Cadena de montaje en la planta de Mercedes en Vitoria. R. Gutiérrez

España reduce un 10% las ventas a EE UU tras el pacto comercial y el sector del automóvil cae a la mitad

La guerra arancelaria restó 160 millones en exportaciones en el mes de julio y hace aumentar el déficit comercial de España con EE UU un 45% hasta los 8.200 millones

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:21

Los organismos económicos están mejorando sus estimaciones de crecimiento confiando en que la guerra comercial y las tarifas arancelarias impuestas por Estados Unidos al ... resto del mundo tengan un impacto menor del previsto a corto plazo. Sin embargo, los datos del mes de julio publicados este martes por el Ministerio de Economía y Comercio revelan que las ventas a EE UU se han frenado en seco. La guerra comercial ha supuesto la pérdida de 161 millones de euros en ventas de productos españoles a EE UU solo en el mes de julio, fecha en la que se firmó el pacto comercial definitivo entre Trump y la UE con un gravamen general del 15%. En lo que llevamos de año se han perdido unos 600 millones en exportaciones a EE UU, según los datos publicados por Comercio.

