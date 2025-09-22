HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tom Holland sufre una conmoción cerebral durante el rodaje de 'Spider-Man: Brand New Day'

El actor tuvo que ser ingresado el pasado viernes y tomará un tiempo de descanso

Joaquina Dueñas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:03

El rodaje de 'Spider-Man: Brand New Day', el nuevo largometraje del superhéroe de Marvel, ha tenido que ser suspendido temporalmente después del incidente sucedido el pasado viernes y que obligó al ingreso hospitalario de su protagonista, el actor Tom Holland, debido a una conmoción cerebral. Según han informado medios británicos, el accidente se produjo durante la filmación de una escena de riesgo en la que Holland realizaba una acrobacia.

«Nos llamaron a las 10:30 horas de la mañana del viernes para atender a un paciente que había sufrido una lesión en Leavesden Studios, en Watford. Se envió una ambulancia al lugar y el paciente fue trasladado al hospital para recibir atención adicional», ha informado a 'The Sun' un portavoz del Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra.

A pesar del susto, parece que se trató de una conmoción leve que no ha ido a mayores, aunque el actor se tomará unos días de descanso por precaución, según han confirmado desde la producción de la película. Holland y su prometida, Zendaya, que estaba con él en el momento del accidente, han acudido a un acto benéfico durante el fin de semana, lo se ha interpretado como una buena señal sobre la evolución del actor, que, si bien no quiso faltar a la cita solidaria, se retiró temprano debido a las molestias que todavía arrastra. En todo caso, se espera su regreso al set de rodaje en unos días.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  2. 2

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  3. 3 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  4. 4 Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos vehículos cerca de Alconchel
  5. 5 El Infoex desactiva el nivel 1 por el incendio forestal de Valverde de la Vera
  6. 6 Muere el sacerdote Pedro Losada, que fue canónigo de la catedral de Badajoz y delegado de misiones
  7. 7

    Sólo media hora de animación en el derbi entre el Cacereño y el Mérida
  8. 8

    Empiezan las obras para construir 80 pisos de alquiler asequible en Badajoz
  9. 9 Herido un ciclista en un accidente en Badajoz
  10. 10 Trasladan al hospital a un hombre con un traumatismo craneal tras sufrir una caída de caballo en Arroyomolinos de la Vera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tom Holland sufre una conmoción cerebral durante el rodaje de 'Spider-Man: Brand New Day'

Tom Holland sufre una conmoción cerebral durante el rodaje de &#039;Spider-Man: Brand New Day&#039;