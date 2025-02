«No podemos callar frente al fascismo», dice el director del Festival de San Sebastián

Iker Cortés Madrid Viernes, 14 de julio 2023, 15:12 | Actualizado 19:12h. Comenta Compartir

Con un alegato «contra la censura y el fascismo». Así presentó ayer el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, en la sede de la Academia de Cine en Madrid, la programación española que llegará al certamen que se celebrará entre el 22 al 30 de septiembre. Sin nombrar en ningún momento a Vox, pero describiendo la llegada de la «extrema derecha» a gobiernos regionales y autonómicos y advirtiendo de que «por primera vez podrían formar parte del Gobierno de España», Rebordinos leyó un comunicado con el que el festival se posicionaba frente a los «últimos casos de censura» y a los «fascistas» en ayuntamientos y comunidades.

«El Festival de San Sebastián es un espacio de libertad en el que cualquier discurso puede pronunciarse con una única condición: el respeto a los que piensan de otra manera y la aceptación de la diferencia y de la libertad de todos», apuntó el director del certamen, que aseguró que desde el mismo siempre se ha reivindicado «la diversidad» y que por eso nunca han tomado partido por unas siglas políticas u otras. «Pero ahora que la censura vuelve aparecer con fuerza» y con la llegada del «fascismo» a las instituciones democráticas, que «segrega en función del color de la piel o de la religión» y «niega derechos» a quienes tienen otra opción sexual o a las mujeres, «tenemos la obligación de no permanecer callados desde el mundo de la cultura y el cine porque pensamos que nuestro silencio de hoy nos puede hacer cómplices de lo que puede ocurrir mañana», afirmó, lo que provocó un caluroso aplauso de los asistentes, entre los que estaban Laia Costa, Berto Romero o los Javis.

Estaban allí porque aunque ya se habían desvelado cuáles son las películas internacionales que competirán por la Concha de Oro, quedaba por anunciar la representación española en la Sección Oficial del festival. A falta de que pueda incorporarse alguna película más de aquí a septiembre, son tres los largometrajes seleccionados, todos ellos con mirada femenina.

La primera de las películas es 'O corno', de Jaione Camborda (San Sebastián, 1983), que con 'Arima' (2020), su ópera prima, ya recibió premios en Sevilla y Gijón. Rodada en gallego, está ambientada en la isla de Arousa, en los años setenta, y sigue los pasos de María (Janet Novás), una mujer que asiste partos y, tras un horrible suceso, se ve obligada a huir a Portugal a través de una antigua ruta de contrabandistas.

La segunda es 'El sueño de la sultana', debut en el largometraje de Isabel Herguera (San Sebastián, 1983), artista visual, productora y directora de animación que fue nominada al Goya al mejor cortometraje por 'La gallina ciega' (2006). La cinta es una utopía animada realizada a partir del cuento que la escritora india Rokeya Hossain escribió en 1905 acerca de un país gobernado por mujeres.

Finalmente, también fue seleccionada 'Un amor', de Isabel Coixet (Sant Adrià de Besòs, 1960), basada en la exitosa novela homónima de Sara Mesa y protagonizada por Laia Costa. Será la primera vez que Coixet compita por la Concha de Oro. La novela cuenta la historia de Nat, una joven que deja atrás la vida agobiante de la ciudad y se marcha a vivir a La Escapa, en lo más profundo de la España rural. Tras aceptar una inquietante propuesta sexual de un vecino, la treintañera se replanteará quien es.

Ampliar Lola Dueñas, Ana Rujas, Carmen Machi, Javier Calvo, Javier Ambrossi, Macarena García y Roger Casamajor posan en la presentación de la 71ª edición del Festival de San Sebastián Efe

Fuera de competición, pero en la Sección Oficial, habrá una proyección especial de 'They Shot the Piano Player', dirigida por Fernando Trueba y Javier Mariscal, donde reivindican la figura del músico brasileño Tenório Jr., en un retrato de los inicios de la bossa nova. Y participará, fuera de concurso, 'La mesías', la nueva serie dirigida por Los Javis para Movistar Plus+, que tiene como punto de partida un vídeo viral de un grupo de música pop cristiano y en cuyo reparto figuran, entre otros, Roger Casamajor, Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Albert Pla, Amaia, Biel Rossell y Cecilia Roth.

Dos estrenos mundiales

Pero hay vida más allá de la Sección Oficial. Así, en el Velódromo de Anoeta, con capacidad para casi tres mil personas y una pantalla de 400 metros cuadrados, tendrán lugar los estrenos mundiales de dos series. La primera es 'Esta ambición desmedida', realizada por la productora Little Spain, que ha seguido a C. Tangana a lo largo de cuatro años durante la puesta en marcha y la gira 'Sin cantar ni afinar',con la que presentó 'El madrileño'. La segunda es 'El otro lado', la nueva serie de Berto Romero, creada en colaboración con Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro también para Movistar Plus+, y que gira en torno a un periodista especializado en lo paranormal. Eva Ugarte, María Botto, Nacho Vigalondo, Albert García, María Pascual y Hugo Morenilla completan el reparto de esta terrorífica comedia.

La sección New Directors, dedicada a primeras y segundas películas, acogerá el estreno del segundo largometraje de Javier Macipe (Zaragoza, 1987), 'La estrella azul', una aproximación en clave de ficción a la historia del músico zaragozano Mauricio Aznar, fundador de bandas como Más Birras o Almagato.

Horizontes Latinos, sección dedicada al cine latinoamericano, contará con la participación del primer documental en solitario de Martín Benchimol, 'El castillo' / The Castle, que competirá por el Premio Horizontes, mientras Dolores Fonzi vuelve a San Sebastián en calidad de directora debutante, presentando 'Blondi', la historia de la especial relación que mantiene una madre con su hijo protagonizada por la propia Fonzi junto a Carla Peterson, Rita Cortese, Toto Rovito y Leonardo Sbaraglia. Ambas son coproducciones españolas.

Finalmente, en Zabaltegi-Tabakalera, la sección competitiva más abierta del festival, se pasará la primera película de Alberto Martín Menacho (Madrid, 1986), 'Antier noche', un retrato de cierta juventud rural del sur de Europa que vive entre un mundo que desaparece y uno moderno que sigue avanzando. Además, tras obtener la Cámara de Oro, galardón que recibe el mejor debut del Festival de Cannes, An Pham Thien (Vietnam, 1989) también competirá por el Premio Zabaltegi-Tabakalera con 'Inside the Yellow Cocoon Shell'.

Ion de Sosa (Urnieta, 1981), autor de títulos como 'True Love' (2011) y 'Sueñan los androides' (2014), participará en la sección con el mediometraje Mamántula, que es también el nombre de una araña gigante travestida de humano. Y finalmente estará también el cortometraje 'Contadores', de Irati Gorostidi (Eguesibar, 1988), que participó en la Semana de la Crítica de Cannes y formó parte del catálogo Kimuak del año pasado.