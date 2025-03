El 'procés' tiene su esquina en Madrid

El sueño del 'procés' vive en una esquina del viejo Madrid, donde se estrechan la mano las calles de la Independencia y de la Amnistía, ... un rincón con solera que no deja de protagonizar memes en pleno proceso de investidura y con la efervescencia de la ley de amnistía como telón de fondo. «Los fines de semana esto se llena de gente haciéndose fotos», cuenta Rudy, un guía turístico que recorre con su tuk-tuk los lugares más emblemáticos de la villa y corte, entre los que se ha colado esta esquina del Madrid de los Austrias, a unos metros del Teatro Real.

La casualidad ha querido que entre las más de 9.100 calles de la capital, la de Amnistía y la de Independencia convivan pared con pared. Fue Carod-Rovira, aquel presidente de Esquerra Republicana y vicepresidente del Govern, uno de los primeros en dar bola al asunto al publicar una imagen en su cuenta de X el pasado septiembre.

Este domingo, en el programa 'Salvados' (La Sexta), el presidente de ERC, Oriol Junqueras, también se paseó bajo los grilletes rotos que ilustran el letrero de la calle Amnistía. Pero el sueño del 'procés' se da de bruces con la realidad de la Historia, puesto que las denominaciones hacen alusión a la guerra de la Independencia contra los franceses y la amnistía a los liberales exiliados que otorgó la reina regente María Cristina tras la muerte de su marido Fernando VII.

«Tiene su gracia»

¡Estoy harto de que me pregunten»!, se queja Alfonso, uno de los dueños de la floristería La Real, que pone el punto de color a la calle Independencia.

«No tiene mayor trascendencia, pero que confluyan justo aquí que es un barrio de lo más tranquilo tiene su gracia», apunta Macarena, la propietaria de Gózate, un local de yoga de la calle Amnistía.

«No está el ambiente en Madrid para jugar con los nombres», opina Leticia, que reside en el número 1 de Independencia, y que luce en su balcón una bandera de España. «La pusimos hace cinco años y la hemos dejado», dice esta votante del PP, que subraya que no está en contra de los electores del PSOE. «No me gusta nada que perdamos la convivencia por culpa de las ideologías; estamos todos en el mismo barco», señala y confiesa que vivir entre la Amnistía y la Independencia puede resultar curioso, «pero no es agradable cuando se tergiversa y se busca el oportunismo político» jugando con el callejero.

Sean o no guiños del destino, en la famosa confluencia luce una señal de prohibido en Independencia y un letrero de 'Asegurada de incendios' en Amnistía. Los más bromistas ven la mano del alcalde Almeida. Pero hasta en esto hay cierta justicia poética: la siguiente calle a la esquina con más miga política' de Madrid es la de La Unión.