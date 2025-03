Junts no cede y exige una ley de amnistía blindada a los «sabotajes» de los jueces

Junts ha tratado este sábado de sacudirse la presión que le llega desde el PSOE, ERC y los comunes para que la semana que viene ... apruebe la ley de amnistía, tal y como está redactada. Los postconvergentes, en cambio, insisten en que la norma debe ser lo más «robusta» posible y debe incluir también a los encausados por terrorismo y alta traición y ha de ser de aplicación inmediata.

Se trata, según ha asegurado la presidenta de Junts, Laura Borràs, en el consejo nacional del partido, de impedir los «intentos de sabotaje», que a su juicio está lanzando la justicia española. «El aparato judicial está dispuesto a hacer lo que sea para atrapar a Carles Puigdemont», ha asegurado la líder nacionalista. Por esta razón, los junteros consideran que deben mantenerse «firmes» en la negociación con los socialistas para que Pedro Sánchez acabe aceptando sus enmiendas y la ley de amnistía no excluya ningún delito. «No tumbarán a Carles Puigdemont», ha advertido Borràs en una arenga a los suyos. «Somos la resistencia, no renunciaremos».

Según Junts, la «ofensiva» que a su juicio está lanzando el «aparato judicial» contra el independentismo busca impedir que Puigdemont concurra en las elecciones europeas. «No lo conseguirán», ha dicho. Y ha anunciado lo que ya era un secreto a voces, que el expresidente de la Generalitat será el candidato de la formación nacionalista, como ya lo fue hace cinco años. Junts sigue sin moverse de su posición. O el PSOE cede y acepta que la ley ampare a «todos los independentistas» o no habrá ley. El 'o todos o ninguno' que ha llevado la negociación al extremo y que las conversaciones estén al límite, a solo unos días de que expire el plazo. Puigdemont, que este sábado hablará desde el sur de Francia en un acto del consejo de la república, tiene en sus manos el futuro de la legislatura española. Y quiere aprovechar la debilidad de los socialistas, asediados por la oposición por el caso Koldo, para imponer sus tesis.

Cree además que la imputación por terrorismo del Tribunal Supremo le da más razones para que la ley de amnistía sea enmendada. Junts considera que con su posición de fuerza, llevando las negociaciones hasta el final, ha conseguido que algunas cosas se muevan, como el dictamen del fiscal del Supremo, oponiéndose a investigar a Puigdemont por terrorismo. También el informe de la Comisión de Venecia sobre la ley. Fuentes de la formación soberanista aseguran que la resolución es de «enorme importancia». «Recoge una de nuestras demandas: los límites del derecho internacional en referencia a violaciones graves de los derechos humanos no son necesariamente los mismos que los delitos graves del Derecho interno», señalan en Junts. «Hemos recibido muchas críticas por no votar a favor del actual redactado de la ley. Pero ahora la Comisión de Venecia confirma que teníamos razón, por eso seguimos trabajando para que sea integral y de aplicación inmediata», apuntan desde la dirección postconvergente.

A su juicio, el dictamen de la Comisión de Venecia deja «claro» que la ley de amnistía no afecta al principio de separación de poderes, no afecta al principio de igualdad, se incluye dentro de las competencias del poder legislativo y su aprobación no requiere unanimidad, no existe impedimento legal ni jurisprudencial por amnistiar hechos presentados como delito de terrorismo o de alta traición. A partir del borrador de este organismo, Junts cree que hay que «seguir trabajando para reforzar algunos aspectos esenciales de la norma», de cara a «garantizar su seguridad jurídica», el «ámbito objetivo de aplicación para evitar una interpretación arbitraria de la ley» y la aplicación inmediata de la amnistía.

Mientras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha rebajado a meras «especulaciones» las palabras del negociador de Sumar con el independentismo catalán, Jaume Asens, que ha asegurado este sábado que el acuerdo entre los socialistas y los de Carles Puigdemont para pactar un nuevo dictamen de la ley de amnistía «es inminente» y que ambos partidos «no llegarán hasta el último minuto». «Sobre el estado de las negociaciones de Junts con otras fuerzas políticas, si hay alguna novedad se informará desde Junts. De lo que digan o especulen terceros sobre hipotéticos acuerdos de Junts, no nos hacemos responsables», ha dicho Turull en sus redes sociales, en uno de sus primeros mensajes tras recibir el alta hospitalaria después de sufrir un infarto.

Asens, en una entrevista en Catalunya Radio, había asegurado que «el PSOE no votará contra las enmiendas de Junts y los junteros no votará en contra de la ley», y señalado que «todo el mundo ha flexibilizado las posiciones de partida y se ha encontrado un punto intermedio». Palabras que han sido rebajadas desde Junts. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, también ha presionado a los postconvergentes para que den su brazo a torcer y avalen la norma la semana que viene. Junqueras, en el consejo nacional de Esquerra, ha instado a los junteros a aparcar la «táctica cortoplacista» y den visto bueno a la norma.