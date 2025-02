Trump exporta

Comenta Compartir

Se deshojó la margarita y todos intentamos entender por qué Donald Trump ha ganado las elecciones presidenciales en los Estados Unidos con tanta diferencia en ... estados denominados bisagra, indecisos, donde las encuestas vaticinaban mucha igualdad. Podemos centrar la atención en los norteamericanos que han optado por el candidato que ofrecía mayores certidumbres e ideas claras en los asuntos más delicados de la vida diaria de la gente. Y no solo nos referimos al ámbito rural o al industrial, también en grandes ciudades se ha elegido a un populista autoritario que no tiene la más mínima vergüenza en mentir cuando se trata de destrozar al enemigo. Los insultos más descarnados hacia su oponente demócrata, Kamala Harris, han sido la tónica bochornosa. El más mínimo respeto ha desaparecido. Sus excentricidades subían de tono y sus apoyos en las encuestas a medida que salía de los juzgados con alguna condena mientras lograba aplazar casos vergonzantes. Y ya no sorprendía cuando decía que no le importaba que dispararan contra los periodistas.

Proteccionismo comercial, rechazo al multilateralismo, poner en cuestión a la OTAN, guerra a China y supuesta buena relación con Netanyahu y Putin. Y por si acaso le hiciera falta, alguien se ocupa de intentar asesinarle. Frente a este rápido resumen de graves inconvenientes para ser presidente en cualquier país coherente nos encontramos con una apuesta clara por la economía de las familias, los puestos de trabajo en las empresas industriales y la puntilla ha sido la seguridad frente a la inmigración. El mensaje histriónico de Trump ha sido eficaz y directo frente a la campaña progre de una Kamala Harris que subió en marcha a un tren de alta velocidad y se preocupó más de lo que se denomina generación 'woke' que de ofrecer medidas claras y convincentes para el ciudadano de a pie de cualquier estado. Por no hablar de la imposición ecologista radical de una agenda que se está demostrando que tiene efectos contraproducentes. Y el fenómeno Trump se exporta fuera de los Estados Unidos. Ya se está ocupando el próximo inquilino de la Casa Blanca con la Fundación Heritage. Lo estamos sufriendo en numerosos países europeos donde la reacción a los postulados de las minorías de la extrema izquierda provoca el ascenso de la extrema derecha porque los partidos tradicionales no saben, ni quieren, mantener principios y valores básicos, de toda la vida, y miles de ciudadanos apuestan por los que plantean soluciones radicales y levantan más la voz y manipulan las redes sociales.

