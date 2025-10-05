HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La compositora y pianista emeritense Cristina Bónsem. HOY

La pianista emeritense Cristina Bónsem obtiene una mención de un honor en los premios internacionales Apollo

Se trata de un certamen internacional celebrado en Atenas en el que se seleccionaron más de 80 obras semifinalistas de artistas de 25 países

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:36

Comenta

La pianista y compositora emeritense Cristina Bónsem ha recibido una mención de honor en los premios Apollo Global Music Awards ... , un certamen internacional con sede en Atenas que reconoce el talento de artistas independientes de todo el mundo.

