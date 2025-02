Egipto y Jordania se unen para rechazar a los refugiados

Las banderas egipcias ondean a media asta en los edificios oficiales de El Cairo por las víctimas del bombardeo del hospital Bautista Alhi-Arab de ... Gaza, del que Israel y Hamás se acusan mutuamente. Mientras ambos discuten si los muertos son varias decenas o medio millar en la otra guerra, la del relato y la propaganda, esta última salvajada del conflicto ha terminado de indignar a los países árabes vecinos, alineados con la causa palestina pero temerosos de su avalancha de refugiados. En protesta contra el bombardeo, este viernes se esperan manifestaciones tras la oración del mediodía y en Egipto hay convocada una marcha apoyada por el Gobierno que se prevé multitudinaria.

Para que ni la guerra ni sus desplazados se extiendan más allá de Gaza, Egipto ha redoblado sus esfuerzos diplomáticos y mañana celebra también una cumbre de paz en El Cairo. A la espera de confirmar sus asistentes, que podrían llegar a la docena entre dirigentes árabes, ministros europeos y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ayer se reunieron el presidente egipcio, Abdelfatah al-Sisi, y el rey Abdalá II de Jordania.

Sus dos países son los que más temen un éxodo de refugiados palestinos. «Si la guerra no se detiene, hundirá a toda la región en una catástrofe», advirtió el comunicado jordano tras el encuentro de Al-Sisi y Abdalá II. Además, ambos rechazaron el «castigo colectivo de Israel a Gaza» tras el sangriento ataque de comandos de Hamás del 7 de octubre, que dejó unos 1.400 muertos y hasta 200 secuestrados.

Al mismo tiempo, el ministro egipcio de Exteriores, Samek Shoukry, recibía a su homólogo británico, James Cleverly, para discutir «la prioridad de enviar ayuda humanitaria y de emergencia al pueblo de Gaza». Para ello, Egipto ha accedido a abrir este viernes el paso fronterizo de Rafah, donde esperan para entrar más de un centenar de camiones con alimentos y medicinas.

Carreteras destruidas

Aunque éste es el único paso con Gaza no controlado por Israel, el problema es que las carreteras de acceso dentro de la Franja han sido destruidas por sus bombardeos. En uno de ellos perecieron cuatro trabajadores egipcios, según informó Mada Masr, uno de los últimos medios independientes del país.

El Cairo celebra este viernes una marcha contra el bombardeo del hospital y la expulsión de los palestinos de la Franja

Para que la ayuda humanitaria pase, el Gobierno egipcio ha desplazado también maquinaria con el fin de reparar las vías de acceso. Enclavada en la península del Sinaí, esta zona se encuentra cerrada a los periodistas y turistas extranjeros por riesgo de atentados yihadistas. Para transportar sus mercancías hasta Rafá y la cercana ciudad costera de El-Arish, a 45 kilómetros, las ONG y otros grupos humanitarios necesitan permisos especiales. La ayuda y su reparto es cuestión de vida o muerte para los 2,3 millones de gazatíes, que antes recibían unos cien camiones diarios.

Además, algunos gobiernos occidentales quieren evacuar a sus nacionales atrapados en Gaza por este paso, pero Egipto lo condiciona a la entrada de ayuda humanitaria. Aunque los detalles no están todavía claros, lo único seguro es que el Gobierno de El Cairo no quiere a los refugiados palestinos. Además de no poder atenderlos, sus razones son de seguridad. «El desplazamiento de palestinos de Gaza al Sinaí significaría trasladar el conflicto al territorio egipcio y a su vez convertir el Sinaí en una base para lanzar ataques contra Israel, lo que no permitiremos. Al ser atacado, Israel respondería contra Egipto», justifica el presidente Al-Sisi.

Para que Estados Unidos presione a Tel Aviv y desista de esta expulsión de palestinos, el general anima a su pueblo a echarse este viernes a las calles.