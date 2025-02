Tamara Falcó e Íñigo Onieva quieren ser padres después de la luna de miel

Joaquina Dueñas Martes, 18 de julio 2023, 16:24 | Actualizado 18:33h. Comenta Compartir

Después de toda una vida respondiendo a la eterna pregunta de 'para cuándo la boda', Tamara Falcó ha pasado al siguiente nivel y una vez casada llega el momento de contestar a 'para cuándo los niños'. El pasado 8 de julio, la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva se dieron el 'sí, quiero' y pudimos ver la gran celebración gracias a la exclusiva de su revista de cabecera que ha contado con una segunda parte esta semana. En sus páginas, la publicación recoge las primeras palabras de los recién casados en las que el flamante matrimonio habla de su deseo de tener hijos. De hecho, desde antes del enlace, ella está siguiendo un tratamiento «natural» para favorecer su fertilidad.

Siempre devota, Tamara ha declarado que los hijos llegarán «cuando Dios quiera y ojalá quiera. Ya estamos abiertos. Sí, sí. Creo que para después del viaje de novios». Una luna de miel que les llevará a recorrer el mundo hasta finales de agosto. En la misma línea se ha manifestado Íñigo: «Después de habernos casado, lo que nos hace ilusión es tener hijos. Pero cuando vengan». «Me gustaría tener una familia ni muy pequeña ni muy grande porque se complica la logística de viajar, moverte… Tres es el número perfecto», ha dicho.

Para lograrlo, la marquesa ha empezado a prepararse desde hace meses con un método originario de Estados Unidos que conoció a través de su hermano Duarte, firme defensor de la familia tradicional y contrario al aborto, que se presenta como alternativa a la reproducción asistida que «persigue el bien del matrimonio sin los dilemas morales de la reproducción artificial». «Te ayuda a descubrir cómo quedar embarazada, monitoriza y mantiene la salud reproductiva y ginecológica de la mujer, además de proveer tratamientos médicos y quirúrgicos que ayudan al sistema procreativo», explican en su web.

«Me lo comentó una amiga y es un método para medir tu cuerpo y asegurarte de que está bien», ha explicado. «Una amiga empezó en enero y me dijo, 'Tami, si lo llego a saber, lo hubiera empezado antes de casarme', ha dicho la reciente esposa. «Como es algo natural y tarda un tiempo…. No es un tratamiento de fertilidad como tal, pero te van estudiando tu cuerpo. Aunque es laborioso, es un proceso muy bonito», ha precisado. No incluye un tratamiento hormonal sino un seguimiento detallado de la salud diaria rellenando una serie de gráficas que la marquesa ya ha venido haciendo en los últimos tiempos, aunque ha confesado que no al 100 por cien. Además, le han recomendado tomar vitamina D y vitamina B6, algo que comenzó a hacer, aunque lo ha dejado en pausa mientras disfruta de su viaje de novios.

