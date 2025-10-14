HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Begoña Gómez, en el Congreso, y Antonio Camacho, su abogado EP

El abogado de Begoña Gómez ante el juez: «Desde que desapareció la Inquisición nunca ha habido una investigación de este tenor»

Camacho en la última vista acusó a Peinado de orquestar una «investigación universal» contra la imputada por el mero hecho de que «su marido es el presidente del Gobierno»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 14 de octubre 2025, 17:36

Palabras gruesas hasta el punto de comparar implícitamente al juez Juan Carlos Peinado, en su propia cara, con el mismísimo Tomás de Torquemada, el primer ... inquisidor general de España. El pasado 6 de octubre en los juzgados de Plaza de Castilla, durante la vista oral en la que el magistrado comunicó su intención de enjuiciar a Begoña Gómez ante un jurado por cuatro delitos, el abogado de la imputada llevó hasta el extremo su alegato, según atestigua la transcripción de que aquella vista a la que ha tenido acceso este periódico.

