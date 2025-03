Vox amaga con tumbar los próximos presupuestos si la Junta no financia el regadío de Tierra de Barros

El proyecto de regadío de Tierra de Barros abre un choque público entre los dos socios del Gobierno regional. Y lo hizo en un día ... en el que, por una parte, PP y Vox sacaron adelante la modificación del Plan de Desarrollo Rural (PDR) con el que se retira 104,7 millones al proyecto, pero, por otra, un alto cargo de la Consejería de Mundo Rural (de Vox) afirmó que o la Junta financia el proyecto o su formación no apoyará los presupuestos regionales de 2025. La presidenta de la Junta dijo ayer que la Administración regional no puede asumir en solitario su construcción.

José María Sánchez Cordero, director de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, acudió ayer a la Asamblea para hablar del regadío de Tierra de Barros. El proyecto se ha quedado, por decisión de la Junta, sin una buena parte de su financiación ya reservada. De un lado, sin 104,7 millones al retirar fondos europeos del Programa de Desarrollo; y de otra parte sin 27 millones reservados dentro del Programa Estratégico de la PAC.

Por primera vez dentro del Gobierno de coalición, Sánchez Cordero lanzó ayer el mensaje de que el proyecto debe financiarse con fondos propios de la región. No esperar a que la Comisión Europea («no nos deja», dijo) o el Gobierno («no quiere») ayuden económicamente. Y para eso necesita al PP porque –aseveró Cordero– Vox ha decidido que se pague solo con fondos extremeños.

«Si el regadío de Tierra de Barros no se ejecuta mediante financiación autonómica, no habrá presupuestos en Extremadura para 2025, ni nuestro grupo parlamentario aprobará ninguna iniciativa», afirmó tajante el director general de la Consejería responsable de los nuevos regadíos en Extremadura.

«Dimos la palabra a los regantes de que se ejecutaría. Y es sagrada para nosotros. Se va a ejecutar. Pese a quien le pese, caiga quien caiga. No podemos esperar ayudas inmediatas de la Comisión ni del Gobierno. Ambos se mueven por iniciativas radicales. No podemos esperar más. Lo tenemos que hacer en solitario los extremeños», expuso.

Esbozó que el proyecto de Tierra de Barros tiene ahora un coste de 350 millones, unos cien más de lo que el Gobierno de Vara cifró en la anterior legislatura. Los regantes no tendrían que poner más de los 66 millones comprometidos. El aumento del presupuesto –explicó– se debe a que se han incrementado los costes.

El dirigente de Vox subrayó que la Junta «puede y debe financiar el proyecto», aportando en sus Presupuestos «una media de 35 millones de euros para los ocho años que según calculó Cordero, tardaría en ejecutarse el mismo.

Esos 35 millones de media dentro de un Presupuesto de la Junta que según recordó este año asciende a 8.127 millones, son una cantidad más que asumible para destinarse al regadío de Tierra de Barros. La otra opción sería que la Junta acudiese a endeudamiento. «Extremadura puede y debe financiar el nuevo regadío», volvió a repetir.

Cordero, en todo caso, dejó claro que se descarta hacer el regadío por fases, como se ha insinuado desde el PP, o reducir la superficie regable (15.000 hectáreas).

La advertencia de Vox al PP de no aprobar los próximo presupuestos llega en una semana en la que populares y la formación de Abascal han polemizado por el puesto que queda libre en la Mesa de la Asamblea tras la salida de Elena Nevado (PP) por ser elegida europarlamentaria. El PP ya ha dicho que este se cubrirá con un diputado suyo, y Vox reclama que sea un parlamentario de su formación quien lo ocupe porque el acuerdo entre PP y Vox a inicios de legislatura dice que estos últimos deben tener un representante en la Mesa.

🚨 #ULTIMAHORA



‼️ Así lo anuncia nuestro Director General José María Sánchez:



🗣️ “Si el regadío de Tierra de Barros no se ejecuta mediante financiación autonómica, no habrá presupuestos en Extremadura para 2025, ni nuestro Grupo Parlamentario aprobará ninguna iniciativa.” pic.twitter.com/85mCt8tEq4 — Grupo Parlamentario VOX Asamblea de Extremadura (@Vox_AsambleaEx) June 12, 2024

Organizaciones agrarias

La reunión en la mañana de este miércoles del comité de seguimiento para evaluar la gestión del PDR, en el que la Junta tiene la voz cantante aunque forman parte del comité otras entidades, validó la modificación del programa.

La principal, como adelantó HOY el 5 de junio, que desaparecen 104,7 millones para financiar ese proyecto regable de 15.000 hectáreas y 1.200 agricultores en municipios de las comarcas de Tierra de Barros y Mérida.

El Gobierno regional justificó la retirada de fondos para el regadío en que no se podrían gastar antes del 31 de diciembre de 2025, cuando finaliza el plazo que tiene la Administración regional para ejecutar inversiones financiadas con fondos europeos, los Feader. Si no los utiliza, se perderían. Bajo ese argumento, tanto la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, como el de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, defendieron en el comité de seguimiento que se retiran 104,7 millones del regadío de Tierra de Barros para financiar otras medidas.

Según los representantes de la Junta, el Gobierno regional sigue creyendo en este regadío aunque ahora mismo se queda sin una gran parte de su financiación.

En el comité de seguimiento del PDR, además de varias consejerías de la Junta, se sientan las organizaciones profesionales agrarias (Opas), CC OO y UGT, la patronal Creex, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura y un representante de la Comisión Europea, entre otros. La postura general de Asaja Cáceres, Apag, UPA-UCE, La Unión y la Coordinadora Agraria Coag fue unánime en su desacuerdo sobre cómo utilizar esos 104,7 millones pero no en sobre si debían quitar o no ese presupuesto para el regadío.

Las organizaciones agrarias criticaron que no se van a distribuir esa millonaria cantidad en medidas «productivas e inversiones que benefician a los agricultores y ganaderos. Le he dicho al consejero Higuero (Gestión Forestal) que ese dinero va a servir para poner farolitas, no para ayudar al campo», expresó Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres.

García Blanco afeó además al consejero competente en nuevos regadíos que no hubiera consultado a las opas sobre cómo repartir el dinero retirado al regadío.

«Se ha hecho un 'Juan Palomo', yo me lo guiso, yo me lo como. Debería haber consultado sobre cómo se puede invertir en agricultura y ganadería y no en gastar por gastar, como se va a hacer en gran medida con ese dinero», remató el líder de Asaja Cáceres.

Como ha contado HOY, en el reparto de los fondos detraídos del proyecto de Tierra de Barros se van a destinar 30 millones para el arreglo de caminos rurales, 9,6 millones para restauración forestal por incendios y otros desastres naturales y 7 millones para mantenimiento, recuperación del patrimonio cultural y rehabilitación del patrimonio rural.

Para Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE, las medidas a las que se destina el dinero del proyecto de Tierra de Barros «no son estratégicas para el sector agrario». Se deberían haber destinado «a medidas de mayor calado para el sector, como son la incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería, que con el presupuesto que tienen no resuelven el problema de relevo generacional que tiene Extremadura».

También subrayó para planes de mejora y modernización de las explotación que», año tras año, dejan fuera a miles de agricultores y ganaderos que quieren modernizar sus explotaciones y no pueden hacerlo debido a que no hay presupuesto suficiente», denunció el secretario general de UPA-UCE.

La organización agraria que dirige fue la única que expresamente no solo mostró su rechazo a cómo se redistribuyen los fondos del proyecto de regadío, sino a que se le quiten. Tiene claro Ignacio Huertas que el actual Gobierno regional no cree en el proyecto y lo ha dejado moribundo.

«La Junta da un cerrojazo definitivo a este importante proyecto dedicando los fondos a medidas para gastar pero no para proyectos estratégicos de impacto en el sector agrario extremeño», enfatizó Huertas.

«Deja este proyecto metido en un cajón, enterrando así los intereses e ilusiones de los 1.200 regantes afectados, ya que los fondos desaparecen definitivamente de este programa debido a que en las medidas del plan estratégico no hay ninguna partida presupuestaria que pudiera dar esperanza para su continuidad», insistió Huertas.

Por su parte, Luis Cortés, secretario técnico de La Unión, se sumó a las críticas sobre el destino de los fondos aunque reconoció a este diario su rechazo a cómo se había planteado técnicamente el proyecto de Tierra de Barros en pasadas legislaturas.

«Por principios, siempre estamos a favor del regadío, pero el de Tierra de Barros no lo veíamos viable ni en cuanto a la certeza de agua reservada para el riego ni por cómo se había hecho la concentración de parcelas regables. Es un proyecto faraónico que nos deja muchas dudas y en el que los políticos no han sido claros. El PSOE, no diciendo que su viabilidad era dudosa; PP y Vox, aprovechando ciertas dudas para detraer fondos y destinarlos a otras medidas», expresó Cortés.

Sobre las medidas aprobadas ayer en el comité de seguimiento que van a ser financiada gracias a esos 104,7 millones retirados, Luis Cortés asevera que no se dedican a favorecer a la agricultura y a sus profesionales agrarios.

«Con las necesidades que hay, deberían haberse dedicados los fondos a los planes de mejora de explotaciones agrarias o a la incorporación de jóvenes. No se han dedicado para la modernización del campo sino para otras medidas fáciles de gastar pero no inversoras para el campo y sus profesionales», finalizó Luis Cortés.