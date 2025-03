La Audiencia Nacional rechaza actuar contra Javier Hidalgo por falso testimonio en el 'caso Koldo'

Javier Hidalgo no será acusado, por ahora, de falso testimonio por sus afirmaciones como testigo –y por tanto con obligación de decir verdad- el pasado ... 12 de septiembre durante la comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del 'caso Koldo'. La Sala de lo Penal de este tribunal ha rechazado el recurso de la asociación Liberum, que ejerce la acusación popular en esta causa sobre la trama corrupta que supuestamente encabezaba Víctor de Aldama, en el que solicitaba la deducción de testimonio de la declaración testifical del exCEO de Globalia por las presuntas incongruencias entre su declaración ante el juez y el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según Liberum, el hijo del dueño de Air Europa declaró que no conocía las relaciones comerciales entre Víctor de Aldama y Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. Además, negó haberse reunido o comunicado personalmente con García. Sin embargo, un mensaje de Hidalgo a De Aldama recogido en el informe contradice su testimonio: «Víctor, nada, te estaba intentando llamar porque no te localizo. He hablado con Koldo (...) Me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro y luego con Saura y el jueves con Luis, Bartolomé, Saura y yo». Para Liberum, este mensaje evidencia que Hidalgo «habló, se reunió y tuvo comunicación» con personas cuya relación negó ante el tribunal.

Sin embargo, la Sala rechaza esa solicitud de deducir testimonio porque la parte recurrente «no ha aportado elementos suficientes que permitan afirmar (con la concurrencia de circunstancias especialmente indicativas de la falta de verdad que cabe exigir en esta fase de instrucción) que las manifestaciones del testigo que la parte recurrente considera falsas afectan a hechos sustanciales del presente proceso».

El tribunal, en línea con la doctrina del Tribunal Supremo, explica que la deducción de testimonio en fase de instrucción por posible delito de falso testimonio exige la concurrencia de circunstancias (elementos objetivos) especialmente indicativas de la falta de verdad y que dichas manifestaciones inveraces afecten a algún "extremo esencial" para el objeto del proceso, y no sobre cuestiones que resultan intrascendentes en relación con el citado objeto.

La Sala analiza las declaraciones prestadas por Hidalgo en sede judicial el pasado 12 de septiembre y concluye que en el momento actual no existen elementos suficientes para deducir testimonio, sin perjuicio de lo que resulte del avance de la investigación del citado proceso.