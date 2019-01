Las Carantoñas y el Jarramplas brillan en un fin de semana lleno de tradición

La tradición se hace fuerte este fin de semana en Extremadura. Las fiestas en honor a San Sebastián protagonizan unas jornadas en las que el Jarramplas y Las Carantoñas brillarán por todo lo alto. Son muchas las localidades extremeñas que festejarán el día del santo pero sin duda, las más conocidas son las peculiares celebraciones de Piornal y Acehúche. La primera, el Jarramplas, declarada de Interés Turístico Nacional, y la segunda, Las Carantoñas, de Interés Regional.

Por otro lado, en Peloche, pedanía del municipio pacense de Herrera del Duque, el centro de atención serán los tradicionales y vistosos danzantes que este año defiende su candidatura a Fiesta de Interés Turístico Regional. La localidad de San Vicente de Alcántara también festeja San Vicente Mártir.

Pero la agenda tiene muchos más planes para estos días. Conciertos, teatro, cine, musicales y cuentacuentos tienen también un hueco estos días en el tiempo de ocio de los extremeños.

Fiestas en Extremadura Jarramplas, Carantoñas, los danzantes y más

El Jarramplas, el mítico personaje protagonista de la Fiesta de Interés Turístico Nacional que se celebra en Piornal en honor a San Sebastián, volverá a recorrer las calles los días 19 y 20 , esta vez encarnado por Miguel Ángel Moreno Iglesias y Adrián Moreno Serrano, padre e hijo, respectivamente.

Jarramplas soporta un peso de entre 20 y 30 kilogramos de la armadura de fibra de carbono, la máscara y otras protecciones, unas 'armas' con las cuales soportará los impactos de los cerca de 30.000 kilogramos de nabos que le lanzarán piornalegos y los visitantes con la intención de castigarle.

La fiesta, que cuenta con numerosas actividades, comenzará a las 8.30 horas de este sábado con la petición de ofrendas para el santo, San Sebastián, por parte de Jarramplas, los mayordomos, los vecinos del pueblo y los miles de visitantes que cada año congrega esta fiesta.

A las 11 horas del sábado, Jarramplas hará su primera salida mientras toca el tambor por las calles y recibirá una lluvia de nabos sobre su cuerpo a modo de castigo infringido por los vecinos y por la tarde por la tarde las mujeres prepararán al santo San Sebastián y Jarramplasvolverá a hacer otra salida.

Llegada la medianoche , y una vez cantadas las 'alborás', se ofrecerán unas migas para todos los asistentes para, al día siguiente, salir nuevamente Jarramplas y su tambor, que volverá a ser el blanco de los proyectiles lanzados por la muchedumbre.

La fiesta continuará con la celebración de la Misa Mayor, la procesión y el canto de las tradicionales roscas, y ya por la tarde se producirá la última salida de Jarramplas, que, tras rezar el Rosario y subir al santo a su trono, entregará sus ropas al mayordomo entrante, que las velará hasta la edición del año que viene.

En Acehúche, como cada año por San Sebastián, se festejan Las Carantoñas, que representan las fieras que respetaron al santo en vez de devorarlo tras su martirio. Fiesta de Interés Turístico Regional, las actividades principales se llevarán a cabo los días domingo 20 y lunes 21 . Es una de las citas más singulares de toda la región, en la que la alegría, el colorido, la música y la devoción se dan la mano.

Unas cincuenta Carantoñas recorrerán las calles del municipio acompañadas por otros personajes, como los 'tiraores', jóvenes del pueblo que disparan cartuchos con sus escopetas, o las 'regaoras' y las 'patanas', que son las mozas que visten el traje típico del lugar.

Las Carantoñas son hombres disfrazados con pieles de pelo largo de oveja y cabra que se amarran a la cintura con una cincha. Ocultan su rostro con máscaras de piel aderezadas con pimientos, orejas de animales o colmillos y portan en sus manos un ramo seco de acehúche u olivo silvestre. La fiesta concluye con la salida de la 'vacatora', que se encarga de dispersar a todas las Carantoñas.

Peloche, pedanía del municipio pacense de Herrera del Duque, celebrará hasta este viernes sus fiestas patronales de San Antón con los tradicionales y vistosos danzantes que este año defiende su candidatura a Fiesta de Interés Turístico Regional.

El Ayuntamiento de Herrera del Duque recuerda que Peloche celebra desde hace más de tres siglos las Fiestas Patronales de San Antonio Abad, una festividad religiosa y popular de culto al patrón de los animales.

Los días 19, 21 y 22 la localidad pacense de San Vicente de Alcántara celebra la fiesta en honor a San Vicente Mártir denominada 'Los Mascarrones'. Durante estas jornadas el municipio acogerá numerosas actividades culturales para los vecinos y visitantes que se acerquen para disfrutar de esta festividad. Para este sábado hay programado el espectáculo de humor '8 apellidos andaluces' que llega de la mano de Txapela Cádiz, Quique de la Fuente, Abraham Martín y Jesús Piña. La representación tendrá lugar en el pabellón multiusos a las 20:30 horas .

La romería de los Santos Mártires, San Fabián y San Sebastián, que se celebra este domingo, día 20, en el entorno de la ermita del Paseo Alto de Cáceres, ofrecerá la venta de roscas de anís, de las que ya se han encargado unas 2.000, así como 100 kilos de morcilla patatera, tortillas, queso, vino y cerveza para que los cacereños que se acerquen hasta allí disfruten de un día de convivencia y mantengan viva esta tradición que se rescató en 1980. En esta ocasión, habrá también migas extremeñas a precios populares.

Además, se entregará un diploma a mayores y niños que vayan ataviados con el traje regional, ya que los organizadores pretenden impulsar esta costumbre de acudir a la cita con la vestimenta típica de la región.

El programa de actos comenzará sobre las 11 horas con la instalación de la Mesa de Ofrendas de los Santos, donde se venderán platos típicos como bollos, coquillos, magdalenas, embutidos o vinos.

A las 12 horas se celebrará la misa en la explanada amenizada por el Coro Alborada y después se bendecirá la imagen de Nuestra Señora de los Mártires, que este año ha sido restaurada. Posteriormente, actuará la Banda de Música Municipal que ambientará la romería, mientras se abren las barras con bebidas y tapas.

Habrá castillos hinchables y otras atracciones para los más pequeños. Hacia las 13.30 horas en el interior de la ermita habrá una oración y se entregarán los diplomas a los romeros ataviados con el traje regional como «impulsores» de esta tradición.

Este fin de semana las fiestas de San Sebastián también se celebran en Don Benito. La cita contará con un mercado artesanal. Así, el barrio dombenitense de San Sebastián acogerá hasta el domingo día 20 la séptima edición del mercado artesanal organizado por la Concejalía de Turismo. Se podrá visitar el viernes 18 de seis de la tarde a once de la noche; el sábado de once de la mañana a once, y el domingo de once a seis de la tarde. Habrá variedad de artículos, desde alfarería hasta marroquinería, pasando por quesos, corchos, incienso, lanas, perfumes, jabones, ambientadores, gominolas artesanales, gofres, algodones, cuero, bisutería y abalorios hechos de alambre, hierbas aromáticas, plantas, complementos, juguetes de madera, sacos térmicos y tatuajes, entre otros.

Como actividades paralelas, las asociaciones Amat y Minerva harán un taller de cerámica y otro de decoración de calabazas amenizadas con juegos. También se llevará a cabo una exhibición de cetrería y tendrá lugar el espectáculo 'Construyo mi castillo' de la asociación Achikitú, además de un pasacalle de cabezudos. Todos estos eventos se desarrollarán este sábado, 19 de enero , dentro del espacio del mercado artesanal, excepto el pasacalles animado de cabezudos artesanales tradicionales que se realizará por las diferentes calles del entorno del barrio de San Sebastián.

El mercado artesanal del barrio de San Sebastián el año pasado. / HOY

Las luminarias se prepararán este sábado en la localidad cacereña de Higuera de Albalat con motivo de las fiestas de San Sebastián. Este año la cita se celebrará del viernes 18 al lunes día 21 .

Este sábado a las 9 horas arrancará la preparación de las Luminaria en la plaza del pueblo. A las 21 horas tendrá lugar la cena y a las doce comenzará el baile en la nave municipal, que estará amenizado por Paco Micro. El domingo a las 10:30 horas se llevará a cabo el recorrido por el pueblo con los tamborileros; a las 11.30 horas se celebrará la misa; a las 12 horas tendrá lugar el taller de hidromiel; a las 12.30 horas habrá una degustación de dulces tradicionales en la nave municipal; y a las 15 horas se ofrecerá una paella a cargo del Ayuntamiento.

En otras localidades extremeñas, como Barrado , Navaconcejo, Majadas de Tiétar y Viandar de la Vera, (en la provincia de Cáceres) también desarrollarán estos días diferentes actos conmemorativos en honor a San Sebastián.

Badajoz Marlango, The Beatles y mucho rock

La librería Universitas acoge la presentación del libro 'La bella Magalona', de Marino González Montero. El acto estará dirigido por Enrique García Fuentes. La cita es este viernes 18 a las 19.30 horas .

Más allá de la literatura, la música será estos días el punto fuerte en la ciudad. La Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música 'Bonifacio Gil' de Badajoz de la Diputación de Badajoz participa por primera vez en el Ciclo de Música Actual que organiza la Sociedad Filarmónica de Badajoz en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). Esta agrupación, integrada por jóvenes músicos en formación, ofrecerá un concierto el viernes 18 en el Palacio de Congresos a las 20:30 horas , bajo la dirección de David Azagra. La entrada es libre hasta completar aforo.

La Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Badajoz abordará un interesante repertorio que incluye los arreglos para orquesta de la suite 'Iberia', que Albéniz compuso a principios del siglo XX para piano, realizados por Jesús Rueda (Madrid, 1961), Premio Nacional de Música 2004 y compositor residente esta temporada del CNDM y de Ibermúsica.

Marlango, la formación musical liderada por la actriz y cantante Leonor Watling y el músico y compositor Alejandro Pelayo, presentan en el Teatro López de Ayala en directo su último disco, publicado en septiembre de 2018 y que lleva por título Technicolor.

Marlango regresa, tras más de cuatro años sin editar nuevo material, con este original proyecto que transita por los caminos del pop, folk o jazz. Aunque inspirado en épocas pasadas, Technicolor tiene un componente contemporáneo que no deja lugar a la melancolía o a lo retro.

Con una trayectoria musical de 14 años sobre los escenarios, Marlango regresa ahora ofreciendo en este nuevo álbum un sonido «muy crudo, real y de ahora», que traslada al espectador con la magia que solo ellos saben ofrecer en sus directos.

La cita es este viernes 18 a las 21 horas .

Además, este viernes la banda de música DA ofrecerá un concierto en la Rucab Residencia Universitaria de Badajoz a las 20:30 horas . La entrada es libre.

Kikito Bueno ofrece también un concierto en La Chimenea Art Market (ubicada en el número 16 de la avenida Joaquín Costa). Presentará su disco 'De Norte a Sur'. Este artista gaditano afincado en Granada, con tan solo 20 años, lanza su primer proyecto con aires frescos y canallas, con ganas de dar mucha guerra. La actuación tendrá lugar este viernes 18 a las 22 horas .

El fado llegará de la mano de la artista Joana Cota, que ofrece un concierto en la cervecería pacense La Unión. La cita será este viernes 18 a partir de las 22 horas . A la guitarra portuguesa estará Nuno Cirilo y a la viola estará Alexandre Gomes.

Por su parte, el músico José Mateus se subirá al escenario del Flidais Brander PUB & Robinson PUB, ubicado en la avenida de Elvas de Badajoz, donde ofrecerá un concierto en acústico.

Interpretará canciones de The Beatles, Oasis, REM, Queen y Pink Floyd, entre otros.

La cita será este viernes 18 a partir de las 23 horas .

Las canciones de The Beatles también sonarán en el teatro López de Ayala que acogerá el espectáculo 'The Let it be'. Se trata de un concierto dedicado a la exitosa banda de rock interpretado por cincuenta músicos con el que se conmemora el 50ª aniversario de la creación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura.

Además interpretarán canciones de Queen, Simon and Garfunkel, Mike Oldfield y Magna Carta. La dirección musical y la coordinación correrá a cargo de José Luis Arroyo.

La cita es este sábado 19 a las 20.30 horas en el Teatro López de Ayala.

La ciudad de Badajoz Badajoz también se llenará de solidaridad a través de las migas extremeñas. De hecho, el Paseo de San Francisco acogerá este sábado 19 las VIII Migas Extremeñas Solidarias, una actividad en la que está previsto repartir miles de raciones de migas y cuya recaudación va a ser donada a la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz.

La cita, organizada por la Asociación Cultural Migas Extremeñas Solidarias, se desarrollará de 9 a 14 horas . Habrá tambien migas para celiacos.

Dancing Star desarrolla el certamen de danza y baile 'Vive tu sueño', implantando este encuentro de academias de baile en todo el territorio nacional y en otros países como Portugal, Francia, Italia e Inglaterra. En él puede participar cualquier grupo o academia sea cual sea su procedencia, siempre y cuando se presente en una de las pruebas selectivas que se realizan en las distintas ciudades donde se realiza el evento. En Badajoz el evento se desarrollará en el teatro López de Ayala este domingo a partir de las 16 horas .

El cine llega de la mano de la Filmoteca de Extremadura, que proyecta en la Factoría Joven de Badajoz 'Las estrellas de cine no mueren en Liverpool', de Paul McGuigan. La cita es este domingo día 20 y habrá tres pases: 18, 20.15 y 22.30 horas .

Cáceres Cine, teatro y música de 'Café Quijano'

'Un anuncio en las afueras' es el lema de la XV semana del cine espiritual que se llevará a cabo hasta este viernes 18 de enero en el auditorio Papa Francisco del Seminario Diocesano, en dos sesiones, a las 11 y a las 20 horas . Los espectadores colaborarán con tres euros. La última película que se proyecta hoy es 'Wonder'. Las entradas se pueden conseguir en el mismo seminario diocesano antes de la proyección.

Por su parte, la Filmoteca de Extremadura proyecta este viernes la película 'El capitán', de Robert Schwentke. La cinta comenzará a las 20.30 horas .

El fin de semana también llega repleto de propuestas teatrales. El Teatro Maltravieso Capitol acoge este viernes 18 a las 20 horas ,'Ramón no es nombre para un gato blanco', una comedia negra escrita e interpretada por José Antonio Lucia bajo dirección de Pedro Luis López Bellota. Producen Muratica Teatro y Glauka Producciones.

Por otro lado, en el Gran Teatro de Cáceres Gene García, Domingo Cruz, Nuria Cuadrado y Francisco Blanco protagonizan 'La cabeza del Bautista'. La obra se pone en escena el viernes 18 a las 20.30 horas , bajo la dirección de Domingo Cruz.

La música estará presente en Cáceres a través de un concierto de la Orquesta de Extremadura. Iván Martín dirige a la agrupación en su concierto sinfónico número 5 de la temporada de abonos, titulado 'El piano con orquesta de Chopin'. L actuación tendrá lugar este viernes día 18 , en el Palacio de Congresos a partir de las 20.30 horas .

Iván Martín, pianista, debutó con la OEX como director y solista en 2017 con una integral de Beethoven. Vuelve a aceptar la invitación de la Oex para ofrecer otra integral, los conciertos 1º y 2º de Chopin para piano y orquesta.

Enrique Heredia 'El Negri' y Pilar Boyero protagonizan 'Dos artistas, un solo lenguaje'. El Gran Teatro acoge este espectáculo el sábado 19 a las 20.30 horas .

La cita aúna flamenco y copla, donde estas raíces de la música española se juntan, entrelazan y alcanzan una dimensión nueva, moderna y muy personal. A partir del estudio y el dominio de sus géneros, pasando por el jazz se construye a dos manos este espectáculo que no dejará indiferente a nadie.

La sala Maltravieso Capitol ofrece un espectáculo de teatro musicalizado. La cita, titulada 'Cabarieté', tendrá lugar el sábado 19 a las 23 horas . Finalizado el concierto quedará abierto el Ambigú del Teatro con entrada libre y pista de baile con Dj.

El grupo de teatro TUMCAC pone en escena, el domingo 20 a las 19 horas en el Gran Teatro de Cáceres, la obra 'Extremadura se divorcia', una trabajo escrito y dirigido por Enrique Serviá García.

La recaudación será donada a la Asociación Extremeña de Enfermos de Huntington (A.EX.E.H.).

Se trata de una omedia en clave de humor donde el hallazgo de petróleo en el subsuelo de Extremadura convierte a nuestra región en una de las más ricas de Europa y la más rica de España.

La Biblioteca Pública del Estado 'A. Rodríguez-Moñino / M. Brey' pone en marcha el ciclo 'Cuentos y versos', que se desarrolla los domingos de enero y febrero y está dirigido a niños a partir de cuatro años. Las sesiones tendrán lugar en el salón de actos a las 12 horas . Para este domingo día 20 está previsto la intervención de Joseba con 'El oso, Rey Helio, Caperucita y los tres cerditos'.

El teatro Teatro Maltravieso Capitol acoge el espectáculo 'Cantando bajo la magia' pensado para que toda la familia pueda ir al teatro a pasarlo bien con la magia como excusa. Es un espectáculo en el que la música tiene un papel muy importante. La cita es el domingo día 20 a las 18 horas .

El grupo Café Quijano ofrece un concierto en Cáceres dentro de su tour 2019, titulado 'La vida no es La La La', como su último disco. En este tour recopilan dos décadas de éxitos, presentando nuevos hits y los boleros de siempre. El Palacio de Congresos de la ciudad acoge la actuación, que se celebrará el domingo 20 a partir de las 20.30 horas .

Plasencia y Mérida Musiales, teatro y visitas guiadas

El teatro Alkázar de Plasencia acoge este viernes día 18 , a las 20.30 horas , la puesta en escena de la obra 'La Zanja', a cargo de Titzina Teatro.

La propuesta cuenta la historia de Miquel, técnico de una multinacional minera, que llega a una explotación de la compañía en Sudamérica. Alfredo (el alcalde) y su comunidad esperan a este nuevo 'descubridor'. Se produce el reencuentro de dos mundos y formas diferentes de entender la vida.

Además, más de 50 personas estarán el sábado 19 , a las 20.30 horas , sobre el escenario del Palacio de Congresos de Plasencia para llevar a cabo 'Emily, la eterna prometida-el Musical'. Se trata de un espectáculo en el que la magia llena el escenario de luz, color y música, y en el que se desarrollará una emotiva y divertida historia.

El montaje está dirigido por Jonathan Vázquez y los directores de escena Álvaro Agredano y Fran Cubero, la coreógrafa Yumi Ruiz y el compositor musical José Carlos Mohedano. La producción galardonada con seis premios de la Bienal de Teatro Musical lleva girando por España un año y ahora llega a Plasencia.

Por otra parte, durante enero y febrero se podrá visitar de forma guiada y por la noche el Teatro y Anfiteatro Romano de Mérida. Las rutas se realizarán los viernes y sábados a las 19.30 horas . La duración aproximada del recorrido es 1 hora y el precio es de 12 euros, exceptuando los menores de 12 años y los socios del programa Mecenas, que entran gratis.

Provincia de Badajoz y provincia de Cáceres Historia, magia y folclore

Cancho Roano continúa celebrando su cuarenta aniversario desde que iniciaron las excavaciones en el yacimiento arqueológico situado en el término municipal de Zalamea de la Serena, y para ello se están llevando a cabo numerosas actividades.

Este viernes 18 a las 19 horas en el Centro Cultural tendrá lugar el II Encuentro de Amigos de Cancho Roano con la participación de Sebastián Celestino, director de las excavaciones del templo ilipense y de El Turuñuelo en Guareña y José Ángel Calero Carretero, profesor e historiador que también participó en las excavaciones de Cancho Roano.

El teatro Carolina Coronado de Almendralejo programa para este fin de semana un concierto y una gala de baile. El grupo musical almendralejense 'Lady Jaque', resultante de lo que antes daba en llamarse 'Delfín', actuará este viernes día 18 . El grupo que lidera Diego Sánchez presentará su primer trabajo discográfico

Un día después, el sábado día 19 , el teatro acogerá además la gala de bailes de salón 'Bailando se quita el frío'.

En la gala, organizada por la Asociación y Escuela de Bailes de Salón de Almendralejo (Abasal), distintas parejas de bailes y conjuntos de bailarines, formados por alumnos, bailarán con música de los 80.

El cine-teatro Rodríguez Ibarra de Quintana de la Serena acoge la obra de teatro 'Viriato', de Florián Recio. La representación teatral será este viernes 18 a las 20:30 horas .

La obra, que se estrenó en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida el verano de 2017, pasó también el pasado mes de agosto por el Festival de Teatro de Regina en Casas de la Reina.

La obra narra la historia de Viriato, el pastor y militar lusitano que se enfrentó al Imperio Romano y que simboliza la obligación del ser humano de buscar, a través del diálogo y la razón, la paz definitiva. En esta obra Viriato encarna la esperanza de una sociedad que quiere encontrar al líder que acabe con todas la guerras y que «sea capaz de parar los ríos de sangre, pero el camino es largo y larga la pena».

La sala Guirigai de Los Santos de Maimona acoge 'Un encuentro con Miguel Hernández'. Se trata de un espectáculo sobre la trayectoria vital de Miguel Hernández y su generación, la del 27. Una generación con conciencia poética y política para crear un mundo más justo.

La cita será este sábado 19 a las 19.30 horas .

Herrera del Duque acoge este sábado 19 el espectáculo de magia y humor 'The Magicman'. Alfred Cobami ofrece una propuesta para toda la familia. La cita será en el Palacio de la Cultura a las 20.30 horas .

El teatro Nuevo Calderón de Montijo acogerá el sábado día 19 , a las 20.30 horas , la puesta en escena de la obra 'La Zanja', a cargo de Titzina Teatro.

La propuesta cuenta la historia de Miquel, técnico de una multinacional minera, que llega a una explotación de la compañía en Sudamérica. Alfredo (el alcalde) y su comunidad esperan a este nuevo 'descubridor'. Se produce el reencuentro de dos mundos y formas diferentes de entender la vida.

'Olvídate de mí', el nuevo trabajo del grupo de teatro La Higuera, se estrenará oficialmente este sábado 19 , a las 20.30 horas , en el teatro de la Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada.

'Olvídate de mí' es una comedia que cuenta la historia de varias mujeres que cansadas de aguantar situaciones injustas, desahogan sus frustraciones a través de disparatadas y graciosas decisiones.

Como todos sus montajes, el grupo de teatro La Higuera, siguen en la línea de hacer reír al público.

El Teatro Imperial de Don Benito acoge este viernes y sábado, 18 y 19 , la obra de teatro 'Historia de una escalera', de Antonio Buero Vallejo. Será dirigida por Manuel Gallego del grupo local 'Farandula'. Las entradas se pueden adquirir en la Casa de Cultura de Don Benito, tienen un precio de 5 euros y la recaudación será destinada a favor de Cáritas Interparroquial y Conferencias de San Vicente de Paúl.

El IV SuberFolk inaugurará las fiestas de San Vicente de Alcántara. La cita se celebrará este domingo 20 y el Festival SuberFolk sirve de inauguración de la X Semana del Folklore de la localidad. La propuesta viene cargada de muchas actividades para todos los gustos y edades. La Asociación Folklórica Sanvicenteña 'La Besana' es la organizadora de esta iniciativa.

'Suberfolk' arrancará a las 9.30 horas con un desayuno tradicional y continuará con una visita guiada por el patrimonio de la localidad. Habrá juegos infantiles, talleres y actuaciones de folklore en la calle. Todas las actividades son gratuitas.

La V edición del Campeonato de Extremadura de Cetrería se celebrará en Llerena este sábado y domingo . Este año el certamen incluye el bajo vuelo además de la altanería y contará con participantes de todas España, menos de La Rioja y las Islas Canarias, así como de Portugal, Italia, Holanda, República Checa y algún país árabe.

El mítico Kiko Veneno estará en Navalmoral de la Mata para ofrecer un concierto acústico. La cita será en el Teatro del Mercado de la localidad cacereña este viernes 18 de enero , a las 21 horas . La actuación abrirá la programación cultural de invierno.

En cuanto a las rutas y carreras destaca la VIII Media Maratón Los Barruecos de Malpartida de Cáceres que se celebra este domingo día 20 a partir de las 11 horas . La cita ha batido récord de inscripciones con más de 700 participantes, lo que la ha convertido en la segunda más popular en la provincia por número de inscritos.

Así, unos 700 corredores participarán en dos modalidades de 21 y 10 kilómetros a los que hay que añadir más de 100 participantes en la ruta senderista, y otro centenar de niños en las carreras infantiles.

Además, el club senderista Arsa Zalamea realiza el este domingo 20 la Ruta de San Sebastián. Se trata de una caminata de 13 kilómetros hasta Puerto Hurraco. Los participantes saldrán a las 9 de la mañana desde el Ayuntamiento de Zalamea para bordear la Sierra Lora y terminar en Puerto Hurraco, donde acompañarán a los vecinos de esta localidad en sus fiestas patronales.