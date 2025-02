Puigdemont: «Ya estoy en Waterloo»

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, reapareció a primera hora de la noche de este viernes, 36 horas después de fugaz paso por Barcelona. Y lo ... hizo para asegurar que ha logrado salir de España sin haber sido detenido y que ya ha llegado a Waterloo, su lugar de residencia durante los últimos, «después de unos días difíciles». A través de la red social X, antes Twitter, el prófugo hizo público un mensaje en el que también cargó contra los Mossos d'Esquadra por la detención de varios de sus colaboradores.

«Caza de brujas»

El que fue president de Cataluña lanzó duras críticas tanto contra el dispositivo organizado por los agentes de la comunidad como contra la rueda de prensa que ofrecieron este viernes por la mañana para explicar cuáles fueron los fallos que evitaron que Puigdemont fuese detenido. Tildó ambas operaciones como «deplorables» y como una «caza de brujas». «La ola represora que ha desatado el conseller Elena y el comisario jefe de los Mossos es digna de Marlaska o Zoido», llegó a afirmar.

Puigdemont también negó tajantemente que en algún momento tuviese «la voluntad» de entregarse para ser detenido ni de «facilitar su arresto» ya que, según señaló, es «inaceptable» que esté siendo perseguido «por razones políticas». Además, denunció, como han hecho otros dirigentes de Junts, que no se le haya aplicado la Ley de Amnistía. «Entiendo las razones por las que el Tribunal Supremo tiene la obsesión de tenerme entre sus manos, pero ni el operativo ni la reacción de los mandos políticos y policiales de los Mossos es comprensible ni aceptable», añadió en su carta.

Particularmente molestó se mostró el líder de Junts con la 'operación jaula' que el jueves montaron los Mossos durante buena parte de la mañana y de la tarde para tratar de atraparle sin éxito. Eso sí provocando un notable caos circulatorio. Puigdemont comparó ese vasto dispositivo de ayer con la operación para capturar a los yihadistas de los atentados de Cataluña de Agosto de 2017. «Eran unos terroristas. Gente que acababa de asesinar indiscriminadamente. No un responsable político que tiene una orden de detención que toda Europa ha rechazado y que, por supuesto, no ha matado a nadie. ¿Cuántas órdenes de detención existen en estos momentos vigentes contra ladrones, violadores, narcotraficantes y asesinos? ¿Y cuántos dispositivos como el de ayer se están montando? ¿No se les cae la cara de vergüenza?», inquirió.

Puigdemont también se refirió a las detenciones, ya tres, de mossos que le ayudaron a escapar. «Lo siento mucho por las personas que están recibiendo la ira de unos responsables políticos y policiales que saben que no han estado nada a la altura del momento», afirmó, al tiempo que dio a entender que estos arrestos son una «pataleta» del conseller y el comisario jefe «al ver que el espantoso, incomprensible ya veces delirante dispositivo policial no lo ha entendido nadie y sólo ha servido para molestar a los ciudadanos».

Su extensa carta concluyó lamentando la «españolización» de los mossos y redoblando sus ataques a la actual cúpula de la policía catalana, nombrada por el saliente Govern de ERC. «Si el conseller Elena y el departamento de Interior hubieran cumplido con la ley y me hubieran dado el escolta que me corresponde, habrían sabido en todo momento cuál era mi recorrido por Barcelona y por Cataluña. No hubiera sido necesaria la delirante operación de ayer, que formará parte para siempre de su biografía pública. Y no como un mérito precisamente», apostilló.