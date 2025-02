Israel prepara la batalla final en Rafah y un primer bombardeo deja una decena de muertos

Israel avanza en Gaza y anuncia que extiende sus operaciones a Rafah y la línea fronteriza con Egipto, donde esta madrugada ha llevado a cabo ... diversos bombardeos con una decena de muertos. Cuatro meses después del estallido de la guerra, el ejército no ha logrado ni liberar a los cautivos en manos de Hamás, 136 en estos momentos, ni cazar a los grandes líderes del grupo islamista y Rafah es la última ciudad de la Franja que les queda por asaltar. El problema es que este es el lugar donde se hacinan más de un millón de personas que, siguiendo las órdenes hebreas, dejaron sus casas para escapar de los bombardeos. Si las negociaciones para obtener una nueva tregua no se desbloquean en las próximas horas, «la olla a presión» de Rafah, en palabras de Naciones Unidas, puede explotar.

En un primer ataque aéreo lanzado esta madrugada, la aviación israelí ha atacado diversos objetivos, causando ocho muertos según la televisión Al Jazeera, aunque fuentes palestinas elevan este siniestro balance a 15 personas fallecidas.

En este contexto, los responsables israelíes prometen lanzar una gran ofensiva. «La Brigada Jan Younis de Hamás se jactó de que opondría fuerte resistencia al ejército y la hemos desmantelado. Estamos completando la misión en Jan Younis y también llegaremos a Rafah y eliminaremos a todos los terroristas que están intentando hacernos daño», declaró el ministro de Defensa, Yoav Gallant, durante una visita a las tropas en la Franja. Estas palabras sobre los próximos movimientos coincidieron con un mensaje sobre el posible nuevo acuerdo de tregua con Hamás durante el que, según Gallant, «el alto el fuego no se aplicará a la frontera norte», en un mensaje directo a Hezbolá.

En Rafah vivían 300.000 personas antes de la guerra y ahora se ha convertido en la ciudad más poblada de Gaza con 1,3 millones, según datos que ofrece la ONU. Viven en casas, tiendas y en las calles, llegaron con lo puesto huyendo de los bombardeos y se encontraron en un lugar colapsado, inundado por las lluvias y sin los servicios mínimos para atender semejante desplazamiento de población. Jens Laerke, portavoz de Naciones Unidas, alertó de que «Rafah es una olla a presión de desesperación y tememos por lo que viene después (…) Es como si cada semana pensáramos que no puede empeorar. Bueno, imagínate. Se pone peor».

27.000 palestinos la mayoría mujeres y niños, han perdido la vida durante la ofensiva israelí contra Hamás. El grupo islamista mató a 1.163 hebreos en sus ataques del 7 de octubre.

Una semana después de conocer el fallo del a Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el caso de genocidio contra Israel, las cosas no han cambiado sobre el terreno. El ejército avanza y el número de muertos supera los 27.000, la mayoría mujeres y niños. Catar, Egipto y Estados Unidos trabajan para lograr una nueva tregua y Hamás estudia una propuesta a la que no ha dado por ahora el visto bueno.

El exministro Lieberman aboga por que Gaza sea controlada por Egipto y Cisjordania por Jordania

Osama Hamdan, alto cargo del grupo islamista en Beirut, declaró que mantienen sus demandas iniciales de un alto el fuego permanente, no una simple pausa, y de la liberación de miles de prisioneros a cambios de los 136 cautivos. Hamdan mencionó a Marwan Barghouti, líder de Fatah y una de las figuras más carismáticas entre los palestinos por su capacidad de unir a las diferentes facciones, y Ahmad Saadat, líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina, como los dos primeros nombres de la lista de presos a liberar.

Nueva tregua

Son horas críticas de cara a una posible tregua, a un alto el fuego que los civiles de Gaza ansían con desesperación. Ambas partes mantienen de cara al público que el acuerdo está lejano porque las diferencias son grandes, pero los contactos son intensos y la presión para que salga adelante también. En Tel Aviv, las familias de los cautivos han convocado una nueva concentración al término del shabat bajo el lema «120 días bajo tierra y sin aire: ¡los rehenes están en peligro mortal!».

El ejército ha logrado debilitar la capacidad de Hamás de lanzar cohetes hasta unos niveles que le han hecho aligerar las medidas de seguridad en las comunidades próximas a la Franja. Las escuelas reabrirán sus puertas y se autorizan reuniones de hasta cien personas en exteriores y trescientas en interiores. Los kibutz afectados por el ataque del 7 de octubre quedan excluidos y allí se mantendrán las medidas especiales. El ejército justificó esta decisión por la importancia de encontrar un «equilibrio entre salvar vidas y mantener la rutina en un entorno de emergencia».

El ex ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, sumó una nueva propuesta al día después de la guerra en Gaza. Benjamín Netanyahu mantiene un fuerte hermetismo respecto a los planes futuros y Lieberman sugirió que Egipto debería controlar la Franja de Gaza y Jordania, Cisjordania. El dirigente de origen moldavo, líder del partido ultranacionalista Yisrael Beitenu, declaró a 'The Jerusalem Post' que es hora de «soluciones pragmáticas» porque «entendemos que la idea de una solución de dos Estados ha muerto. No existe».