Las bestias toman el control en Cáceres

Hace tiempo que en Cáceres se viene alertando de la presencia de jabalíes en zonas residenciales. En julio del año pasado el portavoz del PP, ... Rafa Mateos, junto a la Federación de Caza advertían de esta cuestión y proponían una caza controlada con arqueros para reducir la población de jabalíes a través de acciones cinegéticas controladas, de manera gratuita y voluntaria por los cazadores. El alcalde, Luis Salaya, al que no le gustan ni los toros, ni el fútbol, ni la caza se reúne de urgencia con la consejera del ramo para parecer que hacía algo. Bueno las palomas sí parecen gustarle. 100.000 euros se gastaron para que una empresa se hiciera cargo de esta situación con barreras de olor, capturas con jaulas, batidas de caza y campañas de concienciación. No sé muy bien si esto se ha hecho, me da que no, porque a tenor de lo ocurrido en el Parque del Príncipe, que ha habido que cerrarlo para abatir los jabalíes, demuestra que la población de ungulados está penetrando cada vez más hacia el centro de la ciudad. Ahora sí, el Ayuntamiento permite la caza con arco, dando la razón a quienes se la negaron hace un año. Pero lo peor es que llegan tarde. ¿Esas flechas se dirigirán a las madres jabalíes o a los rayones? Porque si es así, el señor Salaya por no haber hecho nada desde hace años, cometerá un atrocidad contra la fauna por no hacerlo de forma controlada, que ningún cazador permitiría.

