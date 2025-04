Las ofertas de trabajo que la mayoría de parados extremeños desconoce

Un oficial de peluquería y otro de estética para Cáceres con un suelo de entre 16.200 y 20.000 euros brutos anuales; un barbero ... a cambio de 15.120 euros en Badajoz, donde ofrecen 25.200 a un conductor de tráiler, hasta 20.000 a un soldador TIG (gas inerte de tungsteno) y 17.000 a una enfermera para residencia geriátrica; un técnico de instalaciones ferroviarias para Mérida a cambio de entre 15.000 y 27.000 euros; o prácticas de mecatrónica industrial y robótica industrial en la provincia pacense por 25.304 euros. Son ofertas de trabajo avaladas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, pero que una mayoría de parados extremeños desconoce, porque solo 630.000 de los 2,7 millones de parados que hay en España están dados de alta en 'Empléate', la web oficial de oportunidades laborales del SEPE (Servicio Estatal Público de Empleo, no confundir con el SEXPE o Servicio Extremeño de Empleo).

El portal se actualiza a diario, y esta semana contiene en torno a 23.000 ofertas tanto para el sector privado como para el público. De ellas, unas trescientas son para Extremadura, repartidas casi a partes iguales entre las dos provincias. En lo que va de año, esta herramienta que busca echar una mano a quienes no tienen empleo o buscan uno nuevo publicó más de cien mil vacantes en el conjunto de España, incluyendo las que proponían irse al extranjero. El portal es de libre acceso, o sea, cualquiera puede entrar en él y bucear entre sus miles de propuestas laborales, pero da la opción de darse de alta e incorporar el currículum y el perfil profesional. Solo quienes hayan completado este trámite podrán inscribirse en las ofertas para que las empresas -que también pueden registrarse en el portal- les tengan en cuenta en sus procesos de selección.

La mayoría de las propuestas incluyen salarios que rondan los 20.000 euros brutos al año

De las alrededor de trescientas que 'Empléate' suele contener para Extremadura -la cifra cambia cada 24 horas-, aproximadamente la mitad proponen contratos temporales, en torno al 35% indefinidos y el resto mercantiles o de duración no precisada. En cuanto al tipo de jornada, la más común es la completa, ofrecida en siete de cada diez casos. Hay menos homogeneidad en cuanto a la experiencia exigida para acceder al puesto. Una mayoría de las ofertas no detalla esta información, y entre las que sí lo hacen, mandan las que no piden haber ejercido antes.

Búsquedas filtradas

La web ofrece la oportunidad de hacer búsquedas discriminando por tipo de jornada, de contrato, y según los estudios o la experiencia requeridos. También por clasificación ocupacional, si bien este filtro despliega un listado de opciones extenso y algo confuso. Para hacerse una idea: hay unas sesenta ofertas para técnicos y profesionales científicos e intelectuales y sobre medio centenar para técnicos profesionales de apoyo.

El portal incluye ofertas gestionadas directamente por el Ministerio, y para inscribirse en ellas hay que estar dado de alta

De las trescientas vacantes que esta web oficial incluye para la comunidad autónoma, unas sesenta están gestionadas directamente por ella, mientras que el resto se pueden encontrar también en otros portales de búsqueda de empleo.

Entre esas sesenta opciones, hay una variedad considerable. Tanto en remuneración como en campo profesional o formación exigida. Hay ofrecimientos para ámbitos en los que no suelen faltar las oportunidades laborales, como las ventas, la hostelería, los técnicos de mantenimiento o la prevención de riesgos laborales. También hay alguna alternativa para oficios tradicionales como los de conductor, comercial, carnicero o pescadero. Y ofertas menos clásicas, como la que busca alguien que se ocupe del montaje, desmontaje y mantenimiento de atracciones de feria, para trabajar de 12 a 20 horas por un salario de 15.000 euros brutos al año. También se sale de lo común esta otra: la web de visitas guiadas de la ciudad de Cáceres busca un guía al que ofrece un contrato en prácticas que le reportaría entre 1.000 y 1.168 euros brutos al año.

Enfermería, cirugía...

En la rama sanitaria, se busca un profesional de la Enfermería para la residencia de ancianos de Guijo de Granadilla, con contrato indefinido, jornada flexible con horario a convenir con la empresa, sin necesidad de experiencia previa y con un sueldo de entre 20.000 y 30.000 euros brutos al año. De 14.000 a 30.000 cobrará quien cubra la plaza de médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo que se busca para Badajoz.

Entre las sesenta ofertas laborales para Extremadura que el Ministerio de Trabajo y Economía Social gestiona directamente a través de su portal, las hay que ofrecen una remuneración superior a los 30.000 euros. Es el caso de la de técnico especialista en materias relacionadas con la informática o las telecomunicaciones. Se exige ser técnico superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, tener más de 16 años pero menos de 30 y no es necesario tener experiencia. Lo que se oferta es un contrato de prácticas en horario de mañana. Y la propuesta de mayor salario es la que busca encargados y supervisores de producción para una industria cárnica, que busca ingenieros técnicos industriales con el B2 de inglés y carné de conducir B.