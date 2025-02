Podemos se arroga el plan anticrisis: «Estar en el Gobierno sirve para esto»

Xabier Garmendia Madrid Lunes, 28 de marzo 2022, 12:17 Comenta Compartir

Aunque reconocen no haber colmado todas sus expectativas, la satisfacción en Podemos tras anunciarse el grueso del plan anticrisis del Gobierno es indisimulada. Los morados se adjudican la «victoria» que tanto perseguían después de semanas inmersos en bretes como el envío de armas a Ucrania y el giro en el Sáhara Occidental, asuntos que planteaban fuertes dilemas sobre su permanencia en el Ejecutivo. Las medidas, de evidente carácter social y lejanas a las recetas que planteaba el PP, sirven ahora a la formación de Ione Belarra para disipar las dudas: «Estar en el Gobierno de coalición sirve para esto».

Durante los últimos días, el socio minoritario del Ejecutivo había fiado su futuro a un buen acuerdo que recogiera varios de sus planteamientos en el real decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará el martes. Finalmente no ha conseguido incluir su propuesta estrella, la de crear un cheque energético de 300 euros, pero sí ha logrado dejar su 'copyright' en algunas de las principales medidas: extender el bono eléctrico, subir un 15% la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (pedía un 18%), la limitación de la subida de alquileres al 2% (quería la congelación) y una fórmula para evitar los despidos.

«Evidentemente no todas nuestras medidas se han incorporado, somos más ambiciosos. Pero si no las hubiéramos propuesto, si no estuviéramos en el Gobierno, no estaríamos hablando de todo esto», se ha felicitado la portavoz de la formación, Isa Serra. El relato de los morados es claro: pese a las discrepancias que cada semana surgen con el PSOE en numerosas parcelas, su permanencia en el bipartito merece la pena para dejar su huella en cada decreto. «Somos la garantía de que se desarrollan políticas sociales que protegen y amparan a las mayorías de este país», ha agregado Pablo Fernández.

Reforma fiscal

Aun así, Podemos no renuncia a arrancar más medidas en las próximas horas. «A estas horas aún se están perfilando para incorporarlas al real decreto de mañana», ha puntualizado Serra. Lo que parece misión imposible es que el acuerdo final incluya los cambios de calado que plantea en materia fiscal. Aunque los morados siguen insistiendo en modificaciones para gravar más a las eléctricas, con un recargo de diez puntos en el Impuesto de Sociedades para llegar a un tipo del 35%, en el sector socialista del Ejecutivo alejan esa posibilidad. Pedro Sánchez ni lo ha comentado.

Pero si no es esta semana, Podemos seguirá presionando después. «Es evidente que el Gobierno de coalición pronto tendrá que llevar a cabo una reforma fiscal para que las eléctricas paguen lo que les corresponde y aporten a la caja común», ha subrayado la portavoz. Los morados insisten en poner coto a los denominados «inexplicables» beneficios caídos del cielo porque consideran que se deben dar pasos en la intervención del mercado eléctrico más allá de la fijación de un tope al precio del gas.