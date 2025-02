Íñigo Onieva y Tamara Falcó ya son marido y mujer

Gloria Salgado Madrid Sábado, 8 de julio 2023, 10:59 | Actualizado 22:41h. Comenta Compartir

«No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero lo hemos logrado». Y sí, como afirmaba hace unos días Tamara Falcó, desde que se hiciese público su compromiso con Íñigo Onieva las cosas no han sido nada sencillas para la marquesa de Griñón, que este sábado daba el sí, quiero al hombre con el que quiere estar «bailando toda la vida». Pese a las ganas, los últimos retoques a su vestido por parte del director creativo de Carolina Herrera, Wes Gordon, obligaron a retrasar 45 minutos un enlace que estaba previsto para las 19.00 horas.

Y eso que la novia era la primera en llegar a la finca El Rincón. El reloj marcaba las 16.30 horas cuando Tamara Falcó, acompañada por su maquilladora y vestida de blanco con una parte de arriba con mangas farol, bajaba la ventanilla de su coche para saludar a la multitud de medios de comunicación que se agolpaban en la puerta del recinto.

El otro protagonista de la jornada, Íñigo Onieva, llegaba casi dos horas más tarde desde la vivienda que la pareja comparte en el centro de Madrid, donde estaba acompañado por uno de sus hermanos y una docena de amigos. Subía a toda prisa al coche a medio vestir ya que todo parece indicar que se habría estado haciendo fotos para el reportaje en exclusiva de la revista ¡Hola! Lo que sí ha querido mostrar detenidamente en redes sociales son sus gemelos: una T en honor a Tamara realizada por un tío suyo que es escultor.

A las 19.45 comenzaba la ceremonia religiosa, que ha sido oficiada por tres sacerdotes: el padre Miguel Cruz, guía espiritual de Tamara; el padre José Luis y el mediático padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz. Se hablaba de que se llevaría a cabo en la pequeña capilla del palacio, con pantallas en la parte exterior para que los invitados pudiesen seguir la misa, sin embargo, tanto el buen tiempo como unos costosos inhibidores de frecuencia para evitar que se pudiesen tomar imágenes con drones han permitido que se pudiese realizar al aire libre, ante la vista de todos los presentes.

Ampliar Los gemelos de Íñigo Onieva para su boda.

La novia llegaba del brazo de su hermano Manuel enfundada en uno de los dos vestidos que confeccionó junto con Wes Gordon a contrarreloj. Tan solo tuvieron unas semanas después de que las fundadoras de la firma vasca Sophie et Voilà, Sofía Arribas y Saioa Goitia, que iban a diseñar su traje nupcial, se negasen a hacerlo. Así lo hicieron saber mediante un comunicado que hizo temblar los cimientos del mundo del corazón.

El primer vestido es «un mix entre muy tradicional y muy moderno», además de «femenino y limpio», según explicó el diseñador a su llegada ayer a mediodía, momentos antes de la última prueba. La inspiración la han tomado del que Grace Kelly lució el día de su boda con Raniero de Mónaco. «Tiene hermosos bordados a mano, que están inspirados en sus flores favoritas y en la tiara». Se trata de una joya art-decó del siglo XIX realizada exclusivamente en diamantes de varios tamaños perteneciente a la familia Falcó. Una carísima exclusiva pieza que ya llevó su cuñada Amparo Corsini en su boda con Manuel Falcó.

Precisamente Manuel ha ejercido de padrino y ha sido el encargado de llevar a Tamara al altar, hasta donde ha llegado con un clásico velo cubriéndose el rostro, dejando adivinar su sonrisa y loos pendientes confeccionados para ella por Tous, una de las firmas de la que es imagen.

Su hermana Xandra Falcó ha sido la encargada de leer el Eclesiastés; Alejandra Onieva, que ha acudido acompañada del modelo Jon Kortajarena, ha leído el responsorio; y Chábeli, la Carta a los Corintios. Las peticiones han corrido a cargo de Ana Boyer, que lo ha hecho por el Papa; Jaime, hermano de Íñigo, ha pedido por el Rey y por España; Aldara Falcó, hermana de Tamara, ha pedido por los novios; y Álvaro Falcó, uno de los primos predilectos de la novia, por los presentes y por el fallecido Carlos Falcó.

Según desvela ¡Hola!, Alejandra Onieva ha sido esencial durante la ceremonia al percatarse de que la casulla del padre José Luis se estaba quemando con una de las velas. La actriz, a manotazos, ha logrado que el accidente no llegase a mayores. Mientras que las lágrimas de emoción han dado pie a las risas cuando el padre Cruz se ha equivocado y ha llamado Álvaro a Íñigo.

Las imágenes de la boda de Tamara FalcóVer 11 fotos Las imágenes de la boda de Tamara Falcó. Agencias

Duelo de madres

Carolina Molas ha sido una de las que no ha podido contener las lágrimas en la ceremonia. La empresaria ha lucido unos pendientes de Páramo Vintage que finalmente ha adquirido tras la polémica del robo de joyas. Unas piezas que se salvaron porque las mandaron a limpiar y no iban en vehículo asaltado. La madre del novio ha lucido un vestido plisado de un modista infalible, Lorenzo Caprile, aunque no está teñido de su popular rojo, sino en azul petróleo. Una elección en la que ha estado asesorada por uno de los mayores expertos en moda del país, Eloy Martínez de la Pera.

El estilismo de la madre de la novia, Isabel Preysler, que llegó a 35 minutos de la boda con un vestido verde con flores estampadas, es otra de las grandes incógnitas. La conocida como reina de corazones también ha escogido para el gran día de su hija a la firma de su amiga Carolina Herrera, con que compartió juergas en la década de los 80 en el mítico Studio 54. Se trata de un traje «muy colorido con el que está maravillosa», según adelantó Wes Gordon.

Caprile también ha sido escogido por una de las hermanas de la novia, Xandra Falcó. Ana Boyer, sin embargo, ha querido hacer un guiño a su hermana luciendo un diseño de su firma, TFP by Tamara Falcó, y joyas de Rabat, como su madre. Sus hijos, fruto de su matrimonio con el tenista Fernando Verdasco, Miguel, de 4 años y ahijado de Tamara; y Mateo, de 2 años, han ejercido de pajes de la boda.

Un enlace de postín que, como no podía ser de otra manera, ha contado con cócteles realizados a medida para el evento, al igual que el menú, del chef Eneko Atxa, que cuenta con cinco estrellas Michelin. El maestro está acompañado por 45 cocineros del restaurante Azurmendi para que todo salga a pedir de boca. Justo después llegará el momento del tradicional baile, para el que los novios han contado con la ayuda de Lola González, conocida por el gran público como directora de la academia del popular programa 'Fama, ¡a bailar!'. En ese momento, Tamara lucirá el segundo vestido, más veraniego y desenfadado, que se sabe que no será blanco.

Una boda esponsorizada

Los vestidos de Tamara seguirán siendo, por el momento, el secreto mejor guardado de una boda esponsorizada de arriba a abajo, desde el champán a la laca de uñas que lucirá la novia. Y aunque, con cuentagotas, se vayan conociendo muchos de los detalles del enlace, el suculento cheque que ha extendido la revista de cabecera de la familia Preysler para quedarse con la exclusiva obliga a proteger con uñas y dientes las imágenes del evento. Por esa razón no están permitidos los móviles, que han tenido que dejarse en unas taquillas colocadas en el interior del palacio, y un nutrido ejército de agentes de seguridad rondan por toda la finca.

Y es que es la última boda que levantó tanta expectación y estuvo tan bien pagada como la de Tamara -se especula con más de un millón de euros- fue la de Borja Thyssen y Blanca Cuesta, hace ya más de 15 años. La revista del saludo, para evitar filtraciones, adelanta su publicación del miércoles al lunes.

Lo que aún parece que no se ha decidido es si en la portada saldrán solo los novios o si la familia Preysler también será protagonista. Tan solo faltará Enrique que, como explicó ayer Julio José en una entrevista en televisión, «no viene porque a mi hermano no le gustan las bodas».

Ampliar Preboda de lujo El pistoletazo de salida al deseado 'baile' vital de la aristócrata fue la preboda que se celebró anoche en el lujoso hotel Ritz de Madrid. Por una alfombra roja digna de un relevante estreno de cine desfilaron algunos de los más de 400 invitados. Eugenia Martínez de Irujo, una flamenca Vicky Martín Berrocal, Isabelle Junot, Carolina Adriana Herrera o el diseñador Juan Avellaneda fueron algunos de los populares rostros que acompañaron a la pareja. Íñigo acudió muy informal, con vaqueros, mientras que Tamara estaba resplandeciente con un elegante y original traje dos piezas blanco diseñado por ella misma para su firma, TFP by Tamara Falcó, en colaboración con Pedro del Hierro. Un conjunto que está rebajado al 60% y aún se puede conseguir en algunas tallas por 174 euros. Como guinda al 'look', discretas joyas de Tous y zapatos y bolso de Aquazzura.

Temas

Tamara Falcó