El coche de Albert Bosch: «Reflejamos en él parte de nuestra manera de ver y mostrarnos en la vida» El emprendedor y aventurero conduce un Kia EV6, un modelo que ha superado sus expectativas «en cuanto a prestaciones en general y en cuanto a autonomía, que siempre es lo que nos preocupa a los que no queremos usar combustible»

Sábado, 16 de diciembre 2023, 12:00

Albert Bosch es emprendedor, sin embargo, ya es más conocido por su faceta de aventurero. Y no es para menos porque ha escalado las cimas más altas de todos los continentes, incluido el Everest y como punto final, ha participado en nueve ediciones de la París-Dakar (primer piloto con un coche puramente eléctrico) y ha sido el único español que ha cruzado sólo la Antártida hasta el Polo Sur.

Justo desde esa expedición al Everest, Bosch se prometió a sí mismo no depender más de una movilidad basada en el petróleo; por lo que desde entonces es un firme defensor del coche eléctrico y las energías limpias. Por ello, conduce habitualmente un Kia EV6, un 100% eléctrico que puede ofrecer hasta 500 km de autonomía, suficiente, si no para llegar a todos los destinos, sí para alcanzar esa parada intermedia donde tomar tranquilamente un café o comer antes de continuar la ruta, de nuevo con las pilas bien cargadas.

Con también seis libros publicados, a sus 57 años recuerda que fue un apasionado de los coches desde que se sacó el carnet de conducir a los 18 años, «hasta 2010. Luego pasó por delante mi evolución en valores ambientales y de sostenibilidad, y me apasioné solo por la movilidad sostenible y los vehículos eléctricos cero emisiones», explica a este diario.

También recuerda su primer coche, un Seat Fura Crono, del que confiesa que dejo con él muchos secretos no inconfesables. «Yo era muy cabra loca en mis actividades y me acompañaba para ir a hacer montañismo con un montón de trastos, para tirar de un remolque a las carreras de moto o para acompañar alguna novia. Y también durante un accidente por exceso de velocidad de día y solo... lo que me hizo reflexionar y aprender mucho», detalla.

De su coche actual, el EV6 destaca, «aparte de su diseño, su tecnología, su espacio y, sobre todo, que es 100% eléctrico», el cual ha superado sus expectativas «en cuanto a prestaciones en general y en cuanto a autonomía, que siempre es lo que nos preocupa a los que no queremos usar combustible», afirma. De hecho, a la hora de elegir un coche, para Bosch priman más las emisiones, «sin lugar a dudas», que la estética o la mecánica.

Ampliar Características del Kia EV6 Motor y potencia : 229 CV Consumo medio : 17,2 kWh/100 km Medidas (largo /ancho/alto, en metros) : 4,69/1,89/1,55 Maletero : 480 litros, hasta 1300 con los asientos traseros plegados Velocidad máxima : 185 km/h Aceleración : de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos Precio : 61.989 euros (descuentos incluidos)

El aventurero manifiesta que es de los que normalmente prefiere conducir personalmente, «aunque en viajes de puro desplazamiento dónde prima la autopista y grandes carreteras, prefiero ir de pasajero y aprovechar el tiempo en lo que sea». Es más, «si el conductor no es pésimo, soy muy confiado y me puedo llegar a desconectar mucho trabajando, durmiendo o incluso leyendo», por lo que no tiene problema en viajar de copiloto.

Finalmente, Albert Bosch es de los que creen que un coche sí dice mucho de su dueño. «Es una máquina siempre muy importante en nuestra vida y nuestro día a día, y reflejamos en él parte de nuestra manera de ver y mostrarnos en la vida», concluye.