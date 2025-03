La madre de las operaciones

El estallido de miles de 'buscas' en el Líbano ('buscas' que llevaban, sobre todo, miembros de Hizbulah) parece cosa de 'Homeland' o de una ficción ... similar. Hay muchas muertes y amputaciones, pero una operación de inteligencia semejante también lleva a la comedia. Hay un episodio de 'Rockefeller Plaza' en el que Jack (Alec Baldwin) se presenta con un 'busca' en el cinturón. Se lo ha comprado al novio de Liz (Tina Fey), que es el único tipo que sigue vendiéndolos en Nueva York. Liz dice a Jack que se lo quite. Y Jack: «No puedo. Espero una llamada de los años 80».

La primera vez que lees 'busca' con esta noticia, cuando ya los drones matan, piensas si se están refiriendo a lo que crees. Ni que estuviéramos en el mundo de 'Battlestar Galactica', donde la nave llamada así se salva porque no contaba con sistemas informáticos integrados y por ello no sufre el virus de los Cylon. Lo que no entiendo es por qué Israel y el Mossad no dominan el mundo.