteración delictiva, ya que tiene antecedentes por robo con fuerza, hurto y violencia de género

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:01

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la prisión provisional para un hombre de 30 años que el pasado 30 de abril empujó por las ... escaleras que unen la avenida de Salamanca con Sor Valentina Mirón de Plasencia a un vendedor de la ONCE para robarle la recaudación y varios cupones. El tribunal rechaza así el recurso de apelación presentado por la defensa, que pedía su puesta en libertad alegando falta de pruebas, arraigo familiar y social y que se encontraba en proceso de desintoxicación en una comunidad terapéutica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparatoso accidente de una caravana médica en la A-5, a su paso por Badajoz
  2. 2 La Policía Local de Olivenza localiza al conductor fugado tras atropellar a una menor de 14 años
  3. 3 Una menor de 14 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un atropello en Olivenza
  4. 4 Condenado a un año y nueve meses de cárcel un empresario de Moraleja por no justificar parte de una subvención
  5. 5 En estado critico una chica de 14 años tras ser atropellada
  6. 6 Dos cervezas por ocho euros para coger ambiente en Al-Mossassa
  7. 7 El huracán Gabrielle devuelve la lluvia a Extremadura
  8. 8 El autor del atropello ha sido localizado por la Policía Local de Olivenza
  9. 9

    Turismo de lujo en Extremadura: Del hotel de cinco estrellas a dormir en una cúpula de cristal
  10. 10 Detenido un vecino de Navalmoral por diez estafas en Galicia con el timo de la estampita

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Audiencia Provincial confirma la prisión al agresor del vendedor de la ONCE en Plasencia

La Audiencia Provincial confirma la prisión al agresor del vendedor de la ONCE en Plasencia