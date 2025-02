Hamilton Hall, el germen de las revueltas estudiantiles en EE UU: de Vietnam a Gaza

Hamilton Hall no estaba llamado a ser parte de la historia. Ni siquiera aparecía en los planos de la Universidad de Columbia cuando a finales ... del siglo XIX se mudó al barrio de Morningside Heights en la isla de Manhattan. Pero casi 120 años después de que se colocara su primera piedra -en 1905- este edificio de ocho plantas se ha convertido en un emblema no sólo del campus sino de las protestas estudiantiles en Estados Unidos. El martes acabó tomado por decenas de jóvenes furiosos con la situación en Gaza y el papel adoptado por las autoridades norteamericanas en este conflicto que suma miles de muertos. Antes fue escenario de encadenamientos, encierros y hasta huelgas de hambre para denunciar desde la guerra en Vietnam al 'apartheid' en Sudáfrica.

1968 Guerra de Vietnam Más de 700 detenidos, porras y el decano encerrado en su despacho

Henry S. Coleman era el decano en funciones de la Universidad de Columbia cuando en abril de 1968, en plena guerra de Vietnam, los estudiantes decidieron atrincherarse en el Hamilton Hall. Tuvo que hacer noche en su despacho, bloqueado por los muebles que los alumnos habían amontonado para impedir su salida, y de paso elevar la presión de sus protestas, que iban más allá de la contienda bélica que acabaría con un terrible saldo de 2,5 millones de cadáveres. También denunciaban el racismo y los planes de la institución universitaria de arrancar un trozo al cercano parque de Morningside para construir un gimnasio.

El encierro duró una semana. La Policía neoyorquina sólo logró poner fin a la situación tras acceder al edificio, donde hoy se concentran los estudios de lenguas germanas o eslavas, entre otros, a través de túneles subterráneos. Más de 700 personas fueron arrestadas en una intervención en la que los agentes utilizaron porras, pisotearon a los estudiantes y arrastraron a varios de ellos por las escaleras hasta el exterior. Un mes después, unos 250 universitarios volvieron a tomar el complejo pero la protesta no pasó entonces de las diez horas.

1972 Guerra de Vietnam Barricadas levantadas con los muebles de las aulas

La guerra de Vietnam desangraba al país y también a las tropas estadounidenses, y los alumnos volvieron a convertir el Hamilton Hall en el símbolo de las revueltas estudiantiles contra este conflicto. En esta ocasión, con la experiencia de 1968, optaron por cargar con muebles de las aulas y los despachos para construir barricadas y cerrar las puertas con cadenas cuando les exigieron su salida. La acción se extendió una semana y, de nuevo, la Policía -que había aprendido asimismo de lo ocurrido cuatro años antes- se valió de un pasaje subterráneo para llegar hasta la 'zona cero' de la protesta. No hubo arrestados ni heridos aunque Columbia amenazó con procesar a los implicados por allanamiento de morada y desacato a la orden judicial que prohibía la ocupación de espacios de la universidad.

1985 Contra el 'apartheid' en Sudáfrica Tres semanas de bloqueo y una victoria moral

Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro de EE UU, da nombre a este edificio que tras unos años de calma, a mediados de los ochenta, volvió a ser centro de denuncia universitaria. Entonces no fue una guerra sino la política de 'apartheid' que imperaba en Sudáfrica lo que llevó a los universitarios a encerrarse en Hamilton Hall. Con cadenas y candados como 'armas' exigían a la universidad que cortara sus vínculos con empresas que tuvieran tratos con el país africano. Aguantaron tres semanas -el bloqueo terminó justo antes de que un juez ordenara la reapertura del complejo- pero el tiempo les dio una victoria moral. La junta directiva de Columbia acabó votando a favor de vender todas sus acciones en compañías norteamericanas con negocios en Sudáfrica.

1992 Obra en el teatro Audubon En memoria de Malcolm X

No tuvo tanto eco como las acciones anteriores, pero cuando los universitarios se enteraron de que la institución académica quería transformar el teatro y salón de baile Audubon no dudaron en tomar Hamilton Hall en una muestra de fuerza. El encierro en el edificio de estilo neoclásico ideado por los arquitectos McKim, Mead y White duró menos de 24 horas, pero los jóvenes consiguieron que se tuviera en cuenta su rechazo al plan para convertir la sala de ocio -no era un lugar cualquiera, sino el sitio donde Malcolm X había sido asesinado en 1965- en un complejo de investigación biomédica.

1996 Contra el racismo Una huelga de hambre a favor de las minorías étnicas

A las puertas del siglo XXI, en 1999, la Universidad de Columbia alumbró el Centro para el Estudio de la Etnia y la Raza. Tres años antes, y con un programa académico donde no había espacio físico para estudios asiáticos e hispanos, decenas de alumnos habían reclamado la creación de un departamento con ese mismo espíritu mediante una huelga de hambre. Alrededor de un centenar ocupó Hamilton Hall durante cuatro días convencido del poder de este edificio. Y el tiempo les dio la razón.