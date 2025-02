Ofakim, el punto más lejano al que llegó el horror

Las pequeñas comunidades agrícolas pegadas a Gaza fueron las que más duro sufrieron el asalto sorpresa lanzado el sábado por Hamás. Allí los milicianos mataron a cientos de vecinos y es donde capturaron a la mayoría de los rehenes que llevaron a la Franja. Kfar ... Azza o Be'eri fueron escenario de auténticas masacres, pero Hamás no se conformó con alejarse unos pocos kilómetros de la verja de separación y sus hombres avanzaron sin oposición alguna hasta llegar a Ofakim. Esta localidad de 24.000 habitantes está a más de 30 kilómetros de la valla que delimita la línea divisoria con el territorio palestino y es el punto más alejado de la Gaza en el que los milicianos sembraron el terror entre unos vecinos que siguen sin poder creerse lo vivido el sábado por la mañana.

La carretera entre Gaza y Ofakim es durante gran parte del trayecto una recta sin final. Es el camino que emplearon las camionetas blancas de Hamás para acceder al barrio de Mishor Hagefen, en la entrada de la localidad y considerado su parte vieja. «Eran las siete en punto de la mañana cuando los vimos llegar. Al principio pensamos que era nuestro ejército, pero pronto escuchamos sus gritos en árabe y nos dimos cuenta de que algo iba mal», recuerda Maayan Levi, vecina de 25 años que se encerró en su casa y siguió la situación desde la ventana del segundo piso de su vivienda.

A la calle de Maayan llegó una furgoneta de milicianos y pronto empezaron a disparar a los vecinos que estaban fuera de casa a una hora tan temprana. «Fue horrible ver los cuerpos tirados y no poder hacer nada, fueron veinte horas de combates y nos salvaron algunos vecinos que tenían armas y se enfrentaron a ellos. No había ni Policía, ni militares, sólo vecinos del barrio armados. Ellos nos salvaron la vida», recuerda Maayan con una mezcla de emoción y miedo porque «si ya han venido una vez, ¿por qué no lo pueden volver a repetir?», se pregunta.

«No había ni Policía, ni militares, sólo vecinos armados. Nos salvaron la vida», dice una residente

David es una de las personas que cogió su fusil de asalto, se atrincheró en casa y comenzó a defender la calle. «Fue casi un día entero de combates y al menos mataron a veinte personas del barrio, luego algunos terroristas siguieron al centro de Ofakim y allí mataron a otros treinta vecinos. Lo que ha pasado es insoportable, nadie se lo puede explicar», dice este hombre que una vez acabados los enfrentamiendos decidió abandonar su casa y buscar refugio en un lugar alejado de la Franja.

«Me encerré con cuchillos»

Yoni Shlomo estaba camino de la sinagoga cuando irrumpieron los islamistas en Mishor Hagefen. «Corrí a casa y me encerré en el refugio con cuchillos de cocina que repartí a mis cuatro hijos para que se pudieran defender si entraban en nuestra vivienda. Gracias a la cámara de seguridad vimos a los vecinos que salieron con sus armas a defender la calle, ellos son unos héroes. La Policía no llegó hasta las doce del mediodía a la zona», relata.

A Shlomo le ocurre como al resto de sus vecinos, no puede creerse la distancia recorrida por el enemigo sin que fuera interceptado. «Hablamos de una distancia de 30 a 35 kilómetros y vimos pasar varias furgonetas con decenas de terroristas, eran decenas, y llegaron sin problemas hasta aquí para matarnos. No buscaban enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, iban en busca de civiles».

Pasan los días y las dudas de Ofakim las comparten hasta en el último pueblo de Israel. También el miedo a la posible presencia de infiltrados de Hamás que se escondieron tras la incursión y esperan su oportunidad para golpear. Los islamistas no avanzaron más allá de esta localidad, pero han logrado que ese miedo y la incertidumbre se extiendan en cada hogar al otro lado de la verja de separación.