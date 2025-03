Netanyahu rechaza la tregua ofrecida por Hamás e incita a sus tropas a atacar Rafah

La tregua en Gaza tendrá que esperar. Benjamín Netanyahu respondió con un no rotundo a la contrapropuesta para un alto el fuego presentada por Hamás ... y aseguró que seguirán adelante con la guerra en la Franja «hasta la victoria total» que, según el primer ministro israelí, «será cosa de meses». Sus palabras llegaron después de su encuentro con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, que acaba su quinta gira por la región (Arabia Saudí, Egipto, Catar e Israel han sido sus escalas) desde que estalló el conflicto sin poder lograr un acuerdo para el cese de los combates que permita la liberación del centenar de cautivos que retiene el movimiento islamista y la entrada de más ayuda al enclave palestino.

Israel no sólo no acepta las condiciones de Hamás, que planteaba un alto el fuego en tres fases de 45 días para liberar a los rehenes, sino que lanza la operación contra Rafah, última ciudad de Gaza que queda por asaltar y un punto en el que han encontrado refugio más de un millón de personas. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, alertó de que está «especialmente alarmado» por la operación militar en ese lugar, fronterizo con Egipto, porque «tal acción aumentaría exponencialmente lo que ya es una pesadilla humanitaria con incalculables consecuencias regionales».

Poco antes de la comparecencia de Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, ya expresó su disconformidad con el escenario planteado por el enemigo. «La respuesta de Hamás fue formulada para que Israel la rechazara (…) Su posición conducirá a la continuación de la guerra y pronto enviará nuestras fuerzas a otros lugares de Gaza», adelantó poco antes de que el primer ministro hebreo fijara Rafah como próximo objetivo.

Contrapropuesta

Después de días de espera Hamás respondió el pasado martes a la propuesta de tregua presentada por Catar, Egipto y Estados Unidos con una hoja de ruta basada en tres fases de 45 días cada una a cuya conclusión Israel debería retirar todas sus fuerzas de Gaza, según un documento al que tuvo acceso la agencia Reuters y el diario libanés 'Al Akhbar'. La contrapropuesta del grupo islamista distaba mucho del objetivo de «victoria total» que persigue el Gobierno de Netanyahu, pero abría la puerta a la liberación de los cautivos que quedan en la Franja después de cuatro meses.

1,3 millones de desplazados La ONU alertó sobre la operación en la ciudad fronteriza con Egipto, el último refugio palestino

El gran debate interno en la sociedad israelí sobre las personas que siguen secuestradas desde el 7 de octubre es si se está dispuesto a pagar el precio de sus vidas a cambio de continuar con la guerra para acabar con Hamás. Lo que cada día parece más claro es que la vía militar no sirve para sacarles vivos. En Gaza queda un centenar de cautivos hebreos y los cuerpos de más de treinta rehenes, según las últimas estimaciones ofrecidas por Israel.

La primera pausa de los combates de 45 días contemplada por los islamistas serviría para liberar a todas las mujeres israelíes rehenes, excepto las militares, hombres menores de 19 años, ancianos y enfermos, que serían intercambiados por mujeres y niños palestinos detenidos en cárceles hebreas. Las fuerzas de Tel Aviv se retirarían de las ciudades de Gaza y comenzaría la reconstrucción de hospitales y campos de refugiados. Hamás también exige que en esa primera fase se ponga en libertad a otros 1.500 prisioneros, quinientos de ellos reos que cumplen condenas de larga duración, y se permita a los gazatíes regresar a sus lugares de origen en la Franja.

En el segundo paso del alto el fuego saldrían los cautivos varones restantes a cambio de un número sin concretar de prisioneros palestinos y las fuerzas israelíes abandonarían Gaza por completo. En la tercera etapa se llevaría a cabo el intercambio de cuerpos entre ambas partes. Este plan por fases fue rechazado de manera frontal por Israel.

Rehenes, última carta

En una entrevista concedida al canal libanés Al Mayadeen, un medio próximo a Hezbolá, Ghazi Hamad, alto cargo de Hamás, dijo que «Israel quiere liberar a todos los rehenes y luego tener la libertad absoluta de volver a la guerra y a matar y asesinar (…) Lo que necesitamos es un texto que garantice claramente un alto el fuego integral y la retirada de las fuerzas de ocupación». Desde Estados Unidos tratan de presionar a Hamás a través de Catar y Egipto para que acepte una pausa y entregue cautivos, pero los islamistas desconfían y exigen garantías porque saben que es la última carta de presión que tienen frente a un enemigo infinitamente superior.

Posturas alejadas Tel Aviv sostiene que la oferta lanzada por los islamistas «fue formulada para ser rechazada»

En Israel, y también en la comunidad internacional, había expectación por conocer la reacción de Tel Aviv al texto de la milicia palestina. El rabino conservador Uri Ayalon, consultado por este medio en Jerusalén, comentó que «la mayoría entiende que no puede volver a sus casas, hacer sus cosas si no se termina con Hamás, y es algo que lo sabemos todos, de izquierda o derecha». «El 7 de octubre lo cambió todo y si no acabamos con Hamás, no hicimos nada, pero los rehenes son prioridad para todos, liquidar a Hamás se podrá hacer también después y nos darán razones para hacerlo. Sería más bien pagar el precio de una tregua ahora y luego seguir», argumentó. De momento, ese acuerdo que sirva para devolver a los cautivos a sus hogares en un intercambio tendrá que esperar.