Maribel Rodríguez, una extremeña al frente del turismo mundial Maribel Rodríguez Gamero en Sídney. :: hoy EXTREMADURA EN FEMENINO Directora del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo para Europa y América Latina ÁLVARO RUBIO Cáceres Lunes, 5 noviembre 2018, 07:40

Portugal, Reino Unido, Bélgica, Francia, Argentina, Panamá, Australia... La lista de los lugares a los que ha viajado Maribel Rodríguez Gamero es muy extensa. Por su trabajo, esta pacense afincada en Madrid ha conocido cientos de países. Tantos que ya ha perdido la cuenta. La mayoría de las veces, cuando aterriza en cada uno de ellos, lo hace con el objetivo de cerrar operaciones en un sector que el año pasado aportó a la economía mundial el 10,4% del Producto Interior Bruto. Ella es la extremeña que está al frente del turismo a nivel global.

Acostumbrada a reunirse con ministros y altos cargos de numerosas multinacionales, entre otras personalidades, esta mujer es desde 2014 la directora para Europa y América Latina del WTTC, las siglas en inglés del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo.

ALGUNOS DATOS Biografía Nació en Badajoz el 23 de agosto de 1973. Estudio Psicología en la Universidad de Salamanca y cuenta con varios estudios de posgrado en gestión y administración de empresas en escuelas de negocios. Trayectoria Ha trabajado durante once años en diferentes empresas internacionales del sector de la aviación y actualmente es la directora general para Europa y América Latina del WTTC, las siglas en inglés del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo.

Fundado en el año 1991, es el único organismo internacional que agrupa a los principales actores del sector del viaje y el turismo. De este modo, hablan con una sola voz ante los gobiernos y entidades. Su objetivo es reconocer la labor que realiza un sector que emplea a 313 millones de personas en el mundo.

Fue una de las encargadas de que las aerolíneas de bajo coste aterrizaran en el sur de Europa

«Sientes que lo que haces tiene un sentido. Además tengo la suerte de trabajar en un sector muy inclusivo, que ayuda a generar riqueza, empleo y bienestar social. En este mundo puedes empezar siendo botones y acabar como director de un hotel», explica Maribel.

En su caso estudió Psicología Industrial en la Universidad de Salamanca, continuó formándose en Portugal y comenzó su imparable carrera profesional en Bélgica. A partir de ahí, once años ininterrumpidos trabajando para el sector de la aviación.

De hecho, es una de las responsables de que las aerolíneas de bajo coste aterrizaran en el sur de Europa. Ha estado detrás de operaciones de empresas como Virgin Express, Go-Vuela, EasyJet y Ryanair. De esta última supervisó la apertura de 21 aeropuertos y más de 190 rutas. Además, estableció múltiples bases operativas en el continente europeo. También trabajó para British Airways para España, Portugal y Francia.

Entre otros cargos, fue directora comercial ejecutiva y miembro de la junta de Travelodge Hotels España, una cadena hotelera británica con varios establecimientos en nuestro país.

Ha pisado todos los continentes y habla inglés, portugués, francés y holandés. Pasa casi más tiempo en aeropuertos que en su casa madrileña, donde vive actualmente junto a su familia. Tiene tres hijas y a ellas les transmite cada día su pasión por descubrir nuevos rincones del mundo. También les inculca que con esfuerzo y trabajo se puede llegar a volar muy alto.

«Hay muchas mujeres trabajando en turismo, más del 50% de los profesionales del sector turístico son mujeres. Sin embargo, queda mucho por hacer para que ocupen altos cargos. Cada vez hay más y estamos trabajando en ello. Es algo de lo que somos muy conscientes», confiesa esta extremeña a la que le gustaría visitar más su tierra. De hecho, hace varios años lideró una iniciativa para sentirse más cerca de su ciudad. Creó un grupo bajo el nombre 'Eres de Badajoz si...' en una red social. Lo hizo con el objetivo de resaltar sus peculiaridades y recuerdos. Hoy ya tiene más de 24.000 seguidores.

«Me gustaría que Extremadura tuviera mucha más proyección internacional. Hacemos un gran trabajo, hay museos muy bien organizados pero queda mucho por hacer en torno a la promoción en el extranjero. Como extremeña me encantaría que se hiciera y tiendo mi mano para todo en lo que pueda colaborar», destaca Rodríguez, quien apunta a que la promoción debe hacerse con el sector privado y público en estrecha colaboración.

Para ello asevera que lo primero que hay que lograr es la mejora de las conexiones. «Extremadura no necesita más. Tiene gastronomía, cultura, naturaleza y patrimonio, pero sin conectividad no hay nada que hacer. Podemos tener la tierra más bonita del mundo pero si no se puede llegar hasta ella no hay nada que hacer», lamenta. «Fui a la manifestación del 18N en Madrid el año pasado porque necesitamos poner a Extremadura en el mapa, pero para eso hay que gritar con más fuerza», añade.

Entre los próximos viajes de Maribel Rodríguez destaca uno a Sevilla, ya que la capital andaluza se convertirá el próximo mes de abril en el mayor escaparate de la industria turística mundial con la celebración de la cumbre de World Travel & Tourism Council 2019 (WTTC). Ella es una de las directivas que hacen posible este evento que reunirá a los 150 líderes empresariales que son miembros permanentes de este foro y a otros 600 delegados de los principales grupos de aerolíneas, hoteles, cruceros, alquiler de vehículos, agencias de viajes, operadores, sistemas de distribución global y empresas tecnológicas. Todos ellos decidirán en la capital andaluza las estrategias globales para el futuro.