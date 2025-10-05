La pianista emeritense Cristina Bónsem obtiene una mención de un honor en los premios internacionales Apollo

La pianista y compositora emeritense Cristina Bónsem ha recibido una mención de honor en los premios Apollo Global Music Awards ... , un certamen internacional con sede en Atenas que reconoce el talento de artistas independientes de todo el mundo.

En esta edición se seleccionaron 80 obras semifinalistas de artistas de 25 países que acudieron a la capital griega. Entre ellas, Bónsem obtuvo una doble nominación en las categorías de mejor composición y mejor interpretación gracias a 'Iberian Charm', una obra para piano que fusiona la tradición romántica europea con un lenguaje pianístico de raíz española.

La final, el pasado martes, reunió bandas sonoras de producciones cinematográficas, música de cortometrajes y propuestas de artistas de reconocimiento internacional, destacando la diversidad y calidad de las obras presentadas. La compositora de Mérida, afincada en Madrid, recibió una mención de honor, una distinción a su propuesta musical y se ganó un lugar en la final del certamen.

Formada en los conservatorios profesionales 'Esteban Sánchez', de Mérida, 'Hermanos Berzosa', de Cáceres y 'García Matos', de Plasencia, Cristina completó sus estudios superiores de música en la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo una beca de excelencia otorgada por la Comunidad de Madrid. Posteriormente cursó un máster en la Universidad Carlos III de Madrid, logrando matrícula de honor por su investigación sobre la música de mujeres compositoras.

Además, ha complementado su formación con cursos y clases magistrales de perfeccionamiento pianístico y de composición con reconocidos profesionales y ha participado en producciones musicales nacionales en escenarios como el madrileño Auditorio Nacional de Música, entre otros.

Entre sus obras más recientes destaca 'A Mi Tierra', una pieza compuesta en homenaje a Extremadura, que fue estrenada el pasado 8 de septiembre con motivo del Día de Extremadura, acompañada de un montaje audiovisual con el que Cristina Bónsem quiso poner en valor la riqueza patrimonial, cultural y la belleza de nuestra región.