Israel mata a 20 personas y detiene a decenas en un asalto por sorpresa al hospital Al-Shifa

Tel Aviv vuelve a la negociación en Catar

Después de no enviar delegación alguna a las conversaciones indirectas celebradas en El Cairo en las últimas dos semanas, Israel ha desplazado a Doha al director del Mossad para proseguir con una negociación que parece estancada. Estados Unidos, Catar y Egipto son los principales mediadores para intentar lograr una nueva tregua que abra la puerta a un intercambio de cautivos por presos palestinos y a la entrada de ayuda humanitaria.

El argumento del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu para no acudir a El Cairo fue que Hamás no proporcionó la lista con los nombres de los rehenes que siguen con vida. Los islamistas tampoco han aportado este documento ahora, pero han puesto sobre la mesa una nueva propuesta en la que, por primera vez, se abren a la posibilidad de un alto el fuego temporal en una primera fase. Hasta ahora Hamás se negaba a ningún tipo de acuerdo que no fuera una tregua definitiva.