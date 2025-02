Talgo envía ingenieros a los trenes de Renfe ante un puente de agosto que pondrá en jaque la red

Talgo ha ganado protagonismo las últimas semanas, y no por la posible compra de la compañía vasca por parte del grupo húngaro Magyar Vagon, ... que lleva pendiente de aprobación desde hace meses, sino por algo mucho más cercano a la ciudadanía en época vacacional: los retrasos y cancelación de trenes en varios puntos de España. Muy descontentos con la situación, Renfe ha exigido a Talgo un plan de acción para evitar más problemas graves en sus trenes, según detallan a este periódico fuentes cercanas a la operadora pública. Un plan que se refuerza ahora a las puertas de un puente de agosto de cuatro días -que además suma operación salida y operación retorno de quincena de vacaciones- que pondrá en jaque la red ferroviaria y estaciones «al límite o por encima de su capacidad», como señaló Puente esta semana refiriéndose a Atocha y Chamartín.

«Talgo se ha puesto las pilas», confirmó el ministro este mismo lunes. En otras palabras, Renfe ha exigido a Talgo una atención técnica que frene este problema. ¿En qué consiste este plan? Talgo ha enviado a varios de sus ingenieros al CGO, el centro de gestión operativa de Renfe, desde donde hacen un seguimiento en tiempo real de todos sus trenes. El objetivo es identificar más rápidamente las posibles incidencias y atajarlas antes de que vayan a más.

Además, en cada tren de Renfe se ha colocado a un asistente técnico para «reforzar el seguimiento de los problemas y solucionarlos antes», explican las mismas fuentes. Estos técnicos se empezaron a introducir en algunos trenes el pasado mayo, cuando comenzaron las incidencias en los Avril, pero ahora se ha reforzado el personal técnico en la mayoría de los trenes. Además, la operadora ha reforzado la sección de atención al cliente para dar un mejor servicio si se generan retrasos en sus líneas en estos días de puente.

El fabricante, que acaba de entregar con más de dos años de retraso 22 trenes nuevos a Renfe (los conocidos Avril serie 106, de los que tienen pendientes otros ocho para completar los 30 que costaron 1.280 millones de euros) para sus trenes AVE y Avlo, asume que una parte de las incidencias sufridas en las últimas semanas se debe a problemas técnicos en sus convoys.

Las incidencias comenzaron con la llegada de estos trenes el pasado mes de mayo, pero la más dramática se dio el 5 de agosto, cuando casi 500 personas que viajaban de Valencia a Madrid se quedaron atrapadas durante dos horas en el túnel de entrada a la estación de Chamartín en Madrid sin luz ni aire acondicionado y terminaron rompiendo las ventanillas a martillazos. Fue el momento en el que el ministro de Transportes, Óscar Puente, explotó contra Talgo por ser «la gota que colma el vaso» y anunció que pedirían compensaciones económicas al fabricante por la ola de indemnizaciones que tenían que abonar a los pasajeros de ese y otros trenes afectados por la incidencia.

«Problema de juventud»

El fabricante de trenes no solo se ha puesto las pilas por la exigencia expresa de Renfe, sino porque son conscientes de que sus trenes son los causantes de gran parte de las incidencias, aunque no son los únicos responsables. Fuentes del sector señalan que también hay instalaciones que no funcionan bien, problemas de organización de Adif o casos puntuales de fallos técnicos en otros trenes de pasajeros o de mercancías que circulan por la misma red.

Técnicamente lo denominan «problema de juventud», es decir, son trenes tan nuevos, que pese a haber pasado multitud de pruebas técnicas antes de empezar a rodar con pasajeros están experimentando algunos fallos difíciles de prever con anterioridad. Desde 2008 no entra un nuevo tren de Cercanías en España y desde 2010 no había entrado un nuevo AVE hasta que han llegado los Avril. Es un momento en el que se está produciendo una tormenta perfecta porque a los nuevos trenes se le unen las altísimas temperaturas de estas semanas, que dañan la infraestructura, y el uso masivo de una red que años atrás solo usaba Renfe y que ahora ha multiplicado su uso con la llegada de Ouigo e Iryo.

De hecho, la aparición de competidores genera un problema añadido a la operadora, ya que estas incidencias puede generar un daño reputacional que provoque que los usuarios prefieran viajar con las operadoras nuevas.

Retrasos y problemas para viajar en tren que coinciden con un verano récord en viajes, y más aún con un puente de agosto en el que se prevén millones de desplazamientos. De hecho, desde Renfe anuncian 1,8 millones de plazas para estos cuatro días, con 6.800 trenes programados. Esto supone un 20% más que en las mismas fechas del año pasado, cuando la operadora puso en circulación 5.000 trenes y 1,5 millones de plazas.