El PP acusa a Marlaska de «boicotear» la comisión en el Senado del 'caso Koldo'

La comparecencia del ex CEO de Globalia Javier Hidalgo en la comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado no se producirá finalmente este jueves, como estaba prevista. La Cámara alta desconoce el paradero de uno de los implicados en la trama y el ... PP solicitará de nuevo su comaprecencia después de culpar al Gobierno de obstaculizar su localización.

El pasado 10 de octubre los senadores que forman parte de esta comisión de investigación aprobaron citar a Hidalgo el próximo jueves 7 de noviembre. «Desde entonces, a pesar de los intentos realizados por la Cámara a instancias de la presidencia de la comisión, el Departamento que dirige Marlaska ha sido incapaz de localizarle para hacerle llegar la citación con éxito», señalan fuentes parlamentarias del PP.

Los populares denuncian, además, que esta situación no es nueva. «Interior, sorprendentemente, no localizó a un ex alto cargo de su Departamento, como lo es José Manuel Fraile Azpeitia (subdirector general de Gestión Económica y Patrimonial en 2020); lo que provocó la suspensión de su comparecencia el pasado jueves 24 de octubre. Y tampoco ayudó en la tarea de localizar a Koldo García, poniendo en riesgo su comparecencia. Una circunstancia que aprovechó el PSOE para pedir suspenderla», señalan.

Detrás de estas suspensiones de comparecencias el PP cree ver una «obsesión» de Pedro Sánchez y del PSOE por «ocultar de todas las maneras posibles» los casos de corrupción que salpican en los últimos meses Gobierno, por ello acusa al dirigente socialista y a su partido de intenar «boicotear» la comisión. «Si el Gobierno no tiene nada que ocultar y quiere ayudar a los trabajos en la Comisión de Investigación, atenderá la reclamación del PP», zanjan.

Además del escrito al Gobierno, el PP también ha pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores que use su servicio de embajadas para localizar a Hidalgo. También reclama al Ministerio de Hacienda su colaboración para conocer el domicilio fiscal del empresario.