Interquidencias y lambudeos

Recién una señora, o señorita, ganó el primer premio de un concurso que creo que se llama 'Benidorm Fest', ¿Qué será eso de «fest»? ¿Por ... qué no festival? Qué manía la de destrozar el idioma de Fray Luis. En fin. Lo que me llamó la atención no es que la canción se titulara 'Zorra'. No saben lo que es una vulpes, un marigarcía, un gandano, ni mucho menos lo de «aqueloutro». Qué van a saber, después de la Logse. Decía que lo que me llamó la atención fue la vestimenta y el aspecto de los dos (¿qué eran?) acompañantes. Servidor cree que está ya curado de espanto, pero no. De modo que mejor me ahorro los comentarios que hicimos, los que compartimos tertulia con cervezas y vinos, cada mediodía. Como para dejar por escrito los adjetivos, locuciones y expresiones escatológicas que adjudicamos a esos dos (¿qué eran?) acompañantes de la vocalista del susodicho 'Fest'.

Vamos a por otra. Hubo una gala en Valladolid, ya saben, la del cine. He de confesar que no la vi; pero sí fotos de la presentadora y sus dos acompañantes. Ella, esa señora cantante y actriz tan famosa, musa de la progresía de la Transición, que hizo declaraciones de no sé qué caña con aceitunas y de que qué nos han hecho los de cierto partido político. Que le pregunte a la familia de Ramiro de Maeztu o a la de Andreu Nin, por ejemplo. ¿Y quién la acompañaba en la cacareada gala? Dos mozos vestidos como mozas. Que cada cual se vista cómo le dé la real gana, desde luego. Yo no se lo prohibiría nunca, pero si ellos son libres de elegir su atuendo, yo lo soy para opinar que me parecen dos estropajos ridículos con semejante atuendo deplorable. Y ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, voy provechar para volver a reiterar que ni un real de vellón, ni un mísero maravedí, ni una blanca, saldrá de mi bolsillo para pagar una entrada y ver una película de esa cuerda de 'señoritos' que agarran subvenciones y hacen películas que no ven ni las ratas de las alcantarillas. ¡Ah, si leyera esto mi compañero de aquellos años en el colegio, cómo me pondría! ¿Verdad Pedrito? Qué malo eras jugando al baloncesto. Era mucho mejor que tú José María Jiménez Campos, recuerdas? En fin, aparte Agustín Díaz Yáñez, conmigo no contéis. Ni una perra chica para ver idioteces, procacidades o tarados dando voces sin ton ni son. Si quiero cine, 'Classics' con Garci o los clásicos de La 2 los lunes. Y gracias. No me extraña que estén cabreados. Lo malo es que su cabreo lo paguen, a veces, ciudadanos tranquilos que, quizás, cometan una falta leve. Me refiero a los agentes del orden, guardias y policías, con los cuales me solidarizo cien por cien. No les arriendo las ganancias a esos pobres hombres que tienen que proteger a los que los denigran, atacan y retiran ayudas. Oigo, patria, tu aflicción… El remate: el scrofa vino, le arreé tres zurriagazos, cayó, creí que muerto, pero el muy rufián, levantose, fuese… y no hubo nada, como en el soneto con estrambote.

