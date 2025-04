Cuánto contaminan los coches de los ministros en funciones

A. Noguerol Martes, 19 de septiembre 2023, 13:05 Comenta Compartir

En pleno proceso de electrificación del parque, no solo los ciudadanos aprticulares se atreven a dar el paso hacia el coche 100% eléctrico, ya que sólo una tercera parte del Gobierno en funciones puede moverse sin problemas con su vehículo privado por las ciudades donde tienen declarada una residencia.

Muchas de estas poblaciones ya tienen implantadas las zonas de bajas emisiones ZBE o algunas otras áreas con restricciones muy concretas de circulación, como es el caso de Madrid360. De esta forma, si se analiza la lista de vehículos privados que los ministros en funciones han declarado, llama la atención que la edad media de estos coches roza los 12 años, muy cerca de los 14 de media del conjunto del parque automovilístico de nuestro país, según los datos recopilados por Sumauto a partir de la declaración de bienes y patrimonio del Congreso de los Diputados.

Más allá del coche oficial, la mayoría de los ministros en funciones poseen en propiedad un vehículo, si bien sólo seis de ellos podrían circular sin restricciones en las localidades donde son residentes, según AutoScout24, el portal especialista en vehículo usado de Sumauto, a partir de la declaración de bienes y patrimonio del Congreso de los Diputados.

Llama la atención la falta de vehículos con etiqueta ECO o CERO entre los ministros y que estarían a salvo de las zonas de bajas emisiones o de las limitaciones al tráfico rodado de ciertos lugares, medidas propulsadas paradójicamente por el Ejecutivo y, en ciertos casos, por los gobiernos municipales.

Volviendo a los ministros en funciones, todos tienen vehículos en propiedad, salvo cinco de ellos. Así, la tendencia del renting a particulares les es ajena, aunque cada vez tiene más pegada entre los conductores, pues el 31% de clientes de este tipo de movilidad ya son personas físicas con DNI y no con NIF de empresa.

Sólo seis podrían circular sin restricciones en las localidades donde son residentes

Los menos afectados

Sobre los ministros «sin restricciones», la titular provisional de Trabajo, Yolanda Díaz, declara tener un Volkswagen Golf de 2014 y un Volkswagen Tiguan de 2013 -ambos con etiqueta C-, y, por tanto, no afectados por las restricciones de A Coruña, donde reconoce tener una vivienda en propiedad, y donde sí se aplican a los vehículos sin etiqueta y a los B.

Por su parte, Teresa Ribera, actual Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno en funciones, declara hasta tres coches -un Peugeot 307 del 2007, un Peugeot 5008 del 2011 y un Renault Clio híbrido de 2023 con etiqueta ECO-. De estos tres, sólo el Clio podría moverse sin restricciones por Madrid y Baleares, aunque en el caso de los Peugeot sí que tendrían algún tipo de limitación.

En tercer lugar, Isabel Rodríguez, Ministra de Política Territorial, conserva un Seat Ibiza de 2006 y un Volkswagen Passat de 2010. En la declaración de bienes y patrimonio no se especifica el tipo de combustible de ambos vehículos, por lo que dependiendo del modelo podría ser etiqueta B o C. Sea como fuere, Rodríguez asegura tener en propiedad hasta tres viviendas en Ciudad Real, una de las poblaciones que debe implantar ZBE y que a fecha de hoy aún no ha sido definida.

Raquel Sánchez (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) con un Volkswagen Tiguan de 2013 y vivienda en Gavá (Barcelona), Pilar Alegría (Educación y Formación Profesional) con un Renault Clio de 2014 y dos viviendas en Zaragoza y una en Castellón; y Héctor Gómez (Industria, Comercio y Turismo) con un Mercedes GLA de 2017 y una residencia en Santa Cruz de Tenerife; son los otros tres ministros del actual Gobierno en funciones que pueden circular libremente con sus coches privados donde tienen residencia.

Los coches más antiguos y contaminantes

Dentro de la declaración hecha pública por el Congreso de los Diputados, el coche más contaminante es el de la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Ésta asegura tener un Nissan Primera del 2000, es decir, un vehículo con 23 años de antigüedad sin etiqueta medioambiental. En este caso, llama la atención que el coche de Montero supera incluso la edad media de los vehículos que van al desguace en España.

El segundo coche más antiguo y también más contaminante es de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, quien declara tener un Hyundai Getz de 2002. Este vehículo tampoco tiene distintivo medioambiental y no puede circular por las áreas con limitaciones al tráfico de Madrid, lugar donde Robles tiene fijada una de sus residencias.

El tercer vehículo más antiguo es el que posee el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien conduce un Volvo S80 2011. Según el tipo de combustible que no se especifica en la declaración pública de bienes y patrimonio -etiqueta C si es gasolina y etiqueta B si es diésel- y de acuerdo a las viviendas declaradas -dos en Córdoba, otra en Málaga y un apartamento en Madrid-, Planas también tendría diversos tipos de limitaciones en sus desplazamientos con su Volvo.

Por otro lado, dentro de la lista actualizada de bienes y patrimonio de los ministros en funciones, resultan curiosos los casos de Grande Marlaska y Félix Bolaños, el primero con un BMW Serie 5 de 2015 y el segundo con un Nissan X-Trail también de 2015. Ambos poseen un vehículo con etiqueta C, pero al declarar su residencia en Madrid, también tendrían algún tipo de limitación en la circulación.

En cambio, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y los titulares de Exteriores (José Manuel Albares), Ciencia e Innovación (Diana Morant), Cultura (Miquel Iceta), Derechos Sociales y Agenda 2030 (Ione Belarra) y Sanidad (José Miñones) han declarado no tener ningún vehículo en propiedad actualmente.

Mientras tanto la movilidad eléctrica avanza en España, aunque a un ritmo muy inferior al del resto de Europa. Así lo pone de manifiesto el barómetro de electromovilidad de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), según el cual en segundo trimestre, el desarrollo de la electromovilidad en nuestro país crecen de media 1 punto, frente a 1,5 en la media de los principales países de la UE.

España ocupa las últimas posiciones del ranking, muy lejos de los países lideres como Países Bajos, Alemania y Reino Unido, situados por encima de la media europea.

Según Ignacio García Rojí, portavoz de AutoScout24, «lo idóneo sería que los políticos optasen por fórmulas de uso y no de propiedad, ya que la vida política es muy cambiante y el renting es perfecto para amoldarse a sus ciclos. Por ejemplo, ¿tiene sentido tener coche cuando durante al menos cuatro años un ministro se desplaza en vehículo oficial? Encima facilita el acceso a la electrificación y contribuyen a poner su granito de arena al rejuvenecimiento del parque circulante».